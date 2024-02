GigaOm Sonar for Vector Databases reconnaît Vespa en tant que leader et société avant-gardiste





Vespa, le fournisseur de la principale plateforme pour les applications qui exploitent l'IA et les données en ligne à grande échelle, annonce aujourd'hui avoir gagné la reconnaissance en tant que leader et société avant-gardiste dans le GigaOm Sonar for Vector Databases.

L'étude cite Vespa en tant que leader des plateformes « en raison de sa flexibilité d'intégration généralisée, de sa rapidité de mise à jour et de ses capacités de recherche hybrides ? avec des classements de réseaux neuronaux. Il s'agit-là d'atouts majeurs pour maximiser le retour sur investissement pour les moteurs de recherche à similarité vectorielle. »

Andrew Brust, analyste, GigaOm : « L'intérêt pour le marché des bases de données vectorielles augmente à mesure que les industries recherchent une IA avancée pour gérer de vastes données non structurées. Vespa est idéalement placé sur ce marché grâce à des atouts qui incluent la polyvalence du modèle, la flexibilité de recherche et les capacités en temps réel. »

Daniel Doro, directeur de l'ingénierie, recherche, Spotify : « En tant que solution fiable et évolutive, Vespa a joué un rôle déterminant dans l'activation de la recherche sur Spotify. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec l'équipe Vespa et de promouvoir l'innovation qui améliorera l'expérience des auditeurs de Spotify. »

Jungwon Byun, COO et cofondateur, Elicit : « Vespa est une plateforme éprouvée qui nous permet d'intégrer les mots-clés et la recherche vectorielle de manière transparente. La plateforme constitue un élément essentiel de notre solution de recherche en IA, garantissant précision et rapidité dans la rationalisation des processus de recherche. Nous recommandons vivement Vespa pour sa fiabilité et son efficience. »

Jon Bratseth, CEO et fondateur, Vespa : « Nous sommes heureux d'être reconnus comme un chef de file dans un marché émergent, très pertinent et en croissance rapide. L'IA reçoit une attention particulière pour son rôle dans la résolution des défis actuels en matière de données que l'on retrouve dans le commerce électronique, les médias numériques, les services financiers et d'autres secteurs. Vespa permet aux organisations de saisir cette opportunité. GigaOm apporte de la clarté à ce marché concurrentiel et très dynamique. »

En octobre 2023, Vespa a été créé à partir de Yahoo en tant que société indépendante, bien que la technologie existe depuis plus d'une décennie. Yahoo reste un investisseur clé avec la technologie Vespa qui optimise environ 150 applications qui font partie intégrante des opérations de Yahoo.

Vous pouvez télécharger le GigaOm Sonar for Vector Databases ici :

https://content.vespa.ai/gigaom-report-2024

À propos de Vespa

Vespa est une plateforme d'applications qui exploitent l'IA et les données pour fournir des expériences aux utilisateurs finaux en ligne en temps réel, comme la recherche, la recommandation, la personnalisation et la génération augmentée de récupération (RAG). Vespa organise automatiquement les données, l'inférence et la logique pour permettre aux applications de travailler avec n'importe quelle quantité de données et requêtes, et est disponible à la fois en tant que service géré et en open source.

À propos d'Elicit

Elicit est le premier assistant de recherche en IA utilisant des modèles linguistiques pour automatiser les flux de travail de recherche tels que l'examen des documents. Plus de 250 000 chercheurs dans des laboratoires universitaires et industriels de premier plan à travers le monde utilisent Elicit chaque mois pour résumer des articles et en extraire des informations à grande échelle.

