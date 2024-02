La Moldavie renforce ses défenses numériques avec la nouvelle agence de cybersécurité et l'Institut Cybecor





CHISINAU, Moldavie, 13 février 2024 /PRNewswire/ -- La Moldavie lance deux institutions clés dédiées à la cybersécurité : l' Agence nationale de cybersécurité (ANC) et l'Institut national des innovations en cybersécurité « Cybercor ». Lancées lors du premier Forum moldave sur la cybersécurité (FMC) le 9 février, ces initiatives renforcent l'engagement du pays à construire un avenir numérique sûr et résilient.

« Nous avons besoin d'une économie sûre, et avec le processus de numérisation, il est impératif d'avoir des institutions qui garantissent un haut niveau de résilience. Ces deux nouvelles institutions joueront un rôle clé dans le renforcement de la cybersécurité du pays », a déclaré Dumitru Alaiba, vice-premier ministre, ministre du Développement économique et de la Numérisation .

L'approche proactive de la Moldavie découle de sa position géopolitique unique et de la montée des cybermenaces mondiales. La loi de 2023 sur la cybersécurité sert de pierre angulaire, alignant le pays sur les normes de l'UE et établissant une approche structurée et efficace pour lutter contre les cyberattaques.

L'ANC incarne cette position proactive, protégeant activement les infrastructures essentielles, les systèmes gouvernementaux et les citoyens contre les cybermenaces. Cybercor, d'autre part, se concentre sur la culture des futurs talents en cybersécurité grâce à des programmes d'éducation innovants, dotant les étudiants et les fonctionnaires de compétences vitales.

L'engagement de la Moldavie dépasse les frontières nationales. La participation active aux initiatives régionales et internationales de cybersécurité favorise la collaboration et le partage des connaissances. Le FCM, avec plus de 800 participants et plus de 40 conférenciers du monde entier, témoigne de cet esprit de collaboration.

Ces mesures stratégiques positionnent la Moldavie en tant que leader de la sécurité numérique, attirant les particuliers et les entreprises à la recherche d'un environnement numérique sûr et sécurisé. En accordant la priorité aux investissements et à la collaboration en matière de cybersécurité, la Moldavie ouvre la voie à un avenir numérique prospère et résilient, donnant l'exemple à d'autres pays dans l'ère numérique.

