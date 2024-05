Félicitations aux 16 jeunes ayant fait preuve d'une exceptionnelle ingéniosité!





OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Pendant la Semaine de l'innovation canadienne (du 13 au 17 mai), la Fondation Rideau Hall (FRH) honorera seize projets canadiens exceptionnels proposés par des jeunes pour résoudre des écueils dans divers domaines : jouets pour enfants handicapés personnalisés grâce à l'impression 3D, appareil de surveillance de la qualité de l'air individuel et portable, et bien d'autres. Ce sont des projets de lauréat.e.s et finalistes du défi innovation jeunesse Ingénieux+ de la FRH, qui donne aux jeunes innovatrices et innovateurs de 14 à 18 ans une chance de commencer à concrétiser leurs idées grâce à un soutien financier, des opportunités d'apprentissage et du mentorat.

« Nous avons hâte de souligner l'ingéniosité de ces jeunes dans le cadre de la Semaine de l'innovation canadienne, s'enthousiasme Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation. Le défi innovation jeunesse Ingénieux+ vise à favoriser l'essor des leaders de demain ayant des idées formidables pour changer et améliorer notre monde et l'audace de les mettre en action. Le calibre des projets présentés cette année tout comme des propositions lauréates laisse présager un avenir des plus brillants pour l'innovation d'un bout à l'autre du pays. »

La Fondation Rideau Hall décerne cinq grands prix à des lauréats et lauréates dans son volet national, auxquels s'ajoutent huit projets finalistes passés au second stade du défi après avoir remporté un prix régional dans leur province. Les prix nationaux récompensent les meilleurs candidats et candidates de chacune des catégories du défi : 1) changement climatique et environnement; 2) engagement communautaire et civique; 3) équité et inclusion; 4) santé et bien-être; 5) technologie et entrepreneuriat. En tout, 140 000 dollars sont partagés entre les lauréat.e.s et finalistes du volet national de même que les lauréat.e.s des volets régionaux. Les gagnant.e.s profiteront en plus d'occasions de formation, de réseautage et de mentorat.

La cérémonie de remise des prix nationaux Ingénieux+ se tiendra le 15 mai à 13 h (HE). Elle sera diffusée en direct sur ingeniousplus.ca/fr/.

Lauréat.e.s du volet national

Changement climatique et environnement

Yurui Qin (Saskatchewan) - AI-QUA Savior : Exploiter l'intelligence artificielle dans les opérations de sauvetage subaquatiques

AI-QUA Savior est un robot submersible abordable et autonome qui fonctionne avec des algorithmes d'apprentissage automatique. L'engin peut efficacement balayer des zones désignées, détecter des humains et transmettre des données GNSS précises par message texte pendant les missions de recherche et sauvetage.

Engagement communautaire et civique

Yasmine Ben Arous (Québec) - Calmos

Calmos est une application Web et mobile qui fonctionne à l'aide d'une montre connectée pour faire le suivi d'élèves anxieux. Ce système aide également à prévenir les crises d'anxiété en plus d'offrir du soutien et des outils aux élèves pendant leurs épisodes de détresse, grâce à des analyses exécutées par l'IA.

Équité et inclusion

Natalie Mitchell (Terre-Neuve-et-Labrador) - Tech for Community

Tech For Community est un organisme dirigé par des jeunes où l'on adapte des jouets pour les enfants ayant des problèmes de dextérité. Pour ce faire, des imprimantes 3D personnalisent chaque jouet en fonction des intérêts et des besoins de l'enfant en utilisant une multitude de motifs, de couleurs et de configurations.

Santé et bien-être

Kendra Nayanka (Ontario) - Mesure de la qualité de l'air à l'extérieur et lors de feux de forêt

Cet appareil de surveillance de la qualité de l'air détecte les particules fines et en mesure la quantité; il donne également la température, le taux d'humidité, la pression atmosphérique et l'indice de qualité de l'air. L'appareil fournit des données en temps réel à l'aide d'un écran et de messages audio, et émet des alertes personnalisées selon les facteurs d'hypersensibilité et le niveau de tolérance propres à la personne qui utilise l'appareil.

Technologie et entrepreneuriat

Liam Pope-Lau (Colombie-Britannique) - LifeHeat : Un gilet de sauvetage autochauffant qui fonctionne dans l'eau

LifeHeat est un sac de survie autochauffant activé par l'eau, conçu pour prévenir l'hypothermie. Il génère de la chaleur lorsqu'il est immergé dans l'eau, sans qu'il soit nécessaire de l'activer. Fabriqué à partir de matériaux recyclés, il est rechargeable et peut s'adapter à n'importe quel gilet de sauvetage.

Finalistes du volet national

Frank Chen (Terre-Neuve-et-Labrador) - Des prothèses de mains intelligentes pour améliorer la qualité de vie

À l'aide de capteurs intégrés, le système de ces prothèses intelligentes contrôle le mouvement et les conditions extérieures des prothèses de mains. Ces prothèses de mains intelligentes peuvent reproduire les mouvements d'une main humaine, facilitant la vie des personnes ayant perdu une partie de leurs doigts.

Harry Nickerson (Nouvelle-Écosse) - Dépister la rétinite pigmentaire grâce aux téléphones intelligents

La rétinite pigmentaire est une maladie dégénérative de l'oeil rare. Cet analyseur d'images innovant est paramétré pour déceler, à partir de photographies du fond de l'oeil, la rétinite pigmentaire à l'aide d'un téléphone intelligent. Son taux de réussite actuel est de 92 %.

Maxim Michaud (New Brunswick) - Un drone qui sauve des vies

Ce drone accélère le processus de recherches pour retrouver des gens portés disparus. Il s'agit d'un outil qui permettra aux équipes de recherches d'agir plus rapidement et plus efficacement, et donc de sauver des vies.

Unmol Sharma, Bagavan Marakathalingasivam et Alexander Yevchenko (Ontario) - Cultura

Cultura est une application technologique sécuritaire visant à faciliter la gestion communautaire de l'agriculture par les petits producteurs. Elle aide les exploitations familiales de taille moyenne à gérer leurs activités en intégrant la technologie à l'agriculture. L'application, en plus de générer des alertes et des prévisions météorologiques, permet le suivi de la phénologie des cultures et prédit les étapes de croissance tout en optimisant l'utilisation des ressources et en offrant un système de suivi financier ainsi qu'un outil pour analyser les tendances des marchés communautaires; le programme permet de tirer localement profit des données générées par l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices.

Casper Dong (Manitoba) - Les copeaux de bois biodégradables et traités, une alternative aux sels de déglaçage des routes en hiver

Ces copeaux de bois traités chimiquement et biodégradables peuvent servir à remplacer les sels de déglaçage, qui menacent les écosystèmes d'eau douce. Des cristaux de chlorure de calcium et de la terre à plantation riche en azote y sont agglomérés. Ils demeurent efficaces même sous -30 degrés Celsius. Les copeaux de bois couvrent une plus grande surface que les sels ordinaires et donnent une meilleure adhérence quand ils sont logés dans la glace.

Aishat Azeez et Amtul Aleem (Alberta) - Harry Ainlay Pre-Medical Club

Ce club prémédical unique en son genre s'adjoint des étudiants en médecine pour offrir du mentorat et des réflexions utiles aux élèves du secondaire qui se sentent sous-représentés dans ce domaine d'études.

Shiran Sun (Colombie-Britannique) - Système d'avertissement intégré aux véhicules pour l'ouverture des portières

Ce dispositif d'alerte d'ouverture de portière fixé à un véhicule avertit à la fois les passagers du véhicule et les cyclistes en approche. Le prototype a été testé avec succès sur un véhicule en affichant des résultats fiables pour la prévention des accidents liés à l'ouverture de portières.

Jackson Berry (Yukon) - Conversion VE

Ce prototype bon marché permettra aux propriétaires de véhicules de convertir leur véhicule à essence en véhicule électrique. Il pourrait permettre de réduire les coûts, de réutiliser les ressources existantes, et de protéger l'environnement.

