Boomi accélère et simplifie le passage à SAP Datasphere

Boomitm, le chef de file de l'intégration et de l'automatisation intelligentes, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une version améliorée de Boomi for SAP, pour accélérer la migration des clients de SAP Business Warehouse (SAP BW) vers SAP Datasphere. En tirant parti d'Amazon Web Services (AWS), Boomi vise à répondre au défi critique des entreprises clientes qui ont besoin de passer à SAP Datasphere afin d'exploiter le plein potentiel de leurs données d'entreprise de manière rentable et rationalisée.

Relever un défi majeur en matière de migration des données

Le support général de SAP BW se terminera à la fin de l'année 2027, et les clients de SAP BW sont encouragés à migrer vers SAP Datasphere, qui permettra la transformation de l'entreprise en fournissant un accès transparent et évolutif aux données critiques de l'entreprise. Cependant, le passage à SAP Datasphere nécessite des investissements importants et des efforts considérables de la part de personnes hautement qualifiées.

Boomi for SAP accélère la transition vers SAP Datasphere sur AWS grâce à la plateforme d'intégration à code bas de Boomi. Les clients peuvent simplement se connecter à la plateforme Boomi Enterprise et profiter d'un accélérateur préconstruit spécialement conçu pour accélérer la migration et l'intégration des données dans SAP Datasphere sur AWS.

« SAP Datasphere représente le socle de SAP pour une structure de données d'entreprise, mais de nombreuses entreprises qui disposent de versions antérieures de SAP BW sont dépassées par un processus de migration prohibitif en termes de coûts, de temps et de ressources », a déclaré Steve Lucas, PDG de Boomi. « Cette nouvelle collaboration tire parti de l'expertise de Boomi en matière d'intégration et d'automatisation intelligentes et des services d'AWS pour offrir aux entreprises un moyen plus simple, plus rapide et plus rentable de passer à SAP Datasphere, en exploitant au mieux leurs investissements dans SAP ainsi que leurs données. »

Principaux avantages de Boomi for SAP :

Permet d'éviter les mises à niveau coûteuses de SAP BW et de mettre en oeuvre une aire de transit, se traduisant par des économies de temps et d'argent

Possibilité de sélectionner les requêtes SAP BW et les BW InfoProviders qui devront être transférés vers Datasphere

Hiérarchisation efficace des données vers SAP Datasphere et Amazon Redshift, un service entièrement géré d'entreposage de données à l'échelle du pétaoctet, permettant aux entreprises de déplacer les données les moins fréquemment utilisées vers des couches de stockage cloud plus abordables

Intégration plus rapide et moins onéreuse des données tierces dans SAP Datasphere

Meilleure préparation des données pour une utilisation plus efficace de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle (IA)

Processus d'approvisionnement fluide au sein d'AWS Marketplace, un catalogue numérique proposant des milliers de logiciels d'éditeurs indépendants, facilitant la recherche, le test, l'achat et le déploiement de logiciels fonctionnant sur AWS

« La capacité à regrouper des ensembles de données disparates représente un avantage essentiel, et les organisations reconnaissent le rôle central que joue l'IA dans leurs opérations », a déclaré Matt Aslett, directeur de la recherche chez Ventana Research, filiale d'ISG. « La préparation et l'intégration des données sont impératives pour garantir une utilisation plus efficace des analyses de données et de l'IA, ainsi qu'une accélération des résultats commerciaux grâce à des prises de décision fondées sur les données. »

« La collaboration avec AWS renforce l'engagement de Boomi à proposer un chemin pratique vers l'analytique d'entreprise et l'IA, en commençant par un socle de données solide », a confié pour sa part Ed Macosky, directeur des produits et de la technologie chez Boomi. « Avec la plateforme Boomi Enterprise, les entreprises peuvent profiter d'un écosystème plus souple, plus évolutif et mieux connecté pour stimuler l'innovation, pérenniser leurs investissements informatiques, réduire le coût total de possession et améliorer les résultats opérationnels. »

Disponibilité

Boomi for SAP est disponible sur AWS Marketplace et sur la plateforme Boomi Enterprise.

À propos de Boomi

Boomi prend en charge l'avenir des entreprises grâce à une intégration et une automatisation intelligentes. En tant que leader mondial dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi compte plus de 20 000 clients dans le monde et un réseau mondial de 800 partenaires. Les entreprises se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour connecter leurs applications, leurs données et leurs collaborateurs afin d'accélérer leur transformation numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur boomi.com.

