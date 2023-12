Le Canada et la C.-B. soutiennent cinq places d'hébergement à Squamish pour des femmes et des enfants sortant de situations de violence





SQUAMISH, BC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Les femmes, les personnes de diverses identités de genre et leurs enfants qui sortent de situations de violence ont maintenant accès à cinq nouvelles places en hébergement de transition à Squamish. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 1,55 million de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (auparavant le Fonds national de co-investissement pour le logement).

Le nouveau financement a contribué à l'ajout de cinq places dans la maison de transition Pearl's Place. Administrée par la PearlSpace Support Services Society, Pearl's Place accueille maintenant dans un milieu sûr 15 femmes qui ont vécu des situations de violence ou de maltraitance. L'aide que reçoivent ces femmes leur permet de gagner en autonomie et de pouvoir ensuite déménager dans un logement stable et à long terme dans la collectivité. Elles auront aussi accès à des services de soutien à temps plein adaptés à leurs besoins.

L'ensemble résidentiel offre des chambres pour les familles et donne accès à une cuisine commune, une buanderie gratuite, des espaces polyvalents et une cour privée entièrement clôturée comportant des aires de jeux familiales. Un logement accessoire accessible est aussi aménagé sur la propriété pour accueillir une petite famille. Mettant la sécurité à l'avant-plan, l'ensemble résidentiel intègre de nombreuses mesures de sécurité, notamment des serrures à pêne dormant, des caméras, de l'éclairage à détecteur de mouvement et le contrôle des visiteurs, afin d'assurer la tranquillité d'esprit des personnes qui y résident.

Le financement fourni pour cet ensemble est le suivant :

1,03 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable, ainsi qu'une subvention annuelle de 92 000 $ pendant six ans (552 000 $);

247 000 $ de la Province, par l'intermédiaire du Capital Renewal Fund de BC Housing;

1 500 $ en nature de la part du district de Squamish .

Citations :

« Pearl Space aide depuis longtemps certaines des femmes, des enfants et des personnes de diverses identités de genre les plus vulnérables à se sentir en sécurité et à être en sécurité dans notre collectivité. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'accroître la capacité de la maison de transition Pearl Space à servir les personnes survivantes de la violence ou de la maltraitance qui ont besoin d'un milieu de soutien sûr pour guérir. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec les administrations locales et les organismes sans but lucratif comme Pearl Space afin de trouver des solutions de logement inclusives qui renforcent nos collectivités. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Les personnes qui sortent de situations de violence ont besoin de savoir qu'elles ont un endroit où aller, à l'abri des menaces envers elles-mêmes et leurs enfants. Grâce à cet investissement, nous offrons aux familles de Squamish la tranquillité d'esprit que procure un endroit sûr où vivre dans les moments de crise. Depuis 2017, nous avons commencé la construction ou fait l'inauguration de 1 000 logements avec services de soutien par l'intermédiaire de notre fonds Building BC : Women's Transition Housing Fund, et nous continuerons à protéger les personnes vulnérables dans notre province grâce à des initiatives comme celle-ci. - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement, Province de la Colombie-Britannique

« Il est vital que les femmes et les personnes de diverses identités de genre aient un endroit sûr qu'elles considèrent leur chez-soi, pour elles et leurs enfants, afin de pouvoir se libérer de la violence d'un partenaire intime, se rétablir et avancer dans la vie d'une manière saine et positive. Les partenariats comme celui-ci contribuent à créer des espaces sûrs dans les collectivités de la Colombie-Britannique pour les personnes qui en ont le plus besoin. » - Kelli Paddon, secrétaire parlementaire pour l'équité entre les sexes

« Les femmes, les enfants et les personnes de diverses identités de genre qui ont subi de la violence ont grandement besoin de logements sûrs, inclusifs et accessibles. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires pour ces services et ces aides affectives indispensables à la guérison, à l'épanouissement et la réussite des membres de notre collectivité. » - Armand Hurfond, District de Squamish

« La PearlSpace Support Services Society est honorée d'avoir reçu ce financement transformateur de la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'agrandissement de la Pearl's Place Transition House est un objectif stratégique de longue date pour notre société, en particulier après la forte demande de logements d'urgence qui a suivi la pandémie de COVID-19. L'établissement nouvellement agrandi offrira un refuge sûr aux personnes survivantes de situations de violence conjugale et à leurs enfants pendant leur cheminement vers la guérison. » - Ashley Oakes, directrice générale, PearlSpace Support Services Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds pour le logement abordable (auparavant le Fonds national de co-investissement pour le logement) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le gouvernement fédéral a fourni du financement dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour femmes et enfants relevant du Fonds pour le logement abordable. Cette initiative aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'annonce du montant de 82,4 millions de dollars en juin 2023, dans le cadre de la deuxième période de cette initiative de 250 millions de dollars, visant à soutenir la construction et la réparation de 212 places d'hébergement et logements de transition partout au Canada pour les femmes et les enfants fuyant la violence familiale.

Renseignements supplémentaires :

