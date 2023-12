CONTRIBUTION AUX EFFORTS DE PROTECTION DE LA POPULATION DE CARIBOUS MONTAGNARDS DE LA GASPÉSIE





SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - En raison d'observations récentes de caribous montagnards dans les secteurs des monts Champ-de-Mars, Blanche-Lamontagne, Hog's Back ainsi que les sommets 2 à 7 du mont Vallières-de-Saint-Réal dans la réserve faunique des Chic-Chocs, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) fait appel à la collaboration des utilisateurs et utilisatrices du territoire en leur demandant d'éviter ces secteurs afin de réduire le plus possible les sources de dérangement des caribous. Par exemple, on considère comme un dérangement le fait de s'approcher volontairement des caribous, de les suivre, de les poursuivre ou de laisser des animaux domestiques sans surveillance les approcher.

Le dérangement des caribous compromet leurs conditions physiques en leur imposant une dépense énergétique accrue en cette période hivernale où ils doivent ménager leurs efforts, particulièrement les faons. Le dérangement associé à la présence humaine peut nuire à la survie des caribous en les forçant à se rendre dans des secteurs où les conditions leur sont moins favorables. Par exemple, ils peuvent se retrouver dans un secteur où les risques de prédation sont plus importants et les ressources alimentaires moins abondantes. La disponibilité des ressources alimentaires étant déjà réduite et moins accessible en raison du couvert de neige, les caribous doivent limiter leurs déplacements, car leurs besoins énergétiques sont accrus en raison du froid. La présence humaine peut pousser les caribous à se déplacer plus fréquemment et à réduire leur temps d'alimentation à cause d'une plus grande vigilance imposée.

Afin de planifier vos activités dans le parc national de la Gaspésie et la réserve faunique des Chic?Chocs , nous vous invitons à vérifier l'accessibilité des sentiers dans la section Information du jour sur la page respective de ces établissements sur le site de la Sépaq (sepaq.com). En cas de fermeture de sentiers, veuillez opter pour d'autres secteurs lors de la pratique de vos loisirs hivernaux.

Veuillez noter que les stationnements des secteurs des monts Champ-de-Mars et Blanche?Lamontagne ne seront pas déneigés. Cette mesure peut être levée selon l'évolution de la présence de caribous dans les différents secteurs suivis.

Fiche descriptive sur le caribou des bois, écotype montagnard, de la population de la Gaspésie.

