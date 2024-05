Dairen Chemical Corporation rejoint The LYCRA Company et Qore® pour participer au développement de la fibre LYCRA® renouvelable





The LYCRA Company, un chef de file mondial dans le développement de solutions innovantes et durables pour les industries de l'habillement et des soins personnels, a annoncé aujourd'hui avoir signé une lettre d'intention avec Dairen Chemical Corporation (DCC) pour convertir le QIRA®, une marque de BDO (butane-1,4-diol), en un PTMEG (polytétraméthylène éther glycol) à faible impact, ledit PTMEG constituant le principal ingrédient de la fibre LYCRA® biosourcée brevetée. Dairen sera la première entreprise au monde à produire en masse ce PTMEG biosourcé à faible impact.

En septembre 2022, The LYCRA Company et Qore® ont annoncé qu'elles unissaient leurs forces pour rendre possible la production de fibres LYCRA® biosourcées fabriquées à partir du QIRA®. Aujourd'hui, DCC se joint à cette collaboration unique, pour convertir le QIRA® en un PTMEG biosourcé. Ce PTMEG unique constituera la partie renouvelable de la fibre LYCRA®, et représentera 70 % du contenu de la fibre. Il est fabriqué exclusivement pour The LYCRA Company dans le respect de ses spécifications rigoureuses. Avec son processus à base d'alcool allylique à faible impact, DCC a mis au point une technologie qui permet de créer le PTMEG le moins impactant qui soit, et qui, par rapport aux produits fabriqués à partir de gaz naturel ou de charbon, est plus propre et a une empreinte carbone plus faible.1

The LYCRA Company, Qore® et DCC sont unies par un engagement commun en faveur de la recherche et du développement, de la santé, de la sécurité, de la durabilité et de la protection de l'environnement. Pour marquer cet événement, Steve Stewart, responsable de la marque et de l'innovation chez The LYCRA Company, a remis à DCC un « Green Partner Award ». Ce prix récompense les efforts continus de DCC en matière de durabilité et son engagement à créer des produits à faible impact.

« Notre collaboration annonce une toute nouvelle ère d'activités de production respectueuses de l'environnement, alimentée par notre engagement commun envers la réduction de l'empreinte carbone et le développement de solutions écologiques de premier ordre », a déclaré Lin Shean-Tung, président de DCC. « La durabilité est bien plus qu'une tendance, c'est un impératif pour l'avenir de notre planète. Nous sommes honorés de recevoir le Green Partner Award et de démarrer cette aventure aux côtés de The LYCRA Company pour faire progresser les pratiques durables au sein de l'industrie. »

Disponible début 2025, la fibre LYCRA® biosourcée brevetée, fabriquée avec le QIRA® sera le premier élasthanne renouvelable au monde disponible à grande échelle. En utilisant du maïs de grande culture ou du maïs denté renouvelable annuellement, un premier calcul de sélection indique que l'empreinte carbone de la fibre LYCRA® pourrait être réduite jusqu'à 44 %2 par rapport à celle de la fibre LYCRA® non constituée de matériaux biosourcés. De plus, la fibre offrira des performances équivalentes à celles de la fibre LYCRA® traditionnelle, ce qui en fera une solution de remplacement pratique pour les filatures, les marques et les détaillants.

« Nous sommes ravis de collaborer avec DCC pour mettre sur le marché la fibre LYCRA® biosourcée fabriquée à partir du QIRA® et concrétiser notre vision commune d'une chaîne de valeur plus durable », a déclaré M. Stewart. « Compte tenu de la combinaison de l'utilisation d'intrants biosourcés à base de maïs, de la conversion en une installation de BDO QIRA® de pointe fonctionnant à l'énergie éolienne, et de la transformation en PTMEG grâce au processus à faible impact de DCC, nous prévoyons des possibilités de réductions supplémentaires au fur et à mesure de la mise en production. »

Depuis de nombreuses années, Dairen concentre ses efforts en matière de durabilité sur la gestion des matières premières, l'élimination des déchets, l'amélioration des processus, l'innovation, etc. Elle a également réussi à réduire considérablement les émissions de carbone de ses produits par rapport à ses concurrents.

« Auparavant, la durabilité satisfaisait aux exigences, aujourd'hui elle est devenue un avantage concurrentiel », a déclaré Simon Chuang, vice-président de l'approvisionnement et des achats à l'échelle mondiale chez The LYCRA Company. « Nous nous sommes engagés à sélectionner, à promouvoir et à développer nos activités avec des partenaires d'approvisionnement comme DCC, qui adoptent des mesures significatives et font de vrais efforts en matière de durabilité. »

Visitez lycra.com/qira pour en apprendre davantage au sujet des fibres LYCRA® biosourcées fabriquées à partir du QIRA®.

1 Estimation dérivée d'une analyse du cycle de vie de type « Cradle-to-Gate » (de l'extraction des matières premières jusqu'à la sortie l'usine) réalisée en 2023 pour le compte d'une usine type de PTMEG de DAIREN, et préparée par DNV Business Assurance Co., Ltd.

2 Estimation dérivée d'une analyse du cycle de vie de type « Cradle-to-Gate » réalisée en juin 2022 pour le compte d'une filature type de fibres LYCRA®, et préparée par Ramboll US Consulting, Inc.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries de l'habillement et des soins personnels et possède des marques grand public de premier plan : LYCRA ® , LYCRA HyFit ® , LYCRA ® T400 ® , COOLMAX ® , THERMOLITE ® , ELASPAN ® , SUPPLEX ® et TACTEL ® . Basée à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits durables, son expertise technique et son support marketing. The LYCRA Company se concentre sur l'ajout de valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable du consommateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lycra.com.

À propos de Qore® LLC

Créé par une coentreprise entre Cargill et HELM AG, Qore® aide les grandes marques à remplacer les produits chimiques d'origine fossile par des intermédiaires biosourcés. La production du QIRA®, le butane-1,4-diol (BDO) biosourcé de nouvelle génération, est au coeur de cette coentreprise. Fabriqué organiquement grâce à la fermentation de sucres d'origine végétale, le QIRA® peut réduire jusqu'à 86 % les émissions de gaz à effet de serre, en remplaçant les intermédiaires chimiques largement utilisés aujourd'hui et fabriqués à partir de sources fossiles traditionnelles. Le QIRA® biosourcé peut être utilisé de la même manière que son homologue fossile, mais ses performances environnementales sont nettement supérieures. Qore® et QIRA® sont des marques déposées de Qore® LLC. Pour plus d'informations et pour toute demande de renseignements, rendez-vous sur https://www.myqira.com/.

À propos de Dairen Chemical Corporation (DCC)

Fondée en 1979, DCC est l'un des principaux fabricants de produits chimiques à base d'acétyle et d'allyle. Le conseil d'administration de la société est présidé par M. Lin Shean-Tung depuis juin 2019. DCC exploite sept sites de production en Asie et dessert des clients dans plus de cent pays. Les principaux produits de la société comprennent l'acétate de vinyle monomère, l'émulsion d'éthylène-acétate de vinyle (EVA), la poudre redispersable d'EVA, l'alcool allylique, le butane-1,4-diol et le PTMEG. Le social siège de DCC se trouve à Taipei, à Taïwan, et la société dispose également de sites de production à Taïwan, en Chine, à Singapour et en Malaisie. Sous la direction du président Lin, DCC poursuit le développement de ses activités internationales et le renforcement de sa présence mondiale.

LYCRA® est une marque déposée de The LYCRA Company.

QIRA® est une marque déposée de Qore®.

