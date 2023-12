RISKTHINKING.AI DÉCROCHE LA 2E PLACE AU CONCOURS DES FINTECH VERTES DE LA HKMA





Parmi 85 candidatures déposées par 70 entreprises, la start-up innovante Riskthinking.AI, spécialisée dans les risques climatiques, est finaliste parmi un groupe d'entreprises distinguées.

TORONTO, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Riskthinking.AI, fournisseur de données et d'analyses sur les risques climatiques basé à Toronto, est fière d'annoncer qu'elle a remporté la deuxième place au concours des Fintech vertes organisé par l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) dans le cadre de la Conférence sur les services bancaires verts et durables.

La HKMA a annoncé l'attribution de ce prix à Riskthinking.AI le 11 décembre 2023, lors de sa Conférence sur les services bancaires verts et durables. Cet événement a réuni plus de 300 banques, entreprises technologiques et autorités de régulation hongkongaises qui se sont engagées à accélérer la transition nette zéro et à investir dans la résilience climatique grâce à des technologies innovantes.

Le Concours des fintech vertes de la HKMA a été un élément central de la conférence. Le concours récompensait les solutions prêtes à être commercialisées dans quatre catégories : Transition vers zéro émission nette, Gestion des risques climatiques, Finance verte et durable, et Informations et rapports sur le développement durable ou le climat.

Riskthinking.AI a été sélectionnée parmi plus de 80 entreprises comme premier finaliste dans la catégorie Gestion des risques climatiques.

« Le jury a été impressionné par la solution de l'entreprise et son potentiel à résoudre les problèmes du secteur bancaire de Hong Kong », a déclaré un représentant de HKMA lors de la communication des résultats du concours.

Lors de la conférence, Riskthinking.AI a présenté sa solution d'entreprise conçue pour aider les acteurs du marché de Hong Kong à évaluer et à gérer les risques financiers liés au climat. La candidature de l'entreprise présentait son DigitalClimateEarthTwintm, une plateforme mondiale et un moteur de modélisation qui comprend des billions de points de données sur les actifs physiques, le climat et l'économie, ainsi que VELO®, un produit en ligne permettant de visualiser et d'analyser le risque financier lié au climat.

La reconnaissance de Riskthinking.AI par la HKMA dans le cadre du Concours des fintechs vertes souligne son succès dans l'innovation de solutions accessibles, complètes et fiables permettant de mesurer les risques financiers liés au climat dans le monde entier, notamment en Asie.

« Riskthinking.AI est très honorée de figurer parmi les finalistes distingués de la HKMA et d'être reconnue à l'occasion d'un événement aussi important. Le rôle de premier plan joué par la HKMA en matière de finance durable et de fintech verte est admirable et notre équipe est très fière d'aider les institutions de Hong Kong à naviguer dans l'incertitude du risque climatique », a déclaré Ron Dembo, fondateur et PDG de Riskthinking.AI. Nous sommes une nouvelle entreprise canadienne qui a de grandes ambitions. Notre mission est de redéfinir les prix des marchés financiers en tenant compte de la réalité du changement climatique. »

Plutôt que d'augmenter son empreinte carbone en faisant le voyage depuis Toronto, Riskthinking.AI a été reconnaissante d'être représentée à la conférence par des collègues de Bloomberg L.P., un partenaire officiel de Riskthinking.AI, qui est basé à Hong Kong.

Riskthinking.AI est à la pointe de l'innovation en tant que fournisseur de données et d'analyses de premier plan qui s'efforce d'aider ses clients à faire face à l'impact financier de l'évolution du climat.

À PROPOS DE RISKTHINKING.AI

Fondée par le Dr Ron Dembo, pionnier du risque financier, Riskthinking.AI est une société de données et de technologie de premier plan qui réévalue le risque financier en tenant compte de la réalité du changement climatique. Ses algorithmes innovants sont utilisés pour générer, organiser et maintenir une base de données détaillée sur les actifs physiques, les infrastructures et les produits, qui couvre plus d'un quart de million d'entreprises. Ces données, combinées à l'analyse stochastique, multifactorielle et brevetée des risques climatiques de Riskthinking.AI, permettent aux institutions financières, aux entreprises et aux gouvernements d'appréhender les impacts imprévus du changement climatique qui échappent aux modèles actuels. Riskthinking.AI est présente en Amérique du Nord et en Europe et propose ses services dans le monde entier. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.riskthinking.ai.

CONTACT : Riskthinking.AI, Dr Ron Dembo, fondateur et PDG, 416-294-3144, [email protected] ; John White, directeur général pour la zone EMEA, +44 778 0003337, j.white@riskthinking.ai

