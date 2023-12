ESTO lance une campagne de financement participatif, offrant l'opportunité de rejoindre une success-story financière





« N'investissez jamais à moins d'être prêt à perdre l'intégralité de l'argent investi. Il s'agit d'un investissement à haut risque et il est peu probable que vous soyez protégé en cas de problème. Prenez le temps d'en savoir plus . »

TALLINN, Estonie, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- ESTO, l'une des principales institutions financières non bancaires des pays baltes, s'apprête à entreprendre une aventure passionnante avec le lancement de sa campagne de financement participatif invitant des particuliers à investir dans la société. La campagne ( www.esto.eu/crowdfunding ) se déroule tout au long du mois de décembre en collaboration avec Crowdcube.

Après sept ans de développement, ESTO a consolidé sa position grâce à des partenariats stratégiques avec les principaux détaillants des pays baltes. Elle a ainsi levé plus de 150 millions d'euros de capitaux d'emprunt au fil des ans.

Le parcours de la société de 2017 à 2023 dans les pays baltes implique un impressionnant réseau de 4 500 partenariats de point de vente et 500 000 utilisateurs. ESTO est rentable depuis 2019 et a généré plus de 475 millions d'euros de valeur brute des marchandises (VBM), plus de 50 millions d'euros de revenus et plus de 20 millions d'euros d'EBITDA cumulés depuis 2017.

Croissance future et plans d'expansion

Concernant l'avenir, ESTO cherche à atteindre une forte croissance et l'expansion sur de nouveaux marchés tout en maintenant sa rentabilité. L'initiative de financement participatif est une démarche stratégique visant à accélérer la croissance sur les marchés existants et à ouvrir rapidement de nouveaux canaux de revenus.

Les plans de la société comprennent une expansion en Lettonie et en Lituanie afin d'augmenter la part de marché sur les deux marchés. Le renforcement de la position d'ESTO en Estonie est également une priorité, avec des plans pour poursuivre sa trajectoire de croissance actuelle.

Des résultats records au troisième trimestre 2023

Les récents résultats d'ESTO au troisième trimestre 2023 ont non seulement dépassé les attentes, mais aussi établi de nouveaux records, renforçant la société dans sa position de leader du marché en Estonie. Avec une croissance stupéfiante de 54 % de son chiffre d'affaires par rapport au même trimestre en 2022, atteignant 17,5 millions d'euros, le succès d'ESTO prend de l'ampleur.

L'opportunité pour vous de rejoindre le succès d'ESTO

Pour les investisseurs potentiels, ESTO représente l'opportunité de faire partie de notre histoire. En apportant leur contribution à cette campagne de financement participatif, les particuliers peuvent intégrer le plan stratégique d'ESTO.

Rendez-vous sur www.esto.eu/crowdfunding pour vous inscrire et saisir cette opportunité. Ne manquez pas votre chance de faire partie de cette aventure destinée à remodeler le paysage du commerce électronique dans les pays baltes et au-delà.

Pour obtenir des renseignements financiers détaillés, consultez la page des relations avec les investisseurs d'ESTO .

À propos d'ESTO

ESTO est une société de services financiers d'origine estonienne créée en 2017. La marque est née du besoin pour une nouvelle génération de solutions de paiement qui conviendraient à la fois au consommateur final et au vendeur. En mettant l'accent sur la technologie et la fidélisation de la clientèle, ESTO vise à remodeler le paysage du commerce électronique dans les pays baltes et au-delà.

Contact :

Mikk Metsa

PDG du groupe ESTO

[email protected]

+ 372 55 676 221

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2300376/ESTO_Group.jpg

15 décembre 2023 à 06:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :