CGTN : Rôle très attendu des jeunes dans la promotion de l'amitié entre la Chine et le Vietnam





BEIJING, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- « Le peuple est la racine, le lien vital et la source de la force des relations entre la Chine et le Vietnam », a déclaré Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine (CPC) et président chinois, dans un article signé publié mardi par le journal vietnamien Nhan Dan.

Mercredi, Xi Jinping et Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, ont rencontré des représentants de la jeunesse des deux pays et des personnes qui ont contribué à l'amitié entre la Chine et le Vietnam à Hanoï.

Les deux dirigeants ont souligné que le fondement de l'amitié entre la Chine et le Vietnam réside entre les deux peuples, et que l'avenir de cette amitié sera créé par les jeunes.

Renforcer les échanges entre les jeunes

Dans son article, Xi Jinping a appelé à un approfondissement de la coopération dans les domaines de l'enseignement de la langue chinoise, de l'enseignement professionnel, des sports et de la santé, afin d'assurer le succès des événements phares, notamment un forum populaire Chine-Vietnam et une rencontre amicale de la jeunesse sino-vietnamienne dans le but d'accroître la compréhension mutuelle et l'affinité entre nos peuples, en particulier chez les jeunes générations.

« Nous devrions renforcer la coopération et les échanges amicaux, et utiliser pleinement les mécanismes d'échange de contreparties tels que les médias centraux, les groupes de réflexion, les départements culturels et touristiques, les éditeurs, ainsi que les institutions en matière de radio, de cinéma et de télévision », a-t-il ajouté.

L'Université de Hanoï au Vietnam a assisté à des échanges entre les jeunes des deux pays. Près de 400 jeunes de Chine et du Vietnam se sont rassemblés pour chanter des chansons classiques du cinéma et de la télévision bien connues des deux côtés lors d'un concert tenu en novembre.

L'université a également construit une librairie en collaboration avec une maison d'édition chinoise, offrant un espace où les étudiants de la région peuvent en apprendre davantage sur la culture chinoise.

Xi Jinping a toujours eu des attentes élevées à l'égard de la jeunesse et l'a encouragée à maintes reprises à poursuivre ses rêves et à assumer des responsabilités. Mercredi, le dirigeant chinois a également exprimé l'espoir que les jeunes prennent l'initiative de promouvoir l'amitié entre la Chine et le Vietnam.

Promouvoir l'amitié traditionnelle

La Chine est depuis longtemps le principal partenaire commercial du Vietnam, tandis que ce dernier est le quatrième partenaire commercial de la Chine dans le monde.

Avec le lancement du service ferroviaire transfrontalier de marchandises entre la Chine et le Vietnam et le programme des ports intelligents, les ports frontaliers terrestres des deux pays ont rapidement été interconnectés. De grandes quantités de produits agricoles vietnamiens de qualité, dont le litchi, le durian et le fruit du dragon, sont exportées en Chine.

Près de 20 millions de trajets ont déjà été effectués sur la ligne de métro Cat Linh-Ha Dong construite par une entreprise chinoise, qui a fourni un moyen de transport pratique et confortable aux résidents de Hanoï.

Établissant des attentes élevées à l'égard de la jeunesse chinoise et vietnamienne, Xi Jinping a déclaré que les jeunes des deux pays devraient jouer leur rôle dans l'édification d'une communauté sino-vietnamienne ayant un avenir commun qui revêt une importance stratégique.

Il a également exhorté les jeunes des deux pays à jouer leur rôle dans la promotion du développement de l'Asie-Pacifique et à contribuer au maintien de la paix dans la région.

« J'espère que vous serez des pionniers dans la promotion du progrès humain et que vous contribuerez à l'édification d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité », a déclaré Xi Jinping aux représentants des jeunes.

14 décembre 2023 à 16:03

