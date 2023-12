Energy Vault nomme Stephanie Unwin, dirigeante australienne du secteur de l'énergie, à son conseil d'administration





Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault » ou la « Société »), leader des solutions de stockage d'énergie durable à l'échelle du réseau, a annoncé aujourd'hui la nomination de Stephanie Unwin au conseil d'administration de la Société, à compter de la prochaine réunion trimestrielle du conseil d'administration d'Energy Vault, qui aura lieu en mars 2024. Mme Unwin remplacera M. Zia Huque, associé général de Prime Movers Lab LLC, qui a dirigé le tour d'investissement de série C d'Energy Vault. Le départ de M. Huque coïncidera avec l'entrée en fonction de Mme Unwin au sein du conseil d'administration.

Mme Unwin est la présidente-directrice générale d'Horizon Power, un service public d'électricité australien entièrement intégré. Depuis qu'elle a endossé ce poste en 2019, elle a dirigé l'entreprise dans un paysage énergétique en évolution rapide et a réussi à positionner l'entreprise pour une croissance à long terme, tout en accélérant les projets de décarbonation à l'échelle de toute l'Australie occidentale. Avant de rejoindre Horizon Power, Mme Unwin a occupé plusieurs postes de direction chez Synergy, le plus grand producteur et détaillant d'énergie d'Australie occidentale au service de clients industriels et des particuliers, notamment les postes de directrice générale de la vente au détail, directrice générale commerciale et directrice de la transformation. Mme Unwin apporte également au conseil d'administration d'Energy Vault sa vaste expérience au sein d'autres conseils d'administration de sociétés cotées en bourse, dont Alacer Gold Corp, Zenith Energy, Integra Mining Limited et plusieurs coentreprises non cotées. Elle est actuellement membre du conseil d'administration d'Energy Networks Australia. Tout au long de sa carrière, Mme Unwin a été reconnue comme une dirigeante dynamique des secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables, notamment en étant nommée l'une des dirigeantes d'entreprise les plus influentes d'Australie-Occidentale dans le classement Power 500 de Business News.

Mme Unwin est titulaire de diplômes de premier cycle en économie et en droit de l'université Murdoch. Elle est également membre de l'Association du barreau d'Australie occidentale.

« Nous sommes ravis d'accueillir Stephanie, qui apporte à notre conseil d'administration sa solide expérience de direction dynamique et axée sur les résultats dans le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables », a déclaré Robert Piconi, président-directeur général d'Energy Vault. « Alors qu'Energy Vault continue d'accélérer les déploiements de ses suites de solutions de stockage d'énergie à court, long et ultra-long terme à travers le monde, nous sommes engagés dans d'importantes opportunités de croissance en Australie et dans la région Asie-Pacifique au sens large. L'expérience de Stephanie dans le secteur de l'énergie au niveau régional, combinée à son expérience opérationnelle et à ses antécédents à la tête de grandes entreprises tout au long de leurs phases de croissance et de transformation, est reconnue dans toute l'industrie. Au nom du conseil d'administration d'Energy Vault, je tiens à dire que nous sommes impatients de travailler en partenariat avec Stephanie et de bénéficier de ses futures contributions à notre conseil d'administration, tandis que nous continuons à exécuter nos plans de croissance mondiale. »

« Je suis honorée de cette opportunité qui m'est offerte de rejoindre le conseil d'administration d'Energy Vault », a confié pour sa part Stephanie Unwin. « Après avoir travaillé plus d'une décennie dans le secteur de l'énergie, je suis passionnée par le développement de solutions de stockage efficaces pour permettre la transition énergétique, et je suis inspirée par la technologie et la suite innovante de solutions de stockage d'Energy Vault. Je me réjouis à l'idée de travailler aux côtés de mes nouveaux collègues membres du conseil d'administration pour apporter des conseils et mon expertise à l'impressionnante équipe de direction d'Energy Vault. »

Au sujet de Zia Huque, M. Piconi a déclaré : « Les innombrables contributions au cours des dernières années de Zia à Energy Vault, en tant qu'investisseur précoce, puis en tant que conseiller stratégique durant les dernières étapes de croissance jusqu'à notre introduction en bourse, ont été inestimables. Il a joué un rôle important en tant que véritable partenaire commercial pendant les phases de croissance mondiale de l'entreprise, et je tiens à le remercier ainsi que l'équipe de Prime Movers Lab pour leur confiance et leur soutien dans notre mission de décarbonation. »

À propos d'Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d'énergie à l'échelle des services publics, conçues pour transformer l'approche mondiale du stockage de l'énergie durable. L'offre complète de la Société comprend des technologies exclusives de stockage par gravité, de stockage sur batterie et de stockage d'énergie par l'hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel de système de gestion de l'énergie, inféodé à la technologie matérielle, et par la plateforme d'intégration de la Société. Unique dans le secteur, le portefeuille technologique innovant d'Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d'énergie à court et à long terme pour aider les services publics, les producteurs d'énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d'énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques moyens, tout en maintenant la fiabilité de l'alimentation. Grâce à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et à la possibilité d'intégrer des déchets permettant une réutilisation bénéfique, la technologie de stockage d'énergie par gravité EVxtm d'Energy Vault facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie mondiale propre pour ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.energyvault.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent l'opinion actuelle de la Société concernant, entre autres, les opérations et les performances financières de la Société. Les déclarations prospectives comprennent des informations relatives à des résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés, notamment des descriptions de notre plan d'affaires et de nos stratégies. Ces déclarations comprennent souvent des mots tels que « anticiper », « s'attendre à », « indiquer », « planifier », « croire », « avoir l'intention de », « projeter », « prévoir », « estimer », « cibles », « projections », des verbes conjugués au futur et au conditionnel, ainsi que d'autres expressions similaires. Nous fondons ces déclarations prospectives ou ces projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, que nous avons formulés au vu de notre expérience de notre secteur, ainsi que sur notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les conditions du moment. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions, nos hypothèses et nos attentes en matière de performances futures, en tenant compte des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne sont que des prévisions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent d'importants risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives et nos résultats, notre niveau d'activité, nos performances ou nos réalisations réels, notamment : les changements dans notre stratégie, nos plans d'expansion, nos opportunités client, nos opérations futures, notre position financière future, nos revenus et pertes estimés, nos coûts prévus, nos perspectives et nos plans ; la mise en oeuvre, l'acceptation du marché et le succès de notre modèle d'entreprise et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et à maintenir notre marque et notre réputation ; les développements et projections concernant notre activité, nos concurrents et le secteur ; l'impact des épidémies, y compris la pandémie de COVID-19, sur nos activités, et les mesures que nous pourrions prendre pour y faire face ; nos attentes quant à notre capacité à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle et à ne pas porter atteinte aux droits d'autrui ; les attentes quant à la période pendant laquelle nous serons une société de croissance émergente en vertu du Jobs Act ; nos besoins futurs en fonds propres, nos sources et nos utilisations futures de trésorerie ; notre capacité à obtenir des financements pour nos opérations et notre croissance future ; ainsi que nos activités, nos plans d'expansion et nos possibilités et d'autres facteurs importants discutés sous la section « Facteurs de risque » de notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, sachant que ces facteurs peuvent être périodiquement mis à jour dans ses autres dossiers déposés auprès de la SEC, accessibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. De nouveaux risques apparaissent de temps à autre et il n'est pas possible pour notre direction de prédire tous les risques, ni d'évaluer l'impact de tous les facteurs sur notre activité, ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peuvent entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pouvons faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le cadre du présent communiqué de presse n'est valable qu'à la date dudit communiqué et est expressément couverte dans son intégralité par les mises en garde contenues dans ce communiqué de presse. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évolutions futures ou autre, sauf si les lois applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 décembre 2023 à 15:55

