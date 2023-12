Le gouvernement du Canada lance un appel de propositions pour assurer des routes et autoroutes plus sécuritaires





OTTAWA, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens sur la route est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. Le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière de Transports Canada vise à relever les défis persistants en matière de sécurité liés aux habitudes de conduite dangereuses et à l'évolution rapide des technologies, ainsi qu'à la sécurité des autobus scolaires.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui un nouvel appel de propositions dans le cadre de ce programme. L'appel est ouvert aux entreprises du secteur privé, au milieu universitaire, aux organismes de sécurité, aux organisations non gouvernementales et aux autres ordres de gouvernement au Canada. Il y a trois domaines d'action prioritaires :

des projets qui s'attaquent aux principales causes de collisions et de décès sur les routes, notamment la conduite avec facultés affaiblies, la distraction, la conduite agressive et la vitesse excessive;

des projets qui offrent des possibilités d'investissement dans des initiatives qui promeuvent la conception innovante, les essais et l'intégration de véhicules connectés et automatisés;

des projets qui contribuent à l'éducation, à la formation, aux essais et à l'amélioration des technologies de systèmes avancés d'aide à la conduite.

Les propositions soutenant des initiatives de sécurité pour les usagers vulnérables de la route, les véhicules automobiles commerciaux, l'application de la législation en matière de sécurité routière et les technologies émergentes seront également prises en considération.

Transports Canada peut offrir une contribution maximale qui pourra s'élever à 75 pour cent du total des coûts admissibles d'un projet. Pour que leurs propositions soient admissibles, les demandeurs doivent les soumettre à Transports Canada au plus tard le 8 février 2024.

Depuis son lancement, le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière a fourni environ 28 millions de dollars pour 84 projets visant à améliorer la sécurité routière, y compris les efforts pour réduire les collisions et améliorer la sécurité des véhicules. Le programme a été renouvelé dans le cadre du budget de 2023.

Citation

« La technologie évolue, mais notre besoin de rester en sécurité sur la route demeure. Nous devons continuer à trouver de nouvelles idées et à essayer de nouvelles approches pour résoudre des problèmes tels que la conduite agressive ou la distraction au volant, et nous devons rester à l'affût des nouveaux développements tels que les véhicules automatisés. J'ai vraiment hâte de recevoir de nouvelles propositions pour contribuer à la sécurité de la population canadienne. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Faits en bref

Les projets sélectionnés dans le cadre de cet appel de propositions pourraient bénéficier d'un financement pour les exercices 2024- 2025 et 2025-2026.

2025-2026. Présenté pour la première fois dans le budget de 2019, le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière fournit un financement aux provinces, aux territoires, au Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, aux entités appartenant aux provinces et aux territoires, au secteur privé, aux associations et au milieu universitaire. Il s'est élargi pour soutenir également les municipalités et les communautés autochtones du Canada .

. La Stratégie de sécurité routière 2025 du Canada , publiée en 2016 par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, est une excellente source d'informations sur les priorités du Canada en matière de sécurité routière.

Liens connexes

14 décembre 2023 à 14:50

