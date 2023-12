Lors de l'« Eco-Day » de la société, Hithium met l'accent sur ses engagements en matière de développement durable et donne un aperçu de ses nouveaux produits





Le fabricant de batteries stationnaires Hithium a inauguré sa nouvelle usine de production intelligente à Chongqing, en Chine, à l'occasion d'une journée consacrée aux réalisations et aux objectifs de la société en matière de développement durable. Une attention particulière a été portée sur les moyens mis en oeuvre par Hithium pour respecter son engagement à soutenir les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l'objectif 7. À travers la concentration des innovations sur l'accessibilité financière et la réduction des LCOS, le fabricant vise à accroître l'accès au stockage énergétique et le rôle que joue le stockage dans la transition plus large vers les énergies renouvelables.

Qui plus est, les progrès d'Hithium dans la réalisation de ses objectifs environnementaux plus larges, l'événement a mis en évidence les augmentations d'efficacité et les diminutions de coûts qui en résultent dans le cadre de son développement de fabrication intelligente. Ces progrès soulignent également l'engagement de la société en matière de développement durable dans le cadre de l'objectif 7, sous-section 3, et l'importance qu'elle accorde à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Parallèlement à la visite de ses installations, Hithium a également offert aux visiteurs de l'Eco-Day un aperçu de la nouvelle technologie de la société, y compris la première cellule de petite capacité du fabricant conçue spécifiquement pour sortir les citoyens de la pauvreté énergétique, ainsi qu'un produit révolutionnaire à l'échelle de l'utilitaire.

Jason Wang, cofondateur et président-directeur général d'Hithium, a indiqué lors de sa présentation à l'Eco-Day de la feuille de route des produits et de la stratégie commerciale de la société : « Nous mettons tout en oeuvre pour rendre la transition énergétique abordable, afin d'accélérer l'adoption de l'énergie propre. Notre nouvelle technologie et nos innovations au niveau de la production de batteries servent cet objectif. Grâce à la réduction des coûts de revient pour nos partenaires, nous pouvons rendre le stockage énergétique plus rentable pour les propriétaires d'actifs. Si nous réduisons le coût pour les consommateurs finaux qui vivent dans la pauvreté énergétique, ils auront davantage accès à une énergie propre plus fiable. Nous célébrons ces progrès au niveau de la production et des produits à l'occasion de l'Eco-Day. »

Aperçu : la première cellule de petite capacité au monde conçue pour être abordable pour les consommateurs d'énergie hors réseau

Hithium a dévoilé un nouveau produit de batterie universelle de 1 kWh, le « Hero EE », destiné à être utilisé dans les régions où il n'existe pas de réseau fiable et où des millions de ménages ou de petites entreprises ne disposent que de peu d'appareils ou d'appareils de faible puissance. Il est donc possible de répondre à leurs besoins fondamentaux grâce à un produit de stockage énergétique à petite échelle et abordable. Cette cellule peut être chargée avec un courant extra-faible provenant de l'énergie solaire ou d'un micro-réseau local et vise à accroître l'accès à l'électricité pour les citoyens où l'approvisionnement en énergie n'est pas encore fiable ou abordable.

Avec ce nouveau produit, Hithium vise les Objectifs de développement durable des Nations unies sur les deux fronts, celui de l'accès à une énergie abordable et celui de la modernisation des technologies pour les pays où beaucoup vivent encore dans la pauvreté énergétique.

Se démarquer de l'échelle des véhicules électriques avec le premier produit de batterie véritablement axé sur les services publics

À l'occasion de la célébration de l'Eco-Day par la société, Hithium a dévoilé la première conception de batterie de niveau kAh pour un stockage de longue durée de 4 à 8 heures, appelée « MIC 1130 Ah ». Cette nouveauté, dont un échantillon sera disponible au premier trimestre 2024, représentera une nouvelle technologie de batterie sans précédent pour le marché du stockage énergétique à l'échelle de l'utilitaire, en franchissant pour la première fois la barrière des 1 000 h.

La transition vers une fabrication intelligente hautement automatisée permet de réduire les coûts de 25 %

Au coeur des plans d'expansion de la production d'Hithium, l'usine intelligente de Chongqing permet d'accroître l'efficacité d'environ 30 % par rapport à l'usine de dernière génération d'Hithium. Elle présente un niveau d'automatisation nettement plus élevé qui permet à la société de réduire d'un quart le coût de production des batteries.

À propos de Hithium

Fondée en 2019, Hithium est un fabricant de premier plan de produits de stockage énergétique stationnaire de qualité supérieure pour les applications à l'échelle des services publics ainsi que pour les applications commerciales et industrielles. Avec quatre centres de recherche et développement distincts et de multiples installations de production « intelligentes », les innovations de Hithium comprennent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries lithium-ion ainsi que des augmentations du cycle de vie. Avec plusieurs décennies d'expérience cumulée dans le domaine parmi ses fondateurs et ses cadres supérieurs, HiTHIUM tire parti de sa spécialisation dans les BESS pour offrir à ses partenaires et clients des avancées uniques dans le domaine du stockage énergétique. La société est basée à Xiamen, en Chine, et dispose d'autres sites de production, de recherche ou de vente à Shenzhen, Munich, Dubaï et en Californie. Hithium a livré 17 GWh de batteries.

14 décembre 2023 à 13:20

