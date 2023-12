Le ministre de la Culture et des Communications annonce plus de 1,3 M$ pour le soutien aux initiatives de commémoration





QUÉBEC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accorde une somme de plus de 1,3 M$ à 31 organismes. L'octroi de cette somme vise à accroître le nombre de gestes de commémoration et leur rayonnement pour que les citoyennes et citoyens du Québec aient l'occasion de participer à des commémorations d'intérêt national, régional ou local et de se souvenir collectivement des personnages, événements et lieux qui ont marqué l'histoire du Québec ainsi que celle des Premières Nations et des Inuit.

Les 28 organismes subventionnés grâce au volet 1 (Général) et les 3 autres grâce au volet 2 (Demandeurs autochtones) ont présenté des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la deuxième édition de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration. Les moyens commémoratifs choisis (murales, vidéos, spectacles, balados, expositions, etc.) sont tout aussi variés que les personnages, événements, lieux et bâtiments qu'ils commémorent.

L'Appel de projets constitue la mesure 1 et s'inscrit dans l'axe 1 (Engagement des milieux) de Je me souviens : stratégie québécoise de commémoration, rendue publique en juin 2022. Les 3 organismes soutenus grâce au volet 2 profitent par ailleurs de financements issus du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Citations

«?Les sommes annoncées aujourd'hui en commémoration témoignent de la grande importance qu'accorde le gouvernement du Québec à la transmission de notre histoire et de nos cultures. Les gestes de commémoration posés par les communautés, de Trois-Rivières à Kitcisakik en passant par Rouyn-Noranda, ont un rôle important à jouer dans le rayonnement et la transmission de l'histoire du Québec, ainsi que l'entretien de la mémoire et le sentiment d'appartenance à une collectivité.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'histoire des Premières Nations et des Inuit est une des pierres fondatrices de notre mémoire collective. Les gestes de commémoration ont donc une place centrale. Ils permettent de partager des éléments marquants de l'histoire autochtone et allochtone et de les faire connaître à toute la population du Québec. J'ai espoir que cette annonce contribuera à la réconciliation entre les peuples et au maintien de la mémoire collective. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

Le volet 1 de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration est ouvert aux personnes morales à but non lucratif, aux municipalités et aux municipalités régionales de comté.

Les objectifs du volet 1 sont les suivants : favoriser le déploiement de repères commémoratifs et de manifestations commémoratives dans toutes les régions du Québec; augmenter la participation à des activités de commémoration d'intérêt tant local que régional ou national.

Le volet 2 de l'Appel de projets permet de soutenir des projets provenant des 11 nations autochtones présentes sur le territoire du Québec et reconnues par l'Assemblée nationale.

Les projets soutenus grâce au volet 2 profitent de financements issus de la mesure 1.4, contribuer à la vitalité et au rayonnement des cultures autochtones, du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Les objectifs spécifiques du volet 2 sont les suivants : favoriser le déploiement de repères commémoratifs et de manifestations commémoratives ayant pour objet l'histoire des Premières Nations et des Inuit; augmenter la participation à des activités de commémoration ayant pour objet l'histoire des Premières Nations et des Inuit.



Liens connexes

Annexe

Liste des organismes et des projets soutenus

Organisme Région Titre du projet Aide financière Conseil des Anicinapek de Kitcisakik Abitibi-Témiscamingue En mémoire des enfants autochtones disparus 40 000 $ Corporation de La maison Dumulon Abitibi-Témiscamingue 100e anniversaire du site patrimonial de la maison Dumulon 50 000 $ La Corporation du Musée régional de Rimouski inc. Bas-Saint-Laurent 200 ans de présence : un lieu et son histoire 50 000 $ Centre Vacances Lac Simon Capitale-Nationale Le 100e anniversaire du site du Centre Vacances Lac Simon 50 000 $ Cinévolution (L'Académie du cinéma) Capitale-Nationale L'Acte de Québec de 1774 : Un Héritage en Lumière 50 000 $ Société littéraire et historique de Québec (Literary and historical Society of Quebec) Capitale-Nationale 200e anniversaire de la Société littéraire et historique de Québec 50 000 $ Ensemble folklorique Mackinaw inc. Centre-du-Québec Commémoration du 50e anniversaire de Mackinaw 50 000 $ Société des amis du moulin Michel inc. Centre-du-Québec Commémorations du 250e anniversaire du moulin Michel 50 000 $ Centre culturel Oscar-Dhu Estrie Commémoration du 150e anniversaire du décès de James Ross 49 686 $ Coopérative de travail de la radio de Granby Estrie Commémoration des 100 ans du décès de Palmer Cox 10 325 $ Les Productions Traces et Souvenances Estrie 50 ans : Les Ordres (dans le désordre) 38 950 $ Municipalité du Canton de Saint-Camille Estrie Espace public de commémoration pour le 125e anniversaire du décès de Zoël Miquelon 40 650 $ Conseil de la nation Listuguj Mi'gmaq Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Commémoration des survivants et disparus des pensionnats autochtones à Listuguj 50 000 $ Corporation pour la Sauvegarde du Patrimoine des Îles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Commémoration des phares des îles de la Madeleine 50 000 $ Le Choeur du Musée d'art de Joliette (CMAJ) Lanaudière Commémorer le patrimoine musical de Lanaudière : le 25e anniversaire du CMAJ 42 000 $ Corporation du Moulin Légaré inc Laurentides David Marsil, le « lion » de Saint-Eustache 50 000 $ La Société d'histoire de la Rivière-du-Nord inc. (Histoire et Archives Laurentides) Laurentides Un monument très attendu... dans un lieu emblématique! 18 000 $ Appartenance Mauricie Société d'histoire régionale Mauricie Commémoration du 100e anniversaire de la centrale hydroélectrique La Gabelle 44 030 $ Centre d'amitié autochtone La Tuque inc. Mauricie Kinokewin (Mémoire) 50 000 $ Domaine seigneurial Sainte-Anne Mauricie Les jardins Hale 50 000 $ Musée Boréalis Mauricie Une école, un siècle d'histoire 50 000 $ Ville de Louiseville Mauricie 50e anniversaire de l'aréna de Louiseville 46 108 $ Union des producteurs agricoles Montérégie Du coeur au ventre depuis 100 ans 50 000 $ Musée de société des Deux-Rives (MUSO) Montérégie 150e anniversaire de la MoCo (Montreal Cotton Company) 40 000 $ Les Descendants de Pierre Miville inc. Montréal Marqueur-Famille Miville-Deschênes 6 700 $ Mural Montréal 100e anniversaire du décès de l'écrivaine Laure Conan [Félicité Angers] par l'artiste Ola Volo 46 000 $ Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière Montréal Colloque Montréal 1849 50 000 $ Association du patrimoine d'Aylmer Outaouais 50e anniversaire la fondation de l'Association du patrimoine d'Aylmer 42 000 $ Municipalité régionale de comté de Papineau Outaouais 350e anniversaire de la seigneurie de la Petite-Nation 49 520 $ Philharmonique Notre-Dame de Fatima de Gatineau Outaouais 50e anniversaire de la Filarmonica Nossa Senhora de Fatima de Gatineau 5 942 $ Ville de Gatineau Outaouais L'été des allumettières 50 000 $



Somme totale 1 319 910 $

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQue

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

14 décembre 2023 à 09:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :