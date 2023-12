Travail au froid : prévenir les risques!





QUÉBEC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Les journées raccourcissent et les températures chutent. Une chose est sûre : la saison hivernale est à nos portes et, avec elle, des défis pour les travailleuses et les travailleurs exposés au froid. Dans ce contexte, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rappelle l'importance de planifier le travail à l'extérieur en conditions hivernales afin de prévenir les risques liés à l'exposition au froid.

Au Québec, plusieurs personnes travaillent à l'extérieur, notamment dans les secteurs de la construction, du transport et de l'entreposage. En hiver, l'exposition à des conditions climatiques intenses, telles que le froid, le vent, la pluie, la neige ainsi que l'inhalation de monoxyde de carbone liée à l'utilisation d'un équipement à combustion, peut représenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs.

Travailler en sécurité, c'est identifier et prévenir les risques

En période de froid intense, l'employeur doit mettre en place des mesures préventives et fournir à ses travailleuses et travailleurs des conditions de travail sécuritaires. De leur côté, les travailleuses et les travailleurs doivent appliquer ces mesures, surveiller les signes de gelures ou d'hypothermie (sensation de picotement, engourdissement progressif, perte graduelle de la sensibilité, rougeurs avec plaques blanches inégales, peau blanche, glacée, cireuse et parfois dure) et porter une attention constante aux signes d'intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées et vomissements, étourdissements, troubles de la vision et du jugement, sensation de sommeil et confusion).

Selon les tâches à exécuter, une ou plusieurs de ces mesures préventives doivent être prises pour éviter une exposition au froid :

chauffer le poste de travail, si possible;

mettre à disposition des abris chauffés et, si possible, des boissons chaudes;

recouvrir les poignées et les barres métalliques d'un isolant thermique;

porter des vêtements adaptés à la température et à la nature des tâches à exécuter - plusieurs épaisseurs, s'il le faut - et se couvrir la tête et les extrémités;

alterner les périodes de travail et de réchauffement;

réorganiser le travail pour accomplir les tâches prévues à l'extérieur durant les périodes les plus chaudes de la journée. Un régime d'alternance travail-réchauffement est disponible dans notre publication Travailler au froid! Prévenir et soigner les gelures et l'hypothermie.

Les gelures et l'hypothermie ne sont pas les seuls risques pour les travailleurs. Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage ou de moteurs à combustion, ceux-ci peuvent dégager du monoxyde de carbone. Ce gaz asphyxiant sans couleur et sans odeur peut causer des intoxications graves. Assurez-vous que les appareils de chauffage utilisés sont en bon état. Aérez toujours les pièces pour réduire le risque d'exposition.

Pour en savoir plus sur les risques et les moyens de prévenir les lésions attribuables au froid

Pour en savoir plus sur les risques et les moyens de prévenir les lésions attribuables au monoxyde de carbone

