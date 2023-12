Samedi 16 décembre, contribuons à un avenir plus inclusif avec la 21eme Guignolée Dr Julien





La Fondation Dr Julien invite les médias à la 21eme édition de la traditionnelle Guignolée Dr Julien , le samedi 16 décembre, au Centre de pédiatrie sociale Le Garage à Musique . Cette vaste collecte annuelle permet de recueillir des dons pour les centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) affiliés à la Fondation Dr Julien1. L'argent qui leur est versé permet de prendre en charge la santé globale des enfants en état de grande vulnérabilité.

QUOI : 21e Guignolée Dr Julien

Radiothon ouvert au public de 5h coanimé par Paul Houde & Joël Le Bigot puis par Max Lalonde & Gilbert Delorme

Match de hockey- bottines arbitré par Jean-Charles Lajoie à 9h45 ;

Allocution du Dr Gilles Julien vers 10h30 ;

Allocution des élus locaux vers 10h40 ;

QUAND : Samedi 16 décembre, de 9 h à 17 h

OÙ : Au Centre de pédiatrie sociale Le Garage à Musique (2080 avenue Bennett)

EN PRÉSENCE : Du fondateur de la Fondation qui porte son nom, Dr Gilles Julien ; d'Ève Christian, marraine de la Guignolée ; des Ami·e·s de la Guignolée : la tête d'affiche du réseau TVA Sports Jean-Charles Lajoie, l'emblématique roi des ondes Joël le Bigot, mais aussi Paul Houde, Gilbert Delorme, Max Lalonde, et bien d'autres.

Le 16?décembre, Dr Julien sera disponible pour des entrevues?:

Au Garage à Musique (2080 avenue Bennett) ?dans le quartier Maisonneuve?; de 9?h à 11?h?30 ?;

Les directeurs des centres, les intervenants et possiblement des familles sont?disponibles?pour des?entrevues?afin d'expliquer?l'impact de la pédiatrie sociale sur les enfants, leur santé et surtout leur réussite.

La pédiatrie sociale en communauté répond à un réel besoin

Au Canada, près de 1,5 million d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté, soit un sur cinq2. Au Québec, le taux de pauvreté infantile dépasse les 15 %. Les plus vulnérables d'entre eux connaissent des problèmes de croissance et de développement, aussi bien physique que social, qui entretiennent la discrimination. Plus que jamais, les services prodigués par les CPSC de la Fondation Dr Julien sont indispensables.

À propos de la Fondation Dr Julien??

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel·le·s en pédiatrie sociale, pour qu'un maximum d'enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux. Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à près de 12?000 enfants issus de milieux défavorisés grâce à près de 45 centres de pédiatrie sociale en communauté .



Diane Jeannotte

Téléphone : 514-772-8019 | Courriel : [email protected]



14 décembre 2023 à 06:50

