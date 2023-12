Façonner l'avenir de la conformité dans le domaine des actifs numériques





MUNICH, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le monde en constante évolution des crypto-monnaies, la conformité réglementaire et la lutte contre le blanchiment d'argent posent des défis uniques. MarketGuard, dans sa collaboration visionnaire avec JayBee AG, redéfinit la conformité concernant le blanchiment d'argent, les transactions KYC et KYT pour les entreprises de blockchain.

MarketGuard, qui propose des solutions innovantes de conformité pour le domaine des crypto-monnaies, vise à mettre à niveau sa plateforme SaaS pour répondre à l'évolution rapide du paysage des devises numériques. JayBee, une société suisse spécialisée dans la conformité, la réglementation et la gestion des risques avec un fort accent sur la DLT et la finance technologique, s'est imposée comme le partenaire stratégique idéal. Ensemble, un espace de travail global de responsable de la conformité a été créé pour simplifier toutes les tâches, depuis l'intégration des clients à l'évaluation des risques, en passant par la surveillance des transactions et le reporting réglementaire.

Innovations dans l'évaluation des risques : le partenariat a donné lieu à un système d'évaluation des risques client sur mesure, permettant des analyses de risques complètes et personnalisées en conformité avec divers cadres réglementaires.

Standardisation des données et des activités des clients : la surveillance automatisée de la lutte contre le blanchiment d'argent de MarketGuard tire parti des données recueillies et évalue les niveaux de risque des clients pour détecter, documenter et signaler les activités suspectes.

Améliorer la transparence grâce à l'enregistrement des actions : le système d'enregistrement des actions de MarketGuard garantit une transparence inégalée et une piste d'audit détaillée pour les transactions crypto examinées.

Simplification de la gestion de la documentation : ce partenariat a révolutionné la façon dont MarketGuard gère la documentation, organise efficacement les documents essentiels et les maintient à jour et vérifiés.

Yury Berg, membre du conseil d'administration de MarketGuard, a déclaré : « Notre partenariat avec JayBee marque une avancée significative dans la conformité dans le domaine des crypto-monnaies. Nous ne nous adaptons pas seulement au paysage de la monnaie numérique ; nous ouvrons la voie vers un avenir financier plus sûr et plus conforme. »

Jürg Baltensperger, fondateur et directeur général de JayBee, a commenté : « Notre collaboration avec MarketGuard fusionne notre savoir-faire réglementaire avec leur technologie de conformité crypto de pointe. Cela établit de nouvelles normes de l'industrie, transformant les défis en opportunités de croissance sécurisée et conforme des actifs numériques. »

Ce partenariat est plus qu'une collaboration ; il s'agit d'une union pionnière dans le domaine de la finance crypto. MarketGuard et JayBee façonnent activement l'avenir de la conformité dans le domaine des monnaies numériques, promettant une innovation continue et établissant de nouvelles références en matière de conformité des crypto-monnaies.

À propos de MarketGuard

MarketGuard est un fournisseur de technologie AML et KYC en marque blanche et SaaS pour les entreprises de blockchain.

À propos de JayBee

JayBee est une société suisse spécialisée dans la conformité, la réglementation et la gestion des risques en technologie DLT et en finance technologique. JayBee a soutenu jusqu'à présent plus de 150 intermédiaires financiers dans le domaine des crypto-monnaies et a aidé les banques à développer une offre de crypto-monnaies et à mettre en place un programme d'éducation sur la conformité de celles-ci.

