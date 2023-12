L'avenir de l'INFORMATIQUE arrive ? Au CES 2024, GIGABYTE présentera des innovations clés et accélérera les découvertes propulsées par l'IA et durables





GIGABYTE Technology, un pionnier de l'informatique qui a pour objectif de faire progresser les industries mondiales grâce à des systèmes informatiques infonuagiques et d'IA, et d'améliorer les expériences utilisateur grâce à l'innovation matérielle, sera présent au CES avec le thème "Future of COMPUTING" (L'avenir de l'INFORMATIQUE), qui vise à mettre en valeur la performance des produits permettant de réussir dans une époque utilisant l'intelligence artificielle et soucieuse de l'écologie.

GIGABYTE sera présent avec des gammes de produits qui accélèrent la transformation du paysage technologique. En amenant d'importantes ressources informatiques provenant du cloud et de centres de données jusqu'à la périphérie et aux utilisateurs finaux, les produits innovants de GIGABYTE favorisent des opérations agiles et l'obtention plus rapide d'informations pour les entreprises et les experts sur divers marchés, procurant par ailleurs aux consommateurs une expérience agréable et immersive.

GIGABYTE présente son expertise complète avec les serveurs d'IA/de calcul haute performance les plus puissants, des solutions de refroidissement avancées, des PC industriels, des technologies de véhicules autonomes, ainsi que des produits pour les jeux et les créateurs. Les expositions spectaculaires auront lieu du 9 au 12 janvier, sur le stand n°9637 (Hall nord), au Las Vegas Convention Center.

Exploiter l'infinité de possibilités de l'IA avec les serveurs d'IA/de calcul haute performance de GIGABYTE

Au CES 2024, GIGABYTE et sa filiale Giga Computing présenteront la dernière gamme de serveurs d'IA/de calcul haute performance. Incorporant d'excellents GPU et accélérateurs, GIGABYTE offre des solutions polyvalentes boostant les charges de travail IA les plus exigeantes, comme l'IA générative, la formation de modèles linguistiques à grande échelle, le métavers, les jumeaux numériques, le rendu et les graphismes 3D, présentant les solutions de centres de données essentielles pour l'IA de demain.

Les produits de serveurs de GIGABYTE permettent de réaliser divers scénarios de déploiement informatique. GIGABYTE présentera un serveur de stockage adapté aux modèles linguistiques d'envergure, un serveur ARM pour les déploiements infonuagiques, ainsi qu'un serveur Edge optimisé pour les applications 5G. Ces divers serveurs permettront à diverses industries de saisir les opportunités futures avec des mises à jour informatiques flexibles et indolores.

Les solutions de refroidissement avancées, l'intelligence artificielle des objets (IAdO) et les technologies automobiles illustrent l'expertise exhaustive de GIGABYTE

En tant qu'expert et intégrateur de premier plan pour les solutions de refroidissement avancées, GIGABYTE présentera au CES sa gamme de systèmes de refroidissement par immersion monophasés et à refroidissement liquide direct. Ces solutions témoignent de l'engagement de GIGABYTE à fournir des solutions de centres de données durables et écoénergétiques. Les solutions de GIGABYTE bénéficient d'une large confiance des plus importants entreprises et instituts au monde, parmi lesquels des géants mondiaux des semi-conducteurs, des entreprises de télécommunications et des centres de recherche.

Les solutions de refroidissement avancées de GIGABYTE prennent en charge les dernières technologies CPU/GPU d'AMD, d'Intel et de NVIDIA, fournissant un éventail diversifié d'options de serveurs convenant à diverses stratégies de déploiement informatique et libérant le potentiel maximum des CPU/GPU. La performance optimisée des serveurs est accompagnée d'une réduction de la consommation d'énergie, offrant des avantages exceptionnels en termes de durabilité et un coût total de possession avantageux.

Les technologies complètes de GIGABYTE élargissent la portée de la puissance de calcul des centres de données aux applications connectées proches des utilisateurs finaux. Les PC industriels facilitent l'automatisation des processus dans les usines de production et la signalisation extérieure, procurant des performances de tout premier plan dans des environnements difficiles. Les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la télématique automobile facilitent une expérience de conduite autonome très intelligente. Ces innovations matérielles démontrent le rôle de GIGABYTE pour faciliter la transformation numérique basée sur l'IA.

Les gammes Gaming (Jeu) et Creator (Créateur) repoussent les limites en matière de performance et d'esthétique

La toute dernière gamme d'ordinateurs de GIGABYTE témoignera de sa philosophie de conception, qui vise à offrir une expérience client exceptionnelle. Les joueurs peuvent se réjouir des derniers ordinateurs portables AORUS et GIGABYTE, qui promettent des performances supérieures et des graphismes d'une fluidité impressionnante. Les créateurs trouveront leur bonheur dans l'écran HDR OLED 2.8K professionnel de l'ordinateur portable AERO 14 OLED, qui offre un calibrage des couleurs de niveau mondial et une technologie respectant les yeux exclusive basée sur l'IA. Les joueurs sur console ne manqueront pas d'être étonnés par le premier moniteur OLED 4K/120Hz de 48 pouces au monde et par la façon dont il procure un grand plaisir audio-visuel fidèle à la réalité. Pour les amateurs d'ordinateurs à faire soi-même, les cartes mères et cartes graphiques gagneront leurs coeurs avec leurs conceptions faciles à utiliser et leurs performances robustes pour des fonctionnalités intensives en ressources.

Visitez la page événements de GIGABYTE au CES.

14 décembre 2023 à 03:35

