Seismic nomme Russell Webb au poste de Senior VP of International Sales & Customer Success





Seismic, le leader mondial de l'enablement, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Russell Webb au poste de Senior Vice President of International Sales and Customer Success. Fort de son expérience dans l'accélération de la croissance des entreprises technologiques internationales, Russell supervisera les activités internationales de Seismic et dirigera son expansion continue en Europe et dans les régions Asie-Pacifique.

La nomination de Russell Webb coïncide avec une période de forte expansion pour Seismic en dehors de l'Amérique du Nord, avec une augmentation significative de son chiffre d'affaires sur les marchés internationaux. L'année passée, l'entreprise a attiré plus de 200 nouveaux clients en Europe, renforçant ainsi sa présence auprès de marques européennes de premier plan, telles que Siemens Healthineers et Aerogen. Dans ce nouveau rôle, Russell continuera sur cette dynamique et aidera Seismic à répondre à la demande croissante en matière de technologie d'enablement.

"Je suis heureux d'intégrer Russell à notre équipe internationale et de poursuivre nos investissements sur les marchés européens et d'Asie-Pacifique," a déclaré Doug Winter, cofondateur et PDG de Seismic. "Russell est un excellent atout pour notre équipe et il sait exactement comment développer la croissance des entreprises internationales sur les marchés émergents."

Russell Webb rejoint Seismic avec une solide expérience de plus de trente ans dans la vente de logiciels d'entreprise en Europe. Ayant dirigé les revenue team dans des organisations mondiales tels qu'Adobe, Sitecore et Infor, il a récemment exercé en tant que Chief Revenue Officer chez Unily. Basé à Londres, il sera directement rattaché à Hayden Stafford, President & Chief Revenue Officer de Seismic, jouant un rôle crucial dans la poursuite de l'expansion de Seismic en Europe et en Asie-Pacifique.

"Je suis très heureux de faire partie de l'équipe de Seismic, d'autant plus au regard de sa croissance continue dans les régions EMEA", a déclaré M. Russell. " La rapidité de cette croissance, que j'ai pu observer notamment lors de l'événement Shift de Seismic, témoigne du sérieux et du potentiel de l'entreprise sur le marché. Je suis impatient de commencer et de rencontrer mes nouveaux collègues, partenaires et clients, ainsi que de contribuer à la poursuite de cette trajectoire de croissance et de succès."

Pour consulter toutes les offres d'emploi de Seismic, visitez le site seismic.com/fr/careers.

À propos de Seismic

Seismic est le leader mondial du sales enablement. Sa solution accompagne les équipes commerciales pour les aider à améliorer leur performance, devenir plus productives, et s'engager auprès des acheteurs de manière plus convaincante. Seismic Enablement Cloud TM est la plateforme d'enablement la plus puissante et la plus unifiée du marché, et permet de doter les équipes commerciales des outils et des connaissances nécessaires pour se développer et gagner en efficacité. Des plus grandes entreprises aux startups, plus de 2 000 organisations dans le monde font confiance à Seismic. Le siège social de Seismic se trouve à San Diego ; la société possède également des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, et en Australie.

Pour en savoir plus, visitez le site de Seismic, et suivez-nous sur Linkedin, X et Instagram.

14 décembre 2023 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :