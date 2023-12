Bybit dévoile sa vision du Web3 : simplicité, inclusivité et égalité dans un écosystème décentralisé





DUBAÏ, EAU, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son cinquième anniversaire, Bybit , classé comme le troisième plus important site d'échange de crypto-monnaies en termes de volume mondial, a présenté sa vision innovante de Web3 visant à créer un écosystème décentralisé qui soit plus accessible, ouvert et équitable pour l'ensemble des utilisateurs.

« Notre conception du Web3 est une extension de notre engagement à être une Crypto Ark, en assurant la protection des actifs des utilisateurs et en les intégrant harmonieusement dans le domaine de la crypto. Nous aspirons à faciliter la transition d'un plus grand nombre d'utilisateurs du Web2 vers le Web3, en érigeant un écosystème décentralisé qui soit plus simple, ouvert et équitable pour tous », a affirmé Ben Zhou, cofondateur et PDG de Bybit.

Mission et valeurs du Web3 de Bybit : l'inclusivité redéfinie

Au coeur de la vision Web3 de Bybit réside un engagement envers l'inclusivité. Bybit aspire à être accessible à tous les concepteurs, créateurs et partenaires de l'univers de la blockchain. Cela se traduit par un dévouement à la collaboration, à l'exploration et à l'innovation avec notre communauté et nos partenaires, dans le but de construire un environnement où la technologie blockchain permet à chacun de prospérer de manière équitable.

L'objectif de Bybit est de connecter et d'ouvrir les systèmes actuellement compartimentés pour créer une expérience unifiée. Cela permettra de connecter les utilisateurs de manière transparente à travers divers écosystèmes, plateformes et services Web3.

Libérer le potentiel du Web3

La stratégie globale de Bybit pour concrétiser sa vision Web3 est diversifiée, englobant des initiatives liées à l'infrastructure, aux applications, à l'écosystème et à l'engagement des utilisateurs :

Simplifier l'accès au Web3 Bybit Web3 introduira une intégration multi-portefeuille, combinant harmonieusement la convivialité avec une technologie de pointe, permettant aux utilisateurs de gérer à la fois des portefeuilles dépositaires et des portefeuilles MPC (Multi-Party Computation) pour divers usages. Les utilisateurs pourront accéder facilement aux applications décentralisées (dApps), aux places de marché NFT et à l'ensemble des fonctionnalités et services Web3 directement depuis le portefeuille Bybit. Cette approche simplifiée permettra aux utilisateurs de gérer commodément leurs portefeuilles de finance décentralisée, englobant l'achat, la vente, le trading, l'échange et le staking d'actifs, le tout en quelques clics sur une seule plateforme.

Renforcement des partenariats au sein de l'écosystème, égalité d'accès aux opportunités Bénéficiant d'une année 2023 fructueuse marquée par la responsabilisation des partenaires pour s'engager dans l'espace Web3, comme en témoigne le partenariat avec la série Oracle Red Bull Racing Velocity, Bybit persévérera dans l'amélioration de son infrastructure Web3 et favorisera de nouveaux partenariats avec des écosystèmes et des projets blockchain renommés. Cela inclut le lancement de sa marketplace NFT repensée. Les utilisateurs peuvent anticiper un marché plus varié et dynamique, une palette élargie d'actifs numériques sélectionnés et une liquidité accrue, facilitant ainsi une participation plus accessible aux opportunités dans les domaines de la finance décentralisée et des NFT. Les marques et entreprises cherchant à faire la transition vers l'espace Web3 ou à en tirer profit peuvent compter sur un soutien renforcé, comprenant des programmes personnalisés et des initiatives collaboratives, les habilitant à exploiter les opportunités présentées par le paysage décentralisé en constante évolution.

Introduire simplicité, plaisir et récompenses au Web3 Bybit s'engage à intégrer la notion de plaisir et des récompenses dans l'exploration ouverte de Web3 pour l'ensemble des utilisateurs et partenaires, créant ainsi une expérience plus inclusive et participative dans le domaine décentralisé. La communauté peut se préparer à bénéficier d'un soutien renforcé, d'avantages et d'initiatives qui les encourageront à développer leurs compétences en recherche, analyse et investissement. De plus, ils pourront collaborer pour construire et étendre conjointement le Crypto Ark et l'écosystème Web3 de Bybit.



« Dans un contexte où la division prédomine, notre ambition est de créer un écosystème qui démantèle les barrières et offre des opportunités équitables à tous », a rajouté Ben.

« Cette détermination inébranlable s'aligne avec la vision élargie de Bybit visant à rendre l'accès au pouvoir transformateur du Web3 accessible à tous, assurant que ses avantages s'étendent bien au-delà des secteurs de la technologie et de la finance. »

