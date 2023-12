Partenariat Québec-municipalités : Avancée significative pour une plus grande autonomie municipale





QUÉBEC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - À l'Assemblée nationale du Québec, en présence du premier ministre du Québec, de la ministre des Affaires municipales et des membres du gouvernement, s'est déroulée la cérémonie de signature de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Lors de cet événement, le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, Martin Damphousse, était accompagné de plusieurs membres du Conseil d'administration de l'UMQ.

« La signature de ce nouveau partenariat témoigne de la solidarité de toutes les municipalités du Québec, de toutes tailles et de toutes les régions. Ce partenariat est une reconnaissance du gouvernement du Québec en ce qui a trait à l'évolution du rôle des municipalités et des priorités afférentes portées depuis plusieurs mois par l'UMQ, notamment en matière d'adaptation aux changements climatiques, d'itinérance et d'habitation. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui débute, aux bénéfices des citoyennes et citoyens », a mentionné Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Tout au long des discussions, l'UMQ a porté l'intérêt des gouvernements municipaux. Rappelons que l'UMQ avait comme objectif de consolider les transferts actuels du partenariat 2020-2024 et d'obtenir des transferts supplémentaires notamment en adaptation aux changements climatiques, en habitation et en itinérance. C'est mission accomplie.

L'UMQ se félicite également des avancées significatives aux bénéfices des gouvernements de proximité. Le partenariat confirme l'engagement du premier ministre du Québec d'enchâsser dans la loi le partage de la croissance d'un point de la TVQ, prévoit de nouveaux pouvoirs en habitation et une mise en chantier de solutions concrètes à la lourdeur administrative. De plus, l'entente permettra d'établir un dialogue constant avec le gouvernement sur les priorités actuelles du monde municipal grâce à la mise en place de tables de concertation sur l'itinérance, l'habitation et les changements climatiques.

« Ce nouveau partenariat avec le gouvernement du Québec prévoit des solutions concrètes permettant de tendre vers un meilleur équilibre fiscal entre Québec et les municipalités, qui assument aujourd'hui d'importantes responsabilités qu'elles n'assumaient pas il y a quelques années. Pour relever avec agilité les défis, les municipalités devaient avoir en main les outils fiscaux et financiers nécessaires » conclut Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

13 décembre 2023 à 18:39

