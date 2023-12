Le gouvernement du Canada invite des groupes autochtones à présenter des projets visant à lutter contre le bruit sous-marin causé par les navires en Colombie-Britannique





VANCOUVER, BC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le bruit sous-marin provenant des navires peut avoir une incidence négative sur les mammifères marins en voie de disparition. Les perturbations acoustiques peuvent créer du stress et nuire à leur capacité à trouver des proies, à se déplacer efficacement et à communiquer entre eux. Par l'entremise de l'Initiative pour des navires silencieux, le gouvernement du Canada prend des mesures pour atténuer les effets du bruit sous-marin et protéger le milieu marin.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé que des fonds pouvant atteindre 2,3 millions de dollars sont maintenant accordés, dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux, à 29 groupes autochtones dont les territoires traditionnels sont adjacents à la voie de navigation du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain. Le financement soutiendra des projets et des activités qui traitent des répercussions du bruit sous-marin causé par les navires sur le milieu marin et les mammifères marins vulnérables, y compris l'épaulard résident du Sud.

La date limite pour soumettre des propositions de projet est le 10 avril 2024, et tous les projets doivent être achevés au plus tard le 31 mars 2026. Les activités admissibles comprennent, par exemple, la participation ou la direction des peuples autochtones dans le cadre de projets de recherche ou d'essai visant à évaluer des technologies silencieuses pour les navires, le soutien à la capacité de surveiller le milieu marin pour y détecter le bruit sous-marin dans des territoires traditionnels, et l'aide à l'élaboration de plans territoriaux de surveillance et de gestion du bruit.

En participant à cette initiative, les groupes autochtones aideront à évaluer les technologies les plus prometteuses, la conception des navires, les rénovations et les pratiques opérationnelles pour réduire le bruit sous-marin causé par les navires. La participation des peuples autochtones augmentera également la capacité locale et la formation technique dans ces domaines.

« Nous voulons travailler avec les groupes autochtones pour trouver des solutions permettant de réduire le bruit sous-marin causé par les navires et de protéger les mammifères marins en voie de disparition. Nous avons besoin des connaissances des groupes autochtones pour faire avancer nos efforts de protection des écosystèmes marins. En collaborant en tant que véritables partenaires, le gouvernement du Canada et les peuples autochtones iront de l'avant sur la voie de la réconciliation. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

L'Initiative pour des navires silencieux fait partie d'une série de mesures d'accommodement établies pour répondre aux préoccupations des groupes autochtones susceptibles d'être touchés le long de la voie du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain .

. Les travaux de construction du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain en Colombie-Britannique ont débuté en décembre 2019. Ce projet sera un moteur important de l'économie canadienne. Il fournira aussi aux peuples autochtones des emplois bien rémunérés, de la formation, une rémunération et des contrats.

en Colombie-Britannique ont débuté en décembre 2019. Ce projet sera un moteur important de l'économie canadienne. Il fournira aussi aux peuples autochtones des emplois bien rémunérés, de la formation, une rémunération et des contrats. Le financement est réservé à 29 groupes autochtones, et les organisations suivantes sont invitées à présenter une demande : La bande indienne de Musqueam La nation Squamish La Première nation de Tsawwassen La nation Tsleil-Waututh Les tribus Cowichan La Première nation Halalt La Première nation du lac Cowichan La Première nation de Lyackson La tribu de Penelakut La Première nation Snaw-Naw-as (Nanoose) La Première nation Snuneymuxw ( Nanaimo ) La Première nation de Stz'uminus ( Chemainus ) La nation d' Esquimalt La nation de Malahat La Première nation de Pauquachin La bande indienne Scianew (Beecher Bay) La Première nation de Semiahmoo La nation des Songhees (Lekwungen) La Première nation de Tsartlip La Première nation de Tsawout La Première nation de Tseycum La Première nation des T'Sou-ke La Première nation de Ditidaht Les Premières nations Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h (Maa-nulth) Les Premières nations Huu-ay-aht (Maa-nulth) La Première nation des Pacheedaht La nation Toquaht (Maa-nulth) La tribu Uchucklesaht (Maa-nulth) La Première nation d' Ucluelet (Maa-nulth)



13 décembre 2023 à 14:38

