CIBC Mellon est reconnue par le magazine Benefits and Pensions Monitor et reçoit le prix Fournisseur de services dans la catégorie des services de prestations de retraite





TORONTO, le 13 déc. 2023 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que Benefits and Pensions Monitor (BPM) lui a décerné le prix Fournisseur de services dans la catégorie des services de prestations de retraite. Les prix Fournisseur de services de BPM récompensent les fournisseurs de services partout au Canada qui ont fait preuve d'excellence dans la prestation de solutions efficaces et transformatrices.

« CIBC Mellon s'est démarquée parmi les candidats, faisant preuve d'une force et d'une efficacité inégalées dans ses processus de prestation de services. Dans le cadre du processus d'évaluation, les équipes de rédaction et de recherche de BPM ont examiné les soumissions de fournisseurs de services dans différents secteurs, dont la technologie, les services-conseils, la planification financière et d'autres services connexes », explique James Burton, rédacteur en chef, Key Media. « L'engagement de CIBC Mellon à rendre la vie des professionnels des régimes d'avantages sociaux et de retraite plus facile au moyen de produits et de services novateurs a joué un rôle déterminant dans l'obtention de ce prix prestigieux », ajoute-t-il.

« Nous sommes honorés de recevoir le prix du fournisseur de services BPM en reconnaissance de l'engagement de CIBC Mellon à offrir une expérience exceptionnelle aux services aux participants que nos clients des régimes de retraite nous ont confiés. CIBC Mellon a investi dans de nouvelles technologies, des capacités numériques et des solutions libre-service pour nos clients et nos participants aux régimes. Nous sommes donc très fiers d'accepter ce prix en reconnaissance de cet investissement », a déclaré Amanda Coones, vice-présidente, Services aux investisseurs et aux participants aux régimes. «Nous exprimons notre gratitude à BPM et réaffirmons notre engagement envers l'excellence du service client pour nos clients.»

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 30 septembre 2023, CIBC Mellon administrait des actifs de plus de 2 400 milliards de dollars canadiens au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 septembre 2023, avait 45 700 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. www.cibcmellon.com

À propos de Benefits and Pensions Monitor

Benefits and Pensions Monitor est une source nationale de nouvelles, d'analyses et de renseignements pour les professionnels des régimes d'avantages sociaux, des régimes de retraite et des placements institutionnels. L'entreprise communique avec le public au moyen de bulletins électroniques quotidiens, d'un site Web complet, d'un magazine imprimé et d'événements et de rapports spéciaux de premier plan.

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

13 décembre 2023

