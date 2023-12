EAGLYS, Mitsui et Quantinuum collaborent à la construction d'une plateforme d'analyse de données (IA) à résistance quantique utilisant des clés de chiffrement renforcées par l'informatique quantique





TOKYO, CAMBRIDGE, Angleterre et BROOMFIELD, Colorado, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un partenariat, EAGLYS, Inc, Mitsui & Co, Ltd et Quantinuum ont intégré Quantum Origin au produit de calcul sécurisé DataArmor d'EAGLYS, renforçant ainsi la plateforme contre la menace quantique qui pèse sur les données cryptées.

Mitsui et EAGLYS ont utilisé une technologie de calcul sécurisée pour construire une plateforme qui permet aux instituts de recherche et aux entreprises de collaborer en toute sécurité en utilisant les données et les modèles d'IA des uns et des autres. DataArmor préserve de façon unique la confidentialité et la sécurité des données sensibles et des modèles d'IA en utilisant le chiffrement homomorphe, une technologie qui permet d'effectuer des analyses sur les données tout en les chiffrant. Les données cryptées ne peuvent ainsi pas être révélées lorsqu'elles sont partagées, ce qui protège les organisations et leur propriété intellectuelle contre les cybermenaces avancées.

EAGLYS vient d'intégrer Quantum Origin, la seule solution au monde qui utilise la puissance des processus d'informatique quantique pour renforcer les clés de chiffrement de manière prouvée, dans le cadre de sa plateforme d'analyse de données (IA) à résistance quantique. Cette intégration renforce la résilience de DataArmor face à la menace d'une attaque basée sur l'informatique quantique.

Les ordinateurs quantiques devraient permettre d'importantes innovations à l'avenir et créer quelque 100 000 milliards de yens en valeur d'ici 20351. Parallèlement, le développement de la technologie de l'informatique quantique représente une nouvelle menace pour les mesures de sécurité cryptographiques qui protègent la confidentialité des données et des communications cryptées. RSA, l'un des algorithmes cryptographiques les plus utilisés, pourrait bientôt être déchiffré par des cybercriminels et révéler des données confidentielles. On ne sait pas encore quand un ordinateur quantique sera capable de déchiffrer le cryptage existant, mais les organisations sont de plus en plus préoccupées par les attaques de cybersécurité du type « Pirater maintenant, décrypter plus tard ». Une récente enquête de Deloitte a révélé que plus de 50 %2 des cyberprofessionnels pensent que leur organisation est menacée par cette attaque, au cours de laquelle des tiers malveillants volent et stockent des données cryptées en vue de les décrypter lorsque la technologie de l'informatique quantique sera disponible.

Pour contrer ces menaces potentielles, les organisations doivent renforcer la protection par chiffrement des données et les modèles d'IA en utilisant des algorithmes cryptographiques post-quantiques et en renforçant les clés cryptographiques.

Les instituts de recherche et les entreprises ont de plus en plus besoin de collaborer en utilisant les données et les modèles d'IA des uns et des autres pour accélérer l'innovation en matière de développement de matériaux chimiques, de découverte de médicaments, d'analyse financière et de tendances du commerce de détail. Pour préserver la confidentialité et la sécurité des données et des modèles d'IA utilisés dans le cadre de ces collaborations, la plateforme DataArmor d'EAGLYS combine un chiffrement entièrement homomorphe basé sur la cryptographie en réseau et l'entropie quantique de Quantum Origin pour la génération de clés, afin de renforcer la protection contre une attaque basée sur l'informatique quantique. À l'avenir, les trois entreprises continueront à développer de nouveaux cas d'utilisation de cette plateforme.

« Nous sommes heureux de collaborer à ce projet avancé avec Quantinuum, une société d'informatique quantique de classe mondiale, et notre précieux partenaire Mitsui & Co. Cette collaboration est une initiative importante pour notre entreprise et améliorera notre plateforme de chiffrement homomorphe, ce qui nous permettra de créer une nouvelle valeur pour nos clients grâce à l'IA et aux données dans un environnement hautement sécurisé. En déployant la Plateforme d'analyse de données à résistance quantique en collaboration avec les trois entreprises, nous espérons augmenter encore la valeur client grâce au partage sécurisé des données et à l'IA dans les secteurs de la chimie, de la médecine, de la finance et de la vente au détail », a déclaré Hiroki Imabayashi, fondateur et PDG d'EAGLYS Inc.

« Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de présenter une plateforme d'analyse de données (IA) à résistance quantique capable de créer de la valeur en utilisant la technologie de calcul sécurisée d'EAGLYS. Nous sommes convaincus qu'en associant la technologie de calcul sécurisé d'EAGLYS à Quantum Origin, DataArmor deviendra une solution de plus en plus importante pour se préparer aux menaces potentielles qui pourraient accompagner la commercialisation des ordinateurs quantiques. Nous poursuivrons notre collaboration avec les deux sociétés et nous nous attacherons à créer de la valeur ajoutée pour nos clients en associant le calcul sécurisé et la technologie quantique », a déclaré Koji Naniwada, directeur général adjoint et responsable technique principal du département de l'innovation quantique de la division du développement de l'entreprise de Mitsui & Co, Ltd.

Duncan Jones, responsable de la cybersécurité chez Quantinuum, a ajouté : « Le renforcement des clés de chiffrement est essentiel pour protéger les données sensibles à l'ère post-quantique, et Quantum Origin est la seule technologie au monde qui renforce de manière prouvée la génération de clés. En intégrant Quantum Origin, EAGLYS préserve la sécurité et l'intégrité des données de ses clients. »

À propos de Quantinuum

Quantinuum est l'une des plus grandes entreprises d'informatique quantique intégrée au monde. Elle est née de la fusion entre le matériel de pointe de Honeywell Quantum Solutions et des applications et du middleware de premier rang de Cambridge Quantum. Quantinuum accélère l'informatique quantique et le développement d'applications dans les domaines de la chimie, de la cybersécurité, de la finance et de l'optimisation. L'entreprise emploie plus de 480 personnes, dont 350 scientifiques, sur neuf sites aux États-Unis, en Europe et au Japon.

À propos de Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. est une société mondiale de commerce et d'investissement présente dans plus de 60 pays et disposant d'un portefeuille d'activités diversifié couvrant un large éventail de secteurs.

La société identifie, développe et fait croître ses entreprises en partenariat avec un réseau mondial de partenaires de confiance, y compris des entreprises de premier plan, en combinant ses atouts géographiques et intersectoriels afin de créer une valeur durable à long terme pour ses parties prenantes.

Mitsui a défini trois initiatives stratégiques clés pour son plan de gestion à moyen terme en vigueur : soutenir la croissance et l'évolution des secteurs grâce à un approvisionnement stable en ressources et en matériaux, et fournir des infrastructures ; promouvoir une transition mondiale vers des énergies renouvelables et à faible émission de carbone ; et permettre aux gens de mener une vie saine grâce à la prestation de soins de santé de qualité et à l'accès à une bonne nutrition.

Rendez-vous sur https://www.mitsui.com/jp/en/index.html pour en savoir plus.

À propos d'EAGLYS Inc.

EAGLYS est une société qui propose une plateforme d'IA qui utilise l'IA et le chiffrement homomorphe. L'entreprise crée de la valeur grâce à la collaboration de données provenant de divers secteurs tels que la chimie, la fabrication, la médecine et la vente au détail. Dans le domaine de la chimie en particulier, EAGLYS fournit des solutions qui modifient considérablement les pratiques de l'industrie.

Rendez-vous sur https://www.eaglys.co.jp/product/alchemista/ pour en savoir plus.

Notes

1 Quantum Computing Is Becoming Business Ready , Boston Consulting Group, 2023

2 Harvest Now, Decrypt Later Attacks Pose a Security Concern as Organizations Consider Implications of Quantum Computing , étude Deloitte, 2022

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2299116/Quantinuum_H2_Angle_2.jpg

13 décembre 2023 à 12:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :