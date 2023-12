Système solaire de balcon de BLUETTI : l'énergie solaire pour tous





Le 12 décembre, BLUETTI lancera son premier système solaire de balcon complet, permettant à la fois aux propriétaires et aux locataires d'appartements de profiter de l'énergie solaire. Disponible au départ exclusivement en Allemagne, le kit de base inclut un micro-onduleur A80, un contrôleur de charge solaire D100S, un bloc-batterie B210 (2150 Wh), un cadre fixe, deux panneaux flexibles de 255 W et deux supports réglables, et il ne coûte que 3 313 euros. Obtenez une réduction de 50 euros avec ce code promo Bluetti exclusif : BLA8050.

Le système solaire de balcon de BLUETTI est une solution solaire connectée au réseau composée de panneaux solaires résistants à l'eau (255 W flexible et 410 W en verre), un micro-onduleur A80 de 600 W (extensible à 800 W), un contrôleur de charge solaire D100S et deux batteries LFP B210, chacune avec une capacité de 2 150 Wh.

Les panneaux solaires convertissent efficacement la lumière du soleil en courant continu. Le contrôleur D100S optimise cette conversion et le micro-onduleur A80 transforme le courant continu en courant alternatif, qui permet d'alimenter des équipements ménagers. L'énergie excédentaire est stockée dans la batterie B210 pour un usage ultérieur.

Principales caractéristiques du système solaire de balcon de BLUETTI

1. Une installation aisée : Le système solaire de balcon de BLUETTI est facile à utiliser, il ne nécessite aucune installation complexe. Branché dans une prise de courant alternatif, il est prêt à envoyer l'énergie solaire dans le réseau électrique domestique. Si besoin, il peut être facilement démonté pour être installé ailleurs.

2. Une haute efficacité : Le système est très efficace, les panneaux solaires fonctionnant avec une efficacité de 21 %. Le D100S et le micro-onduleur A80 maintiennent un taux de conversion de 90 %, minimisant les pertes d'énergie. Ils sont également compatibles avec les panneaux d'autres marques.

3. Une protection contre les intempéries : Conçu pour résister à diverses conditions météorologiques, le système de balcon de BLUETTI a des panneaux solaires résistants au vent, et bénéficie de la certification IP67 ou 68. Le D100S est certifié IP67 pour pouvoir rester à l'extérieur. Certifiée IP65, la batterie B210 peut être montée sur un balcon sans nécessiter un long câble.

4. Une longue durée de vie : Les produits A80 et D100S de BLUETTI bénéficient d'une garantie de 10 ans, et la batterie B210 est garantie 6 ans. La batterie B210 utilise des batteries LiFePO4 de haute qualité à des fins de sécurité et de longévité. Robustes, les panneaux solaires bénéficient des certifications TÜV et CE pour une plus grande longévité.

Le système solaire de balcon de BLUETTI met l'énergie solaire à la portée de tous, offrant une solution durable, bénéfique pour l'environnement et permettant de réduire les factures d'électricité. Avec ce système, un mode de vie durable est possible depuis son balcon.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s'est engagé à promouvoir le développement durable et les solutions d'énergie verte. En proposant des solutions de stockage d'énergie respectueuses de l'environnement pour l'intérieur et l'extérieur, BLUETTI vise à fournir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l'énergie durable a permis à BLUETTI d'étendre sa portée à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde entier.

