Locus Robotics remporte le titre de société de robotique de l'année aux NEVY Awards 2023





WILMINGTON, Massachusetts, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, leader dans le domaine des robots mobiles autonomes pour les entrepôts de traitement des commandes et de distribution, a été nommée société de robotique de l'année lors du gala NEVY 2023 organisé par la New England Venture Capital Association (NEVCA). Ce prix récompense la croissance rapide de Locus Robotics, son innovation technique et son impact sur la transformation de la productivité des entrepôts au cours de l'année écoulée.

« Nous sommes honorés de recevoir cette récompense prestigieuse de la part de la NEVCA et de ses membres, a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. Ce prix témoigne du dévouement et du talent extraordinaires de toute l'équipe de Locus Robotics dans la mise au point d'une technologie révolutionnaire d'automatisation des entrepôts. Il souligne également le rôle essentiel que joue le financement par capital-risque dans le développement de la robotique de pointe, en particulier ici à Boston et dans la région de la Nouvelle-Angleterre. »

M. Faulk a remercié les investisseurs de Locus, notamment Goldman Sachs, G2 Venture Partners, Scale Ventures, Bond Capital et d'autres, pour avoir fourni le capital nécessaire à l'expansion rapide de Locus et à ses progrès technologiques. Il a également remercié la NEVCA et la communauté du capital-risque de Boston pour avoir favorisé un écosystème où la robotique et les technologies d'automatisation avancées peuvent prospérer.

« Le soutien d'investisseurs et de partenaires visionnaires a placé Locus à l'avant-garde de la prochaine génération d'automatisation des entrepôts intelligents, a poursuivi M. Faulk. Cette reconnaissance nous motive à continuer à repousser les limites des solutions de robots mobiles autonomes et à proposer des gains de productivité encore plus importants à nos clients dans le monde entier. »

À propos de Locus Robotics

La solution révolutionnaire multi-bots de Locus Robotics intègre des robots mobiles autonomes, puissants et intelligents, qui fonctionnent en collaboration avec des humains pour doubler voire tripler l'efficacité de la manutention des pièces, avec moins de travail que les systèmes de prélèvement traditionnels. Locus aide les détaillants, les fournisseurs de services logistiques et les entrepôts spécialisés à satisfaire et à dépasser efficacement les exigences de plus en plus complexes des environnements de traitement des commandes. S'intégrant facilement aux infrastructures d'entrepôt de grande envergure nouvelles et existantes sans perturber les flux de travail, Locus transforme la productivité sans transformer l'entrepôt.

