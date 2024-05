ENNOVI obtient la prestigieuse cote de durabilité EcoVadis Platine pour une quatrième année record





Cette reconnaissance s'inscrit dans la mission d'ENNOVI d'avoir un impact positif sur l'industrie de la mobilité électrique

SINGAPOUR, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- ENNOVI , partenaire de solutions d'électrification de la mobilité, est fière d'annoncer avoir été reconnue une nouvelle fois pour ses performances exceptionnelles en matière de développement durable par EcoVadis, le fournisseur le plus réputé au monde en matière d'évaluation du développement durable des entreprises. Faisant preuve d'un engagement inébranlable en matière de gestion de l'environnement, de pratiques éthiques et de responsabilité sociale, ENNOVI a une fois de plus obtenu la médaille de platine d'EcoVadis, ce qui la place dans le top 1 % des plus de 130 000 entreprises évaluées dans le monde en 2023.

La réalisation de cette année marque une étape importante pour ENNOVI, qui témoigne d'une amélioration continue et d'un dévouement inébranlable à l'excellence en matière de durabilité depuis qu'elle a obtenu la cote Platine pour la première fois en 2021. La réussite de l'entreprise est attribuée à son équipe de développement durable, qui a identifié et traité les domaines à améliorer, en particulier dans les domaines de l'approvisionnement, du travail et des droits de l'homme.

Les initiatives stratégiques d'ENNOVI comprennent de nouvelles réductions de la consommation d'énergie, de l'utilisation de l'eau, de la production de déchets et des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'une intensification des efforts en matière de recyclage et d'utilisation durable de l'énergie. L'entreprise met également l'accent sur les programmes de formation et de sensibilisation visant à renforcer les impacts environnementaux, les droits de l'homme, les pratiques commerciales équitables et la conduite éthique des affaires.

« La pertinence d'EcoVadis pour l'industrie des véhicules électriques ne peut être surestimée, car elle offre un cadre transparent et fondé sur des preuves pour évaluer et communiquer l'engagement d'une entreprise en matière de développement durable, a déclaré Nantha Chandran, directeur du développement durable et vice-président des opérations de revêtement à l'échelle mondiale, ENNOVI. Cette reconnaissance continue renforce non seulement notre position de leader en matière de pratiques durables dans le secteur de la mobilité électrique, mais elle consolide également la confiance de nos clients, de nos parties prenantes et de la communauté au sens large. »

Pour plus d'informations sur ENNOVI et sa note de durabilité platine EcoVadis, rendez-vous sur : www.ennovi.com/sustainability.com .

À propos d'ENNOVI :

ENNOVI, partenaire des solutions d'électrification de la mobilité, est un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions personnalisées d'interconnexion et de systèmes de haute précision pour les véhicules électriques. L'entreprise est entièrement dédiée au marché de la mobilité et possède l'agilité nécessaire pour répondre rapidement aux besoins des équipementiers de véhicules électriques, qu'il s'agisse de produits, de processus ou de fabrication, et ce, à l'échelle mondiale. ENNOVI accélère la réalisation des idées et des exigences des clients du marché des véhicules électriques grâce à des compétences de bout en bout dans les domaines des plateformes de batteries, de l'alimentation et de l'interconnexion des signaux. ENNOVI, dont le siège social se trouve à Singapour, compte plus de 8 000 employés répartis sur 15 sites dans le monde, où toutes ses activités sont socialement responsables et ont un impact minimal sur l'environnement. ENNOVI. Électrifier plus rapidement. Pour en savoir plus, consultez le site www.ennovi.com .

Contacts pour la presse :

ENNOVI

Selvan Wilhelm

[email protected]

Contact de l'agence :

Publitek États-Unis

Erin McMahon

[email protected]

Publitek Allemagne

Carsten Otte

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2414013/EcoVadis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2236926/ENNOVI_Logo.jpg

16 mai 2024 à 14:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :