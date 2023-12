BCV lève 6 millions d'euros en Série A





BCV a annoncé aujourd'hui que la société a levé 6 millions d'euros dans le cadre d'un tour de table de série A mené par FOREPONT CAPITAL PARTNERS, une société internationale de capital-risque basée à New-York, qui investit dans des start-up de biotechnologies et de technologies médicales de rupture. Les autres investisseurs sont NTI, basé à Palo Alto, MEDCO, basé en France, et plusieurs investisseurs français de la première heure. Ce financement de série A porte à 13 millions d'euros le montant total levé depuis la création de la BCV.

La série A de BCV reste ouverte jusqu'au 31 mars 2024.

"Forepont est fier de diriger la levée de fonds de série A de BCV pour soutenir l'avancement de la technologie innovante de BCV qui a déjà été approuvée par plus de 100 experts internationaux en radiologie interventionnelle aux États-Unis et en Europe », déclare Frédéric Batoua, associé chez Forepont Capital Partners.

"Notre technologie, appliquée à un guide, constituera un changement radical dans les procédures mini-invasives, améliorant les pronostics des patients", déclare Raphaël Blanc, Médecin, Président et co-fondateur de BCV.

Le financement permettra d'accélérer le développement de la gamme de guides mécatroniques actifs¹ de BCV, de la fabrication jusqu'à leur mise sur le marché. Une usine de production à Reims permettra d'en assurer une fabrication internalisée et soutiendra l'évolution du guide vers la miniaturisation.

"Cette levée de fonds va permettre à BCV de progresser vers l'obtention de l'agrément de la FDA et du marquage CE" ajoute Thierry Col, Directeur Général de BCV. "Forepont et NTI vont accélérer le développement de BCV d'abord sur le marché américain grâce à un réseau de premier plan dans l'accès endovasculaire", conclut Thierry Col.

L'innovation brevetée consiste en un guide actionnable² contrôlé par une poignée intelligente et un générateur. La technologie d'alliage à mémoire de forme du système BCV permet un contrôle de l'extrémité distale améliorant les gestes des praticiens et démontrant une performance supérieure aux technologies d'actionnement avancées existantes.

"Le Guide développé par BCV permet de simplifier et d'accélérer l'accès aux anatomies complexes, un aspect essentiel à toutes les procédures endovasculaires", souligne Adnan H. Siddiqui, MD, PhD, FACS, FAHA (États-Unis).

Ce guide mécatronique orientable est conçu pour améliorer la sécurité, réduire la durée de la procédure et produire de meilleurs résultats, en apportant un soutien lors d'interventions critiques effectuées en cas d'accident vasculaire cérébral ou de maladies artérielles.

À propos de BCV

Créée en 2016, cette Startup issue de l'ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) sous la tutelle de Sorbonne Universités, du CNRS et de l'INSERM, compte parmi ses partenaires privilégiés l'Hôpital Fondation Rothschild à Paris où elle a effectué ses premiers essais cliniques sur l'Homme. Elle est soutenue par la BPI, la Région Grand-Est, la Région IDF et le FEDER.

BCV est double lauréat du programme France 2030 (i-Nov et Industrialisation et capacité santé 2030). Pour en savoir plus : www.basecampvascular.com

À propos de Forepont

Forepont Capital Partners est une société de capital-risque spécialisée dans les soins de santé et les sciences de la vie, basée à New York et présente en Europe. Forepont a développé des partenariats avec des leaders de l'industrie, des médecins, des leaders d'opinion, des universités, des hôpitaux et des groupes pharmaceutiques, principalement dans le domaine de la neurologie. Forepont investit dans des entreprises en phase de démarrage dont la science et la technologie sont destinées à avoir un impact positif sur la vie des patients. Forepont fournit un soutien scientifique, technologique, financier et opérationnel afin d'améliorer les performances des sociétés de son portefeuille, en tirant parti de leurs talents grâce à son savoir-faire et à son écosystème mondial. Pour en savoir plus : Forepont Capital Partners.

À propos de NTI

Neurotechnology Investors est composé de médecins du monde entier spécialisés en neurochirurgie, en neurologie et dans plusieurs spécialités vasculaires. NTI s'appuie sur les connaissances collectives de ses membres pour identifier, investir et fournir une expertise opérationnelle pour les technologies médicales prometteuses tout au long de leur cycle de développement, du concept à la commercialisation.

¹Mécatronique : à la fois mécanique et électronique.

²Actionnable : capacité à être mis en action ou en mouvement mécanique.

