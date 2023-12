Lysander Funds Limited annonce le changement du gestionnaire de portefeuille du Fonds d'actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima





TORONTO, 12 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lysander Funds Limited (« Lysander ») a annoncé aujourd'hui le changement du gestionnaire de portefeuille du Fonds d'actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima (le « Fonds »).



Changement de gestionnaire de portefeuille

Avec prise d'effet le 1er janvier 2024 ou vers cette date, le gestionnaire de portefeuille du Fonds d'actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima passera de Gestion de portefeuille Triasima inc. (« Triasima ») à Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso »). En raison du changement de gestionnaire de portefeuille, la méthode et le style de gestion de portefeuille passeront de la « méthode à trois piliers » de Triasima composée de l'analyse fondamentale, de l'analyse quantitative et de l'analyse des tendances pour analyser les marchés des capitaux et les sociétés ainsi que leurs titres, à la méthode « ascendante » de Canso quant à la constitution du portefeuille d'après ses méthodes de recherche et d'évaluation exclusives et indépendantes de sociétés individuelles.

Parallèlement au changement de gestionnaire de portefeuille, la dénomination du Fonds deviendra « Fonds d'actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Canso ».

Les objectifs de placement, les frais de gestion et la rémunération au rendement du Fonds demeurent les mêmes.

Lysander est le fiduciaire et gestionnaire du Fonds. Le siège de Lysander est situé au 3080, rue Yonge, bureau 3037, Toronto (Ontario) M4N 3N1.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Lysander, veuillez consulter le site http://www.lysanderfunds.com/fr, transmettre un courriel à [email protected] ou communiquer avec Lysander par téléphone au 1 877 308-6979.

Richard Usher-Jones

Président

Lysander Funds Limited

Tél. : 416 640-4275

Téléc. : 416 855-6515

Un placement dans un organisme de placement collectif (OPC) peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

