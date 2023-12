L'énoncé de gestion des lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears est déposé au Parlement





L'énoncé contient un engagement à collaborer pour mettre en valeur des histoires plus diversifiées et plus inclusives, tout en faisant connaître et comprendre le rôle joué par ces lieux dans l'histoire.

MIRAMICHI, NB, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux témoignent du patrimoine riche et diversifié de notre nation et offrent la chance aux Canadiens et Canadiennes d'en apprendre davantage sur les diverses facettes de notre histoire. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et raconte qui nous sommes, y compris les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Un nouvel énoncé de gestion pour les lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears a été déposé au Parlement aujourd'hui. Revus tous les dix ans, les énoncés de gestion et les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation. Les énoncés de gestion diffèrent des plans directeurs puisqu'ils guident les décisions et les mesures de gestion des lieux patrimoniaux qui présentent un degré de complexité moindre sur le plan de la gestion et qui soit sont la propriété de Parcs Canada, mais ne sont pas opérationnels ou sont exploités par une tierce partie, ou soit n'offrent que peu de services. Dans ce cas-ci, les Amis de l'Île Beaubears sont responsable de la prestation des services aux visiteurs au nom de Parcs Canada.

Le nouvel énoncé de gestion pour les lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears définit une orientation à long terme pour les sites, ainsi que des objectifs de gestion sous cinq rubriques principales :

Établir des relations avec les peuples autochtones du Nouveau-Brunswick

Gestion des ressources culturelles et naturelles

Relations avec les partenaires, les intervenants et les détenteurs de droits

Expérience des visiteurs et diffusion externe

Entretien du site

L'énoncé de gestion pour les lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears comprend des engagements à travailler avec les représentants des Mi'gmaq, les Amis de l'île Beaubears, des représentants acadiens et d'autres intervenants afin d'offrir des témoignages plus diversifiés et inclusifs dans le cadre de programmes d'interprétation, maintenir une protection adéquate des lieux ainsi que faire connaître et comprendre le rôle joué par ces lieux au cours de l'histoire.

L'énoncé de gestion pour les lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears a été préparé à partir des commentaires des dirigeants et des communautés mi'gmaq du Nouveau-Brunswick, notamment par l'intermédiaire de Mi'gwame'l Tplu"taqnn Inc. (MTI); des Amis de l'Île Beaubears; des groupes acadiens; des organismes de protection de l'environnement et de conservation; des communautés avoisinantes et des résidents; du public. Grâce à cet énoncé de gestion, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine culturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

L'énoncé de gestion pour les lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/nb/boishebert/info/enonce-statement . Pour en apprendre davantage sur Boishébert et la construction navale à l'île Beaubears, veuillez consulter le site Web https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/nb/boishebert

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous tous ses aspects. Ce sont des endroits où d'innombrables Canadiennes et Canadiens ainsi que des visiteurs de partout dans le monde créent des liens avec l'histoire et découvrent la nature chaque jour. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration de l'énoncé de gestion pour les lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears. Cet énoncé contribuera à façonner l'avenir de ces endroits précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, je salue ce travail de collaboration grâce auquel ces lieux historiques nationaux pourront continuer de protéger notre patrimoine national commun et d'accueillir les générations à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

L'île Beaubears, qui couvre une superficie de 72 hectares et se trouve au confluent des bras sud-ouest et nord-ouest de la rivière Miramichi , immédiatement en aval de ce qui est maintenant appelé la pointe Wilsons, au Nouveau-Brunswick, sert de lieu de rencontre aux peuples autochtones du bassin versant de la Miramichi depuis au moins deux mille ans.

, immédiatement en aval de ce qui est maintenant appelé la pointe Wilsons, au Nouveau-Brunswick, sert de lieu de rencontre aux peuples autochtones du bassin versant de la depuis au moins deux mille ans. Le lieu historique national Boishébert a été désigné en 1930. Les motifs de la désignation ont été révisés en 2000 afin de mieux rendre hommage à l'expérience des Acadiens qui ont dû chercher refuge à la suite de leur déportation en 1755.

Le lieu historique national de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears a été désigné en 2002 en raison de son association avec l'industrie de la construction navale du XIX e siècle dans les Maritimes.

siècle dans les Maritimes. L'île comprend en grande partie des écosystèmes de vieilles forêts. Parcs Canada reconnaît la valeur patrimoniale naturelle des lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears et les a même déclarés comme une autre mesure de conservation efficace par zone en 2022. Parcs Canada s'efforcera donc de les gérer en adoptant des stratégies qui sont compatibles avec la protection des ressources naturelles et culturelles.

