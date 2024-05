WestJet émet un avis de lock-out de 72 heures à son syndicat des opérations techniques, l'AMFA





CALGARY, AB, le 4 mai 2024 /CNW/ - WestJet a émis aujourd'hui un avis de lock-out de 72 heures à l'intention de l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA), le syndicat qui représente les chefs techniciens chargés de l'entretien des avions de WestJet. À la suite de l'avis de lock-out d'aujourd'hui, un arrêt de travail pourrait avoir lieu dès le mardi 7 mai 2024, à midi (HNR), à moins qu'une entente ne soit conclue.

« La décision d'émettre un avis de lock-out n'a pas été prise à la légère, et nous regrettons sincèrement l'incertitude que cela cause à nos invités ainsi qu'aux collectivités et aux régions qui comptent sur nous, et nous nous en excusons. Malgré notre engagement inébranlable à conclure une convention collective, l'AMFA continue de se présenter à la table de négociation avec des exigences et des attentes déraisonnables, a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du Groupe WestJet. Comme l'AMFA a diffusé publiquement une alerte au vote de grève la semaine dernière et a demandé publiquement à ses invités de prendre l'avion avec d'autres transporteurs, nous ne pouvons pas permettre que l'imprévisibilité et l'absence de progrès se poursuivent. Nous n'avons d'autre choix que d'émettre un avis de lock-out dans le but de parvenir à une résolution définitive. »

Le Groupe WestJet mène des négociations de travail actives avec l'AMFA depuis septembre 2023. Le Groupe WestJet a présenté à l'AMFA une offre qui ferait des chefs techniciens chargés de l'entretien des avions de WestJet les mieux rémunérés au Canada, avec une augmentation salariale cumulative de plus de 20 % pendant la durée de la convention collective. L'offre fournirait également des normes de pointe en matière de conciliation travail-vie personnelle et des engagements fermes à l'égard de la sécurité d'emploi.

« Nous apprécions sincèrement le travail et les contributions de nos chefs techniciens chargés de l'entretien des avions, et notre entente proposée en témoigne. Nous sommes fermement déterminés à conclure une entente pour prévenir les perturbations de voyage, mais nous sommes tout aussi prêts à protéger les plans de voyage de nos invités et à assurer la stabilité et la sécurité à long terme de tous les employés du Groupe WestJet », a conclu M. Pen.

Émettre un avis de lock-out de 72 heures ne signifie pas qu'il y aura des perturbations de voyage. Toutefois, au cours des prochains jours, le Groupe WestJet prendra les mesures nécessaires pour gérer autant que possible les répercussions, notamment :

Préparation en vue de l'exploitation d'un horaire réduit.

Gestion proactive des changements et des annulations, afin de s'assurer de pouvoir communiquer avec les invités avant leur vol.

Offre d'options de changement et d'annulation flexibles aux personnes souhaitant prendre d'autres dispositions.

Veuillez consulter la page Mises à jour pour les invités de WestJet pour obtenir de plus amples renseignements sur l'état des vols, les changements de voyage et les dates applicables pour les options de modification et d'annulation flexibles.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

4 mai 2024 à 16:21

