OLG FACILITE LE JEU EN GROUPE GRÂCE AU JEU EN GROUPE SUR OLG.CA

TORONTO, le 6 mai 2024 /CNW/ - Grâce au jeu en groupe sur OLG.ca et sur l'appli d'OLG, il est maintenant plus facile de jouer à la loterie avec vos amis, votre famille et vos collègues. Les joueurs peuvent former des groupes en ligne, acheter ensemble des billets de loterie et suivre électroniquement les lots gagnés.

Grâce au jeu en groupe, la collecte des sommes et le partage des gains se font automatiquement - ainsi, les joueurs ont moins de travail à faire et peuvent se concentrer sur le côté divertissant. Le processus est simple : inscrivez-vous sur OLG.ca, créez un groupe et invitez des membres à s'y joindre. Une fois l'équipe formée, le capitaine peut créer des forfaits de groupe composés de billets, et les membres du groupe peuvent choisir d'acheter le forfait. Les produits de loterie offerts comprennent LOTTO MAX, LOTTO 649, ONTARIO 49 et LOTTARIO, et il est possible d'ajouter l'option ENCORE.

Si un groupe gagne moins de 1 000 $ par jeu, le système divise automatiquement le lot en parts égales entre les membres qui ont participé au jeu en groupe. Pour les lots plus élevés, les gagnants suivent le processus standard de réclamation de lot. Tous les membres doivent avoir un compte OLG en ligne, et les joueurs peuvent faire partie de plusieurs groupes à la fois.

« La loterie en groupe est une tradition de longue date en Ontario. Le jeu en groupe est désormais offert en ligne, et il permet de gérer votre équipe plus facilement et d'être complètement transparent, explique Andrew Darley, vice-président, Casinos et Loterie en ligne, d'OLG. Le jeu en groupe est l'une des façons dont OLG adapte ses produits et services pour satisfaire aux préférences évolutives des Ontariens. Et, comme pour toutes les options de jeu à la loterie en groupe, que ce soit en ligne ou en magasin, c'est toujours agréable de partager l'exaltation de jouer à la loterie ensemble. »

Chaque fois que vous jouez avec OLG, vous gagnez, puisque tous les profits sont réinvestis dans les collectivités de l'ensemble de l'Ontario. Étant l'une des sources de produits non fiscaux les plus importants pour l'Ontario, OLG a remis 2,5 milliards de dollars à la Province l'an dernier, la vente de billets de loterie ayant totalisé près de la moitié de cette somme.

OLG encourage le jeu responsable et s'engage à aider les joueurs à créer et à maintenir des habitudes de jeu sensé. Jouez sensé, un programme primé, soutient tous les produits d'OLG pour aider les joueurs à profiter de nos jeux de façon responsable.

Visitez le site Web du jeu en groupe d'OLG pour en savoir plus sur le jeu en groupe.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 59 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

