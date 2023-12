Le plan directeur du lieu historique national de Grand-Pré est déposé au Parlement





Un des thèmes généraux du plan est de travailler ensemble à faire connaître l'histoire de ce lieu de grande importance pour le peuple acadien à partir de multiples perspectives

GRAND PRÉ, NS, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux témoignent du patrimoine riche et diversifié de notre nation et offrent la chance aux Canadiens et Canadiennes d'en apprendre davantage sur les diverses facettes de notre histoire. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et communique des histoires sur qui nous sommes, y compris les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Un nouveau plan directeur du lieu historique national de Grand-Pré a été déposé aujourd'hui au Parlement. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le plan directeur actualisé du lieu historique national de Grand-Pré décrit une vision à long terme pour le site, ainsi que les stratégies clés suivantes :

Stratégie clé 1 : Un lieu historique attrayant de calibre international

Stratégie clé 2 : Un lieu de mémoire pour la communauté acadienne et un lieu d'apprentissage pour tous

Stratégie clé 3 : Des Mi'kmaq, des partenaires et des collaborateurs qui travaillent en synergie à la réalisation d'une vision commune

Le lieu historique national de Grand-Pré fait également partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO du Paysage de Grand-Pré. Le plan directeur du lieu historique national de Grand-Pré comprend des objectifs et des cibles visant à renforcer le lien entre les Acadiens du monde entier et ce site de grande importance et reconnu internationalement ainsi qu'à accroître la collaboration avec les communautés locales, et en particulier à multiplier les possibilités de contact avec la culture mi'kmaq.

Le plan directeur de Grand-Pré a été préparé à partir des commentaires des groupes acadiens, notamment la Société Promotion Grand-Pré, des dirigeants et des communautés mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse par l'intermédiaire de Kwilmu'kw Maw-klusuaqn (KMKNO), Le Paysage de Grand-Pré Incorporé, des membres de l'industrie du tourisme, des communautés avoisinantes et des résidents ainsi que du public. Grâce à ce plan, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine culturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur du lieu historique national de Grand-Pré peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à

https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/ns/grandpre/info/gestion-management-2023.

Pour en apprendre davantage sur Grand-Pré, veuillez consulter le site Web https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/ns/grandpre

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et partagent l'histoire du Canada sous différents angles. En tant que député de Kings-Hants, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que les prochaines générations pourront profiter du lieu historique national de Grand-Pré. »

Kody Blois

Député de Kings-Hants, Nouvelle-Écosse

Les faits en bref

Le lieu historique national du Canada de Grand-Pré est situé à Grand Pre en Nouvelle-Écosse, à 85 kilomètres au nord-ouest d' Halifax , sur le bassin des Mines, un bras de mer de la baie de Fundy.

de Grand-Pré est situé à en Nouvelle-Écosse, à 85 kilomètres au nord-ouest d' , sur le bassin des Mines, un bras de mer de la baie de Fundy. Le lieu historique national de Grand-Pré commémore la région de Grand-Pré en tant que lieu et établissement des Acadiens de 1682 à 1755 et la Déportation des Acadiens qui a débuté en 1755 et continua jusqu'en 1762. En classant Grand-Pré lieu historique national en 1982, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a également reconnu l'attachement indéfectible des Acadiens et Acadiennes à Grand-Pré, que bon nombre considèrent comme le coeur de leur patrie ancestrale.

la Déportation des Acadiens qui a débuté en continua jusqu'en 1762. En classant Grand-Pré lieu historique national en 1982, la Commission des lieux et monuments historiques du a également reconnu l'attachement indéfectible des Acadiens et Acadiennes à Grand-Pré, que bon nombre considèrent comme le coeur de leur patrie ancestrale. Le lieu historique national de Grand-Pré fait également partie d'un paysage culturel unique, reconnu par l'UNESCO en 2012 pour sa valeur universelle exceptionnelle : le site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré. En plus du lieu historique national de Grand-Pré, des terres, des marais, une série de digues et le cap Blomidon , un élément important du paysage mi'kmaq, peuvent être admirés depuis le parc d'observation du Paysage de Grand Pré, situé au sommet d'une colline voisine.

