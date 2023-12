TA et Warburg Pincus finalisent l'acquisition d'Epassi Group et annoncent parallèlement l'acquisition transformationnelle d'Exercite auprès de Waterland





Epassi Group (« Epassi » ou « la Société »), un leader du marché des avantages sociaux dans les pays nordiques, au Royaume-Uni et en Italie, annonce aujourd'hui l'acquisition stratégique d'Exercite, un fournisseur de solutions d'entreprise pour la santé et le bien-être en Allemagne et aux Pays-Bas, auprès de Waterland Private Equity (« Waterland ») et de ses fondateurs. Cette transaction fait suite à un investissment majoritaire dans Epassi simultané par TA Associates (« TA ») et Warburg Pincus LLC (« Warburg Pincus »), deux sociétés mondiales de capital-investissement de premier plan axées sur les investissements de croissance.

Fondée en 2004, Exercite opère à travers quatre marques, dont Hansefit, un fournisseur allemand leader dans les domaines de la santé et du bien-être en entreprise ; Bedrijfsfitness Nederland (BFNL) et Workit, deux fournisseurs néerlandais également leaders dans les domaines de la santé et du bien-être en entreprise ; et Fitbase, un fournisseur allemand qui propose des cours d'initiation au bien-être en ligne. Ensemble, les marques proposent à plus de 2,5 millions d'employés, l'accès à un vaste réseau de salles de sport et de fitness, de piscines, de spas et de centres de physiothérapie, ainsi qu'une large gamme d'offres numériques liées à la prévention, au sport et au bien-être.

Ce rapprochement entre Epassi et Exercite crée ainsi l'un des plus grands fournisseurs privés d'avantages sociaux en Europe en réunissant plus de 7 000 entreprises partenaires et plus de 12 000 commerçants dans le portefeuille déjà important d'Epassi. Au total, le groupe proposera ses services à environ 20 000 entreprises dans sept pays européens (Allemagne, Finlande, Suède, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Irlande). Les employés de ces entreprises bénéficieront à leur tour d'une gamme complète d'avantages auprès de plus de 74 000 commerçants.

« L'aspiration des employés à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle augmente à travers le monde, les avantages sociaux, notamment l'accès aux solutions de santé et de bien-être, sont devenus une priorité pour les employeurs afin de recruter et de retenir les talents au sein de l'entreprise », déclare Pekka Rantala, PDG d'Epassi. « Notre objectif est de devenir le premier fournisseur paneuropéen de services multi-avantages et cette acquisition est déterminante. En vue de cette étape importante, nous sommes impatients d'accélérer encore notre croissance avec TA et Warburg Pincus et accueillons chaleureusement les nouveaux collaborateurs Exercite au sein de la famille Epassi. »

« Après une collaboration très fructueuse avec Waterland, cela marque un nouveau chapitre passionnant de notre histoire. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Epassi, ainsi qu'avec TA et Warburg Pincus, pour continuer à fournir à nos entreprises clientes, à nos employés et à nos partenaires du réseau les meilleures solutions de santé et de bien-être. En particulier, nous sommes impatients de tirer parti de la plateforme mobile d'Epassi et d'élargir le positionnement d'Exercite en tant que fournisseur de services multi-avantages », ajoute le Dr Alexander Wellhöfer, PDG d'Exercite.

« Avec l'acquisition d'Exercite, Epassi étend sa présence géographique à l'Allemagne et aux Pays-Bas, renforçant ainsi sa position en tant que plateforme numérique paneuropéenne de premier plan pour les avantages sociaux. Nous sommes ravis de marquer le début de notre partenariat avec cette contribution positive à la croissance et à la rentabilité et sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec les équipes d'Epassi, d'Exercite et de Warburg Pincus », déclarent Naveen Wadhera, directeur général, Max Cancre, directeur, et Laurent Indekeu, vice-président chez TA.

« Exercite est une acquisition unique et transformationnelle pour Epassi, car elle accélère considérablement notre plan de création de valeur à long terme et nous donne accès à un marché important et attractif comme les marchés allemand et néerlandais de la santé et du bien-être. Les fusions et acquisitions sur les plus grands marchés du travail européens sont un élément clé de notre stratégie commune d'investissement pour Epassi. Elles continueront à stimuler la création de valeur à long terme pour l'ensemble de la plateforme », déclarent Issam Abedin, directeur, et Tarik-Timo Ghoniem, vice-président de Warburg Pincus.

« Notre aventure avec Exercite a commencé avec l'ambition de créer un fournisseur leader de services de fitness et de santé numérique en entreprise. L'entreprise a non seulement atteint cet objectif, mais a également élargit sa présence européenne grâce à des acquisitions stratégiques. En rejoignant un groupe international, Exercite ouvre un nouveau chapitre de croissance et d'innovation », explique le Dr Gregor Hengst, associé directeur chez Waterland. « En collaboration avec Waterland et notre ambitieuse équipe de direction, nous avons réussi à amener Hansefit et Exercite Group à leur prochain niveau de développement tout en maintenant notre engagement fort envers nos clients et nos partenaires », conclut Jens Pracht, fondateur de Hansefit.

Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées. La transaction Exercite est soumise aux conditions de clôture usuelles. Goodwin, Kirkland & Ellis et Paul Weiss ont agi en tant que conseillers pour TA et Warburg Pincus dans le cadre de l'acquisition d'Epassi et du rapprochement avec Exercite. Hengeler Mueller a agi en tant que conseiller pour Waterland. Blaum Dettmers Rabstein a agi en tant que conseiller pour Jens Pracht, fondateur de Hansefit.

À propos d'Epassi

Epassi, fondée en 2007 à Helsinki, est un leader du marché des avantages sociaux dans les pays nordiques, en Italie et au Royaume-Uni. Sa solution unique et évolutive s'appuie sur la technologie mobile et les solutions de paiement pour ouvrir un monde de possibilités en matière de santé et de bien-être, en combinant tous les avantages en un seul service convivial. Epassi Group est la solution numérique leader en Europe pour les avantages sociaux des employés, avec une portée de près de 13 millions d'utilisateurs, plus de 13 500 employeurs et plus de 62 000 prestataires de services. Epassi est une société fintech pionnière dans les pays nordiques et a été désignée par le Financial Times comme l'une des entreprises les plus prospères d'Europe en 2022 et 2023.

Epassi - Le bien-être au quotidien. www.epassi.com

À propos d'Exercite

Exercite est le premier réseau B2B pour la santé et le bien-être en Allemagne et aux Pays-Bas. Avec ses marques leaders du secteur Hansefit, Bedrijfsfitness Nederland et Fitbase, l'entreprise constitue une plateforme complète pour le bien-être en entreprise. Elle offre à plus de 2,5 millions d'employés de plus de 7 000 entreprises clientes l'accès à plus de 12 000 installations sportives et de santé telles que des salles de fitness, des piscines, des installations de bien-être, de physiothérapie, des salles d'escalade et des studios de danse. Exercite n'a cessé d'élargir son offre de services. L'entreprise est désormais également un leader sur le marché de la promotion numérique de la santé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hansefit.de / www.bedrijfsfitnessnederland.nl / www.fitbase.de

À propos de TA

TA est une société mondiale de capital-investissement de premier plan qui se concentre sur l'accélération de la croissance des entreprises rentables. Depuis 1968, TA a investi dans plus de 560 entreprises dans ses cinq secteurs cibles : technologie, soins de santé, services financiers, services aux consommateurs et aux entreprises. Tirant parti de sa profonde expertise sectorielle et de ses ressources stratégiques, TA collabore avec des équipes de direction du monde entier pour aider les entreprises de haute qualité à créer une valeur durable. La société a levé 65 milliards de dollars de capitaux à ce jour et compte plus de 150 professionnels de l'investissement dans des bureaux à Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong. De plus amples informations à propos de TA sont disponibles sur www.ta.com.

À propos de Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC est un investisseur de croissance mondial de premier plan. L'entreprise gère plus de 84 milliards de dollars d'actifs et possède plus de 250 entreprises dans un portefeuille très diversifié en termes de stade de développement, de secteur et de zone géographique. Warburg Pincus est un partenaire expérimenté pour les équipes de direction qui souhaitent bâtir des entreprises résilientes avec une valeur durable. Depuis sa création en 1966, Warburg Pincus a investi plus de 113 milliards de dollars américains dans plus de 1 000 entreprises dans plus de 40 pays par le biais de ses stratégies de capital-investissement, d'immobilier et de solutions de capital. La société est basée à New York et possède des bureaux à Amsterdam, Pékin, Berlin, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Mumbai, Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.warburgpincus.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Waterland

Waterland est un fonds d'investissement privé indépendant qui aide les entreprises à réaliser leurs ambitions de croissance. Grâce à des ressources financières considérables et à une expertise sectorielle, Waterland permet aux sociétés de son portefeuille d'accélérer leur croissance, tant sur le plan organique que par le biais d'acquisitions. Waterland et ses cabinets de conseil sont implantés à Anvers, Barcelone, Bussum, Copenhague, Dublin, Hambourg, Londres, Manchester, Munich, Oslo, Paris, Varsovie et Zurich. Waterland gère actuellement environ 14 milliards d'euros de fonds propres. De plus amples informations à propos de Waterland sont disponibles sur www.waterlandpe.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

