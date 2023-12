Le secteur touristique canadien dépasse son niveau prépandémie plus tôt que prévu et entrevoit un immense potentiel à l'horizon





Les perspectives touristiques de Destination Canada montrent qu'une transformation du secteur s'impose pour exploiter un potentiel de recettes de 160 milliards de dollars d'ici 2030.

VANCOUVER BC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Destination Canada a publié aujourd'hui son rapport « Perspectives touristiques : Ouvrir des portes pour le secteur », qui révèle que les recettes touristiques totales devraient dépasser les valeurs de 2019 et atteindre 109,5 milliards de dollars d'ici la fin de 2023. Cela signifie que le secteur du tourisme se relèvera de la pandémie de COVID-19 un an plus tôt que prévu. Malgré la pause forcée du tourisme en 2020, le secteur devrait afficher une croissance plus rapide (5,8 %) que l'économie en général, ce qui confirme sa résilience et son importance pour la vitalité économique du pays.

S'il s'agit là d'une bonne nouvelle, il importe de souligner que la reprise a été inégale, tant à l'échelle des destinations que des sous-secteurs. Le défi à relever est donc de créer une croissance rentable pour les entreprises touristiques, considérant leur niveau d'endettement et les pressions inflationnistes.

Le rapport indique que le secteur du tourisme pourrait atteindre 160 milliards de dollars de recettes d'ici 2030, mais que des contraintes de capacité l'empêchent de réaliser tout son potentiel. Pour y parvenir, il lui faut s'engager sur la voie de la transformation. Sans changement, le tourisme poursuivra sa trajectoire à long terme, où les contraintes en question limiteront son potentiel à 140 milliards de dollars, ce qui, une fois ajusté en fonction de l'inflation, ne représente aucune croissance réelle.

« À ce stade critique, nous sommes devant un choix évident, explique Meaghan Ferrigno, chef des données et de l'analytique de Destination Canada. La différence entre 160 et 140 milliards de dollars va au-delà des recettes. C'est l'occasion de faire jouer nos capacités là où elles se trouvent, de créer des emplois stables et de contribuer au mieux-être de nos communautés. Plus important encore, c'est l'occasion de favoriser une croissance réfléchie qui est réellement source de prospérité pour les entreprises touristiques d'un bout à l'autre du pays. »

Destination Canada propose une approche transformatrice pour engranger 20 milliards de dollars de recettes annuelles supplémentaires d'ici 2030. Le rapport présente les sept grands leviers qui ont le potentiel de renforcer la compétitivité du Canada et de surmonter les contraintes, notamment le développement de la main-d'oeuvre, la rentabilisation de la capacité en dehors de la haute saison, l'attraction d'invités à rendement élevé, l'amélioration de l'accès aérien et la stimulation des nouveaux investissements et réinvestissements dans le secteur.

« Il s'agit d'un véritable moment charnière pour notre industrie. Nous ne pouvons laisser filer l'occasion de croissance transformatrice qui s'offre à nous. Nous devons travailler de concert pour surmonter les obstacles qui nous empêchent d'exploiter pleinement le véritable potentiel du secteur touristique, de dire Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada. Ensemble, nous pouvons accomplir ce qui est possible et retrouver notre place parmi les principales destinations touristiques mondiales, tout en étant source de prospérité et de bien-être pour le Canada dans son ensemble.

Points saillants du rapport :

Les dépenses touristiques dépasseront les niveaux d'avant la pandémie en 2023 : Malgré les facteurs inflationnistes défavorables, les dépenses touristiques atteindront 109,5 milliards de dollars en 2023. Principal moteur de cette reprise, le tourisme intérieur est en voie d'atteindre 104 % des valeurs de 2019 d'ici la fin de 2023. La capacité limite les débouchés : À l'horizon 2024 et au-delà, les possibilités de croissance sont multiples, mais les défis subsistent dans un marché mondial hautement concurrentiel où les destinations se livrent une lutte féroce pour attirer les voyageurs. La demande pour les voyages devrait croître de 30 % d'ici 2030 et surpassera notre capacité d'accueil en haute saison, limitant ainsi le potentiel de croissance du Canada. Un potentiel de 160 milliards de dollars : Le rapport évalue un potentiel de croissance des recettes touristiques de 160 milliards de dollars d'ici 2030, à condition d'amorcer une transformation permettant de surmonter les contraintes et de faire évoluer la demande et ultimement, la trajectoire de croissance. Saisir l'écart de 20 milliards de dollars : Destination Canada propose une approche transformatrice pour toucher des recettes annuelles supplémentaires de 20 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui aidera les entreprises touristiques canadiennes à vraiment prospérer et se traduira par une augmentation de 14 % du PIB attribuable au tourisme, 84 000 nouveaux emplois et 5,3 milliards de dollars en recettes fiscales supplémentaires pour les différents ordres de gouvernement. La voie de la transformation : La transformation de l'industrie permettra de saisir l'écart de 20 milliards de dollars, mais implique une action concertée du secteur autour de sept grands leviers, à savoir la croissance des recettes et du rendement, le leadership de la marque, l'investissement, l'accessibilité, la main-d'oeuvre et la préparation numérique, la durabilité environnementale et l'appui par la population canadienne.

À propos des perspectives touristiques

Les perspectives touristiques de Destination Canada sont le fruit d'une collaboration avec Tourism Economics, une filiale d'Oxford Economics. Les perspectives touristiques de l'automne 2023 ayant été établies entre juin et septembre 2023, les hypothèses présentées reflètent le contexte opérationnel de cette période. Cette édition présente l'état actuel et l'avenir du tourisme au Canada. Une attention particulière y est accordée, d'une part, à l'écart des occasions à saisir et, d'autre part, à la manière de mobiliser l'industrie et les partenaires pour éliminer les obstacles à la croissance et libérer tout le potentiel du secteur touristique canadien.

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous sommes convaincus que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger.

Sachant que la diversité est notre première richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires au pays et à l'étranger (Allemagne, Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, États?Unis, France, Japon, Mexique et Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada. Destination Canada est une société d'État qui appartient entièrement au gouvernement du Canada. www.destinationcanada.com.

