Le ministre Guilbeault réaffirme l'engagement du Canada à l'égard de l'action climatique mondiale et continue à faire pression pour que la COP28 aboutisse à un résultat fort





DUBAÏ, UAE, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Le monde a connu la plus chaude année de son histoire, et le Canada en a subi les conséquences, ayant été frappé par des feux de forêt dévastateurs et meurtriers. À la COP28, tous les pays se sont réunis pour s'attaquer à la triple crise des changements climatiques, de l'appauvrissement de la biodiversité et de la pollution, et ils ont tout mis en oeuvre pour un dénouement ambitieux. Le Canada a milité en vue d'obtenir des résultats ambitieux pour que l'objectif prévu dans l'Accord de Paris de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C demeure à notre portée.

Au cours des deux dernières semaines, dans le cadre de la COP28, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ainsi que Catherine Stewart, ambassadrice du Canada pour les changements climatiques; Michael Bonser, négociateur en chef du Canada dans le dossier des changements climatiques; et Jean-François Tremblay, sous-ministre d'Environnement et Changement climatique Canada, avec le soutien d'une délégation canadienne solide et diversifiée, ont travaillé à faire progresser la collaboration et les solutions fructueuses à tous les niveaux, dans le but de s'attaquer aux conséquences de l'évolution du climat mondial.

Les négociations se poursuivent sans relâche puisque le projet de texte ne répond pas aux attentes fixées, et le Canada collabore étroitement avec d'autres pays pour obtenir un résultat qui aidera le monde à garder à notre portée l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C. C'est une question de survie pour plusieurs. Il s'agit notamment d'obtenir des engagements collectifs pour que des progrès soient accomplis dans l'élimination progressive de l'exploitation des combustibles fossiles sans mesure d'atténuation, la hausse des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, la lutte contre la déforestation, la réduction des émissions de méthane, et pour assurer une orientation de haute ambition en vue de la future série de contributions déterminées au niveau national. Des progrès ambitieux et inclusifs sont la seule option possible pour éviter les impacts catastrophiques du réchauffement planétaire. De plus, le Canada collabore avec ses partenaires pour faire en sorte que la COP28 débouche sur de nouvelles orientations visant à aider les pays à progresser dans le domaine de l'adaptation. Enfin, le Canada est impatient de dialoguer avec ses partenaires afin d'élaborer un nouvel objectif de financement collectif à la COP29 et de réaliser des progrès pour veiller à ce que les flux d'investissement soient arrimés aux objectifs de l'Accord de Paris.

Cette rencontre, qui s'est déroulée à Dubaï, a également marqué le tout premier bilan mondial, dans le cadre duquel les Parties ont pu évaluer pour la première fois les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'Accord de Paris et ont découvert le niveau d'ambition climatique qu'elles doivent appliquer à leurs efforts de mise en oeuvre pour demeurer en phase avec l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C. Le ministre Guilbeault, aux côtés de la ministre Fouad, son homologue égyptienne, a coanimé des discussions sur les moyens de mise en oeuvre, c'est-à-dire les ressources, les politiques et les mesures qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans l'Accord de Paris.

La COP28 s'est ouverte avec un accord historique sur la création d'un fonds pour le financement des pertes et préjudices, qui fournira aux pays et aux communautés vulnérables les ressources dont ils ont besoin pour faire face aux pires répercussions des changements climatiques. Plus de 790 millions de dollars américains ont déjà été promis, ce qui comprend la contribution initiale du Canada de 16 millions de dollars.

La communauté internationale s'est réunie pour accroître la mobilisation et le déploiement des ressources nécessaires au financement de la lutte contre les changements climatiques. Depuis la COP26, le Canada et l'Allemagne ont travaillé pour s'assurer que les pays contributeurs réalisent l'objectif de mobiliser 100 millions de dollars. Le Canada se réjouit de la récente évaluation de l'Organisation de coopération et de développement économiques selon laquelle l'objectif a probablement été atteint en 2022. Au cours de la COP28, le Canada a annoncé une contribution de plus de 67 millions de dollars, afin de soutenir des projets dans cinq domaines prioritaires : pertes et préjudices, adaptation, atténuation, gouvernance climatique, arrêt et inversion de l'appauvrissement de la biodiversité. Cette annonce montre que nous sommes déterminés à continuer de collaborer avec les pays en développement.

La lutte contre les changements climatiques doit aussi comprendre la prise de mesures pour protéger et conserver la nature, freiner l'appauvrissement de la biodiversité et trouver des solutions fondées sur la nature afin que les générations à venir puissent s'épanouir en harmonie avec les milieux naturels. La Convention sur la biodiversité qui s'est tenue en 2022 à Montréal, soit la COP15, a donné le ton pour l'obtention d'un résultat ambitieux à la COP28, et le Canada a saisi l'occasion à Dubaï pour annoncer son engagement de présenter un projet de loi fédéral sur la responsabilité envers la nature en 2024 et établir un cadre de responsabilisation afin que le gouvernement fédéral respecte ses engagements au regard de la nature et de la biodiversité aux termes du Cadre mondial de la biodiversité. De plus, à la COP28, le ministre Guilbeault a annoncé le nom des membres du Réseau des champions de la nature, qui vise à accroître la connaissance et la compréhension du Cadre mondial de la biodiversité à l'échelle internationale et à faire progresser sa mise en oeuvre.

Notre plaidoyer international doit être soutenu par une action forte et décisive au pays. C'est pourquoi le Canada a annoncé deux importants plans nationaux alors qu'il participait à la COP28, montrant sa détermination à mettre en place, pour la population canadienne, des solutions climatiques efficaces et abordables qui auront une portée bien plus vaste. Ces efforts comprennent notamment la publication du projet de règlement renforcé sur le méthane provenant du secteur pétrolier et gazier qui visera à réduire les émissions de ce puissant gaz à effet de serre. Grâce à ce règlement, le Canada sera parmi les premiers pays au monde à se donner comme objectif de réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d'au moins 75 p. 100 par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2030. Le gouvernement du Canada a également annoncé un projet de cadre réglementaire visant à instaurer un plafond à la pollution provenant du secteur pétrolier et gazier dans le but de réduire les émissions. Ce cadre fait partie d'une série de mesures destinées à aider l'important secteur pétrolier et gazier du Canada à rester concurrentiel dans une économie mondiale qui évolue rapidement vers la carboneutralité, tout en soutenant les travailleurs talentueux et qualifiés du secteur de l'énergie.

« Le Canada a bien fait ses devoirs en vue d'obtenir des résultats ambitieux et tournés vers l'avenir à la COP28. Les partenariats et la collaboration sont cruciaux pour garder à notre portée l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C et freiner le déclin de la biodiversité. Nous continuerons de travailler avec tous les partenaires jusqu'à la dernière seconde de la COP28 afin de parvenir à un résultat prometteur et optimiste qui contribue à garantir un avenir viable et plus durable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Pour protéger la santé et le bien-être des personnes et de toutes les formes de vie, nous devons nous mettre à l'oeuvre rapidement et d'une commune intention afin de répondre aux besoins là où les effets des changements climatiques sont les plus sévères, dans les pays en développement ainsi que dans les régions du monde très vulnérables et pauvres en eau. Le Canada contribue de manière importante à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques afin de veiller à ce que les générations à venir aient une planète plus saine. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international

« Que ce soit à la COP28 ou au pays, les Canadiens mettent de l'avant des mesures climatiques au moyen d'investissements stratégiques dans les technologies d'énergie propre et les minéraux critiques, des mesures réglementaires ambitieuses pour réduire la pollution et des accords multilatéraux de coopération pour assurer notre prospérité à long terme. Le Canada est résolu à être un chef de file et à travailler en collaboration pour créer un avenir plus durable et prospère. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Tout au long de la COP28 , le ministre Guilbeault a eu des rencontres bilatérales avec un grand nombre de délégués, notamment des homologues de partout dans le monde, des représentants provinciaux et des parlementaires fédéraux du Canada ainsi que des représentants d'organisations nationales autochtones du pays.

, le ministre Guilbeault a eu des rencontres bilatérales avec un grand nombre de délégués, notamment des homologues de partout dans le monde, des représentants provinciaux et des parlementaires fédéraux du Canada ainsi que des représentants d'organisations nationales autochtones du pays. Dans le cadre de la COP28 , le Canada a annoncé son soutien à un certain nombre d'initiatives internationales notables, par exemple, celles lancées par la présidence des Émirats arabes unis de la COP28 , qui comprennent la déclaration de la COP28 sur le climat et la santé, l'engagement mondial en faveur du refroidissement, ainsi que l'engagement mondial en faveur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le Canada s'est également joint à d'autres initiatives qui cadrent avec ses priorités, telles que la déclaration commune relative aux subventions pour les combustibles fossiles, défendue par les Pays-Bas, et la déclaration commune sur le climat, la nature et les populations.

, le Canada a annoncé son soutien à un certain nombre d'initiatives internationales notables, par exemple, celles lancées par la présidence des Émirats arabes unis de la , qui comprennent la déclaration de la sur le climat et la santé, l'engagement mondial en faveur du refroidissement, ainsi que l'engagement mondial en faveur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. s'est également joint à d'autres initiatives qui cadrent avec ses priorités, telles que la déclaration commune relative aux subventions pour les combustibles fossiles, défendue par les Pays-Bas, et la déclaration commune sur le climat, la nature et les populations. Le Canada appuie la hausse de l'ambition mondiale dans la lutte contre les changements climatiques au moyen de l'engagement mondial sur le méthane. L'élan mondial visant à réduire les émissions de méthane prend de l'ampleur, alors que l'engagement a été signé par plus de 150 pays. Les pays signataires s'engagent à atteindre un objectif collectif de réduction des émissions de méthane provenant des activités humaines d'au moins 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030.

appuie la hausse de l'ambition mondiale dans la lutte contre les changements climatiques au moyen de l'engagement mondial sur le méthane. L'élan mondial visant à réduire les émissions de méthane prend de l'ampleur, alors que l'engagement a été signé par plus de 150 pays. Les pays signataires s'engagent à atteindre un objectif collectif de réduction des émissions de méthane provenant des activités humaines d'au moins 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030. Le Canada copréside, avec le Royaume-Uni, l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, et il s'est réjoui d'y accueillir 13 nouveaux membres, dont les États-Unis et les Émirats arabes unis, qui se sont joints à l'Alliance au cours de la COP28 et s'engagent à déployer des efforts afin de favoriser la transition vers une production d'électricité propre, pour délaisser la production d'électricité au charbon sans mesures d'atténuation.

copréside, avec le Royaume-Uni, l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, et il s'est réjoui d'y accueillir 13 nouveaux membres, dont les États-Unis et les Émirats arabes unis, qui se sont joints à l'Alliance au cours de la et s'engagent à déployer des efforts afin de favoriser la transition vers une production d'électricité propre, pour délaisser la production d'électricité au charbon sans mesures d'atténuation. Le Canada a tenu une rencontre de haut niveau dans le cadre de laquelle les champions de la tarification du carbone ont travaillé ensemble à faire avancer la conversation mondiale sur la tarification du carbone, et lors de laquelle ils ont accueilli la Suède et l'Union européenne à titre de nouveaux membres du Défi mondial sur la tarification du carbone. Le Défi mondial sur la tarification du carbone a été lancé par le Canada lors de la COP26 et constitue un partenariat d'administrations qui ont pris l'engagement d'adopter la tarification du carbone, avec le soutien d'organisations internationales clés.

