Assurance dentaire : le Réseau FADOQ a des inquiétudes





MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le Réseau FADOQ est satisfait que le gouvernement fédéral ait finalement confirmé que les personnes de 65 ans et plus auront accès au Régime canadien de soins dentaires. Cependant, notre organisation déplore un déploiement complexe.

La plus grande organisation de personnes aînées au Canada espère que le processus pour formuler une demande fonctionnera rondement et que le gouvernement fédéral offrira un service pour les personnes ayant de la difficulté avec le système mis en place.

En effet, il est prévu que les demandeurs devront s'inscrire sur un système de réponse vocale interactive (RVI) automatisé. À partir de mai 2024, les demandes se feront sur un portail en ligne.

« Nous sommes contents que les personnes de 65 ans et plus aient finalement eu des détails sur ce programme. Cependant, nous craignons que sa mise en oeuvre soit trop compliquée et longue. Le gouvernement doit s'assurer que les personnes puissent poser des questions si elles ont des interrogations par rapport au programme », a expliqué Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

L'autre inquiétude concerne les discussions nécessaires avec les provinces et territoires pour assurer le déploiement de ce régime.

Actuellement, Ottawa ne s'est toujours pas entendu avec le gouvernement du Québec, ce dernier ayant déjà annoncé son intention de se retirer du programme fédéral afin d'obtenir une compensation.

Les soins dentaires étant une dépense importante qui peut souvent déséquilibrer un budget chez les ménages aînés, le Réseau FADOQ espère qu'une entente surviendra entre les deux paliers de gouvernement afin que les personnes de 65 ans et plus puissent pleinement profiter de ce programme d'assurance, d'une manière ou d'une autre.

Des réclamations dès le mois de mai

Les personnes qui pourraient être admissibles au programme d'assurance dentaire recevront des lettres les invitant à faire une demande. Celles-ci contiendront des indications sur la manière de valider leur admissibilité et des explications sur la méthode afin de faire leur demande par téléphone.

Dès le 18 décembre, les personnes âgées de 87 ans et plus pourront soumettre leur demande d'admissibilité, suivie des 77 à 86 ans en janvier 2024, des 72 à 76 ans en février 2024, des 70 et 71 ans en mars 2024, puis des personnes de 65 à 69 ans en mai 2024.

Rappelons que pour être admissibles, les personnes ne doivent pas avoir accès à une assurance dentaire et avoir un revenu familial annuel de moins de 90 000 $.

Les personnes admissibles au programme d'assurance dentaire devraient pouvoir effectuer des réclamations des services dentaires à compter du mois de mai prochain. Les soins couverts comprendront, entre autres, les nettoyages, les examens et les radiographies, les plombages, les traitements de canal ainsi que les prothèses complètes et partielles amovibles.

Avec 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

11 décembre 2023 à 18:51

