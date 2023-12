Diffusion en direct sur LinkedIn d'Esri à l'occasion de la COP28 mettant en lumière la ville de Sydney, en Australie





Esri :

Date : Jeudi 14 décembre 2023

Heure : 15 h, heure du Pacifique nord-américain/18 h, heure de l'Est nord-américain

Moderateur : Brett Dixon, spécialiste de l'industrie spatiale et dirigeant commercial d'Esri pour la région Asie-Pacifique

Intervenants :

Matt Sund, responsable des services d'information spatiale de la ville de Sydney

Karen Sweeney, responsable de la foresterie urbaine de la ville de Sydney

Esri, un leader mondial du marché des solutions logicielles de systèmes d'information géographique (SIG), organise une diffusion en direct sur LinkedIn le jeudi 14 décembre mettant en lumière la ville de Sydney, en Australie. Au cours de la diffusion en direct, des responsables de la ville de Sydney discuteront de leur nouvelle approche visant à promouvoir l'équité arboricole, quel que soit l'endroit où vivent les citoyens, et à accroître la biodiversité des arbres ainsi que de la faune qui dépend de ces arbres.

La croissance rapide de l'agglomération de Sydney a entraîné une perte de la biodiversité et des espaces verts ombragés. Au cours de la dernière décennie, plus de la moitié des quartiers de l'agglomération de Sydney ont perdu leur couvert arboré urbain, et les experts alertent que les banlieues dépourvues d'un couvert suffisant risquent de devenir invivables. Pour faire face, le gouvernement de l'État prévoit de planter des millions d'arbres d'ici à 2030.

Le spécialiste de l'industrie spatiale et dirigeant commercial d'Esri pour la région Asie-Pacifique Brett Dixon animera la diffusion en direct sur LinkedIn. Il sera accompagné de Matt Sund, responsable des services d'information spatiale, et de Karen Sweeney, responsable des forêts urbaines de la ville de Sydney, qui présenteront leur travail visant à rendre les communautés de la ville plus fraîches en utilisant le logiciel SIG d'Esri pour localiser les points chauds de la ville et cartographier le couvert arboré suburbain dans tous les quartiers de la ville.

Veuillez vous inscrire ici pour vous joindre à la discussion en direct sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur Sydney, en Australie, et sur d'autres villes dans le monde, veuillez consulter la collection Growing Green Cities.

