Le Canada et les États-Unis réitèrent leur volonté de hausser leur ambition à l'égard du climat et de la nature

DUBAÏ, UAE, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Depuis 2021, le Canada et les États-Unis ont été de précieux partenaires dans leur action climatique et environnementale, générant des débouchés intéressants pour les deux pays dans le cadre de leur collaboration bilatérale. Aujourd'hui, à la COP28, les deux pays se sont engagés à renouveler et à accélérer leurs efforts conjoints pour lutter contre la crise climatique et accroître les retombées économiques de leur collaboration. L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, saluent la volonté renouvelée du Canada et des États-Unis d'adopter des mesures ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques, comme annoncé dans une déclaration commune publiée aujourd'hui dans le cadre de la COP28.

Le Canada et les États-Unis ont tous deux intérêt à accroître l'ambition climatique afin de créer une économie nord-américaine carboneutre concurrentielle à l'échelle mondiale. Les deux pays travaillent ensemble à bonifier les politiques harmonisées de lutte contre les changements climatiques, tout en stimulant la croissance économique, particulièrement dans des secteurs intégrés.

Aujourd'hui, les deux pays annoncent les nouvelles mesures qu'ils ont adoptées et promettent de renouveler leur engagement à l'égard de l'action climatique et d'accélérer leurs efforts conjoints. Des avancées ont notamment été réalisées dans les domaines suivants :

annonce de projets de règlements dans les deux pays pour réduire de façon considérable les émissions nocives de méthane du secteur du pétrole et du gaz naturel;

réaffirmation de leur engagement respectif de mettre en place des secteurs de la production d'électricité carboneutres d'ici 2035;

harmonisation des estimations des coûts sociaux des émissions de gaz à effet de serre;

engagement à faire progresser l'ambition pour des achats écologiques dans les processus d'approvisionnement des gouvernements nationaux;

promotion du commerce de produits à faibles émissions afin de protéger les entreprises, les travailleurs et les communautés;

conservation, remise en état et aménagement durable des forêts.

Ces progrès réalisés à la COP28 font suite à la visite au Canada du président Biden en mars 2023. Durant cette visite, le Canada et les États-Unis ont créé le Groupe de travail sur la transformation de l'énergie et ont fait progresser les objectifs suivants : renforcer les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques, des véhicules électriques et des combustibles nucléaires; harmoniser les efforts afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs de l'énergie des deux pays; élaborer des normes visant les véhicules électriques; et protéger nos eaux communes et l'Arctique.

Le Canada et les États-Unis continueront d'harmoniser leurs approches pour tenir compte des coûts sociaux des émissions de gaz à effet de serre pour aider les gouvernements à planifier et à prendre des décisions plus efficacement. Ensemble, ils travailleront également à freiner et à inverser le déclin de la biodiversité d'ici 2030, à lutter contre la déforestation et la dégradation des terres, et à conserver les forêts anciennes sur les terres fédérales.

Le Canada et les États-Unis continuent de faire preuve de leadership à l'échelle mondiale pour faire face à la crise climatique et saisir les possibilités offertes par une économie équitable à faibles émissions de carbone.

Citations

« Il existe un arrimage étroit entre le Canada et les États-Unis dans la manière dont nous réalisons des progrès ambitieux et importants pour protéger notre planète contre les répercussions des changements climatiques. Ensemble, nous demeurons déterminés à atteindre l'objectif de l'Accord de Paris visant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, et nous continuerons de lutter contre les impacts des changements climatiques. Cette collaboration continue de nous aider à créer de bons emplois, à faire croître la classe moyenne et à stimuler la croissance économique qui profite aux deux pays. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada et les États-Unis partagent une riche tradition de collaboration et de partenariat dans le domaine de l'environnement. Nos deux pays souhaitent faire avancer la politique de l'énergie et des minéraux pour atteindre leurs objectifs communs en ce qui concerne l'action climatique, la sécurité des chaînes d'approvisionnement et la création d'emplois. Nous continuons de collaborer pour accélérer l'édification d'un avenir viable tout en nous employant à renforcer les chaînes d'approvisionnement dont dépendent le Canada et ses alliés. Il est essentiel de maintenir cette relation de partenariat pour notre bien-être économique, notre planète et les générations futures. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les États-Unis et le Canada sont des partenaires déterminés à lutter contre la crise climatique. Nous travaillons ensemble pour créer une économie propre et protéger notre environnement dans tout l'Amérique du Nord, pour le bien de nos populations et de notre planète. »

- John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat

Faits en bref

En février 2021, le premier ministre Trudeau et le président Biden ont lancé la feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada, qui établit un cadre ambitieux pour promouvoir la croissance économique, renforcer la classe moyenne et bâtir un avenir plus sain.

Le dialogue ministériel de haut niveau entre les États-Unis et le Canada sur l'ambition climatique, qui s'inscrit dans la continuité de la feuille de route, offre une tribune qui nous permet d'arrimer les politiques visant à réduire les émissions et à renforcer la résilience climatique des deux côtés de la frontière, notamment par des travaux conjoints sur la décarbonation de nos secteurs des transports et de l'électricité, la réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier, et la conservation et la protection de la nature. Le dialogue comprend également des efforts de collaboration sur les mesures pour le climat dans le cadre de forums internationaux, le Canada et les États-Unis continuant de collaborer pour accroître l'ambition à l'échelle mondiale.

Le commerce bilatéral de biens et de services entre le Canada et les États-Unis s'élevait à plus de 1,3 billion de dollars en 2022.

Les entreprises canadiennes actives aux États-Unis emploient directement 634 000 Américains.

Les États-Unis sont le plus important partenaire commercial du Canada dans les domaines de l'énergie, des minéraux et des produits forestiers (447 milliards de dollars du commerce total des ressources naturelles en 2022; les États-Unis détenaient 581 milliards de dollars en investissements directs au Canada). Les États-Unis sont également un collaborateur de premier plan dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Le volume et la valeur des relations énergétiques entre le Canada et les États-Unis sont fondamentaux pour la transition, la sécurité et l'approvisionnement énergétiques de l'Amérique du Nord. Le Canada fournit aux États-Unis 60 p. 100 de son pétrole brut, 98 p. 100 de ses importations de gaz naturel, 76 p. 100 de ses importations de bois d'oeuvre résineux et environ le quart de ses importations d'uranium et de produits pétroliers. Les exportations d'énergie du Canada représentent plus du tiers de toutes les exportations de marchandises vers les États-Unis.

fournit aux États-Unis 60 p. 100 de son pétrole brut, 98 p. 100 de ses importations de gaz naturel, 76 p. 100 de ses importations de bois d'oeuvre résineux et environ le quart de ses importations d'uranium et de produits pétroliers. Les exportations d'énergie du Canada représentent plus du tiers de toutes les exportations de marchandises vers les États-Unis. L'infrastructure énergétique intégrée des deux pays rend la collaboration essentielle à la sécurité énergétique de l'Amérique du Nord, avec notamment 30 lignes de transport d'électricité et 71 pipelines traversant la frontière canado-américaine.

L'exigence de réduire davantage les émissions de méthane dans les deux pays donne également lieu à des possibilités commerciales pour le secteur des technologies propres du Canada, qui est un leader mondial dans le domaine des solutions économiques de réduction du méthane. Les travailleurs canadiens possèdent l'expérience et les capacités nécessaires pour s'attaquer aux émissions de méthane au pays et pour aider les autres à réduire leurs émissions partout sur la planète.

