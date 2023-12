La plateforme AYA d'Enjinstarter obtient une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels de la part de l'Autorité de réglementation des actifs virtuels de Dubaï





Web 3 Innovations FZE (traitant sous le nom d'AYA), l'entité d'Enjinstarter à Dubaï, une société pionnière affiliée à Web3 en matière de plateformes et de services consultatifs, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) de l'Autorité de réglementation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) pour fournir des services de gestion et d'investissement d'actifs virtuels. La licence reste non opérationnelle jusqu'à ce que la société satisfasse pleinement à toutes les conditions restantes et aux exigences de localisation définies par la VARA, après quoi elle pourra lancer ses opérations, sous réserve d'une revérification et d'une approbation réglementaire.

« C'est un grand jour pour AYA et une étape importante pour nous tous. Le processus de licence VASP démontre notre conformité au processus VARA alors que nous tirons parti de Web3 pour aider à combler le déficit de financement climatique », a déclaré Prakash Somosundram, co-fondateur et PDG d'Enjinstarter et de la Fondation AYA. « Nous sommes reconnaissants à VARA d'avoir adopté une approche collaborative pour comprendre notre activité et d'avoir travaillé en étroite collaboration avec nous tout au long du processus de candidature. Nous sommes désormais prêts à tirer parti de la licence et à accélérer la mise en place opérationnelle pour avoir un impact dès que nous aurons rempli les conditions réglementaires en suspens ».

Enjinstarter s'apprête à lancer les opérations d'AYA, sa plateforme axée sur le climat, qui vise à soutenir la prochaine génération d'innovations en matière de développement durable. Agissant comme un pont de financement vert, AYA mettra en relation les investisseurs particuliers, les particuliers fortunés et les investisseurs institutionnels avec des startups travaillant dans des domaines tels que la reforestation, les crédits carbone naturels, la conservation des mangroves et l'agriculture durable. Cette plateforme fournira également aux startups un accès à des technologies innovantes et à des services d'incubation. Le pipeline d'AYA comprend déjà UCO Network, une plateforme visant à optimiser la collecte, le traitement et la commerce de l'huile de cuisson usagée tout en recompensant les actions responsables, et d'autres projets liés à la nature qui cherchent à tirer parti de la blockchain et du Web3 pour l'action climatique.

Dans le cadre de ses premières initiatives, AYA collabore avec The Storey Group, une entreprise basée aux Émirats Arabes Unis, sur une campagne de plantation de mangroves à Dubaï. Toute personne qui rejoint la communauté AYA se verra planter un palétuvier en son nom et recevra un certificat numérique avec les coordonnées exactes de l'arbre.

Pour sa part, Vasseh Ahmed, Directeur général d'Enjinstarter MENA a souligné : « La principale contribution d'AYA à la lutte contre le changement climatique est de servir de plateforme pour accélérer le rythme de l'innovation et de l'action climatiques. Nous cherchons à travailler avec des fondateurs et des projets ayant des offres uniques dans nos domaines d'intérêt clés, en les aidant à construire leur récit de produit, à lever des capitaux et à lancer leurs projets. Nous avons déjà des projets en cours et sommes impatients de travailler avec eux ».

Cette annonce intervient alors qu'Enjinstarter joue un rôle clé à la COP28 de Dubaï. Sur invitation du gouvernement de Palau, Prakash Somosundram, co-fondateur et PDG d'Enjinstarter et d'AYA Foundation, était présent dans la zone bleue pour la première série de négociations sur le climat. Il a prononcé un discours liminaire au CC Forum aux côtés de SAR Cheikh Tahnoon bin Saeed bin Tahnoon Al Nahyan, membre de la famille régnante d'Abou Dhabi, de Surangel Whipps, président de Palau, et de Bola Tinubu, président du Nigéria. De son côté, Vasseh Ahmed a participé à deux tables rondes dans le cadre de l'édition spéciale de la Semaine de la durabilité d'Abou Dhabi à la COP28 : l'une sur les startups durables basées aux Émirats Arabes Unis, modérée par SustainUAE, et l'autre sur le financement des PME et des fintechs.

En outre, Prakash Somosundram a prononcé un discours liminaire à The Convergence, un événement organisé dans le pavillon slovène de la Zone Verte de la COP28. L'événement a présenté la première d'un court métrage intitulé "The Ripple" réalisé par le cinéaste local Jamshad Ali. Ali a reçu une subvention d'AYA, de myco et de la Dubai Film Society pour produire le film sur le développement durable et l'impact. Enjinstarter collabore également avec The Convergence et le gouvernement de Palau sur un documentaire concernant la lutte de l'île contre le changement climatique.

AYA disposera d'un stand dédié dans la Zone verte du 8 au 12 décembre.

« Nous avons l'honneur de participer à la conférence climatique la plus influente au monde et d'élever notre voix lors des négociations collectives sur le changement climatique », a ajouté Prakash Somosundram. « Des idées et des accords révolutionnaires sont déjà sortis de l'édition de cette année, en particulier en ce qui concerne le financement climatique, et nous nous attendons à ce que nombreux travaux importants soient réalisés au cours de la deuxième semaine. À l'approche de 2024, licence VARA en main, nous serons prêts et capables de jouer notre rôle dans la lutte contre le changement climatique».

À propos d'Enjinstarter

Lancé en 2021, Enjinstarter est un écosystème et une plateforme nouvelle génération pour des projets Web3 prometteurs dans les domaines des jeux, de l'IA, du divertissement, du climat et du métavers. Depuis sa création, la plateforme a soutenu 80 entreprises. En octobre 2023, Enjinstarter a lancé AYA, une plateforme dédiée au climat dont le siège social est situé à Dubaï. Enjinstarter a levé 5 millions de dollars lors de son tour de financement de série A auprès de True Global Ventures 4 Plus. La société détient une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels délivrée par l'Autorité de réglementation des actifs virtuels de Dubaï.

AYA : https://linktr.ee/are.you.aware

À propos de VARA:

Créée en mars 2022 suite à l'entrée en vigueur de la loi n°4 de 2022, la VARA est l'entité compétente chargée de la réglementation, de la supervision et du contrôle des actifs virtuels et de leurs activités dans toutes les zones de l'Émirat de Dubaï, y compris les zones de développement spécial et les zones franches, à l'exclusion du Dubai International Financial Centre. La VARA joue un rôle primordial concernant la création du cadre juridique avancé de Dubaï pour protéger les investisseurs et établir des normes internationales pour la gouvernance du secteur des actifs virtuels, tout en soutenant la vision d'une économie sans frontières.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.vara.ae.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

11 décembre 2023 à 04:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :