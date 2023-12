L'expérience de CESI en matière de CCHT soutient la décarbonisation l'industrie énergétique





MILAN, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Europe s'impose comme un leader dans la lutte contre la décarbonisation lors de la COP 28. La stratégie européenne d'électrification du monde de l'énergie s'aligne sur les objectifs zéro émission nette de CO2 d'ici 2050, portant la part de l'électricité dans le mix énergétique à près de 47 %. « La voie à suivre pour maintenir le réchauffement de la planète aux alentours de 1,5 degré se traduit par un effort considérable et, surtout, par une course contre la montre. La décennie à venir est cruciale pour atteindre ces résultats », a déclaré Domenico Villani, directeur général de CESI, la multinationale italienne leader mondiale en matière d'innovation, de numérisation et d'essais pour le secteur de l'énergie électrique. Grâce aux engagements actuels, s'ils sont maintenus, et aux initiatives en cours, les émissions mondiales de CO2 seront réduites de 20 % d'ici à 2030.

CESI joue un rôle important dans l'accélération de la transition vers un système énergétique plus propre et plus interconnecté. En effet, la stratégie qu'elle promeut à l'échelle internationale s'appuie sur l'adoption de technologies innovantes, mais facilement disponibles qui contribuent immédiatement à la réduction des émissions annuelles de CO2.

Au coeur de cette révolution, les infrastructures de courant continu haute tension (CCHT) s'avèrent essentielles, car elles permettent une transmission efficace de l'électricité propre sur de longues distances, en reliant les centrales d'énergie renouvelable des régions éloignées aux centres de consommation. En plus d'étudier et de concevoir ces installations, CESI par l'intermédiaire de sa division KEMA Labs est à l'avant-garde de cette évolution. « En élargissant ses capacités de test, notre groupe garantit la résilience, la fiabilité et la sécurité des infrastructures électriques. Plus précisément, avec nos laboratoires de pointe de Milan et de Mannheim pour les tests de câbles CCHT ? les plus grands au monde », a déclaré M. Villani.

Cette expansion permettra à CESI d'effectuer plus de 78 000 heures de test cumulées et ainsi de répondre aux exigeances requises pour jusqu'à neuf projets de câbles dans un espace de plus de 3 100 mètres carrés. Chaque câble sera soumis à des tests rigoureux, conformes aux normes internationales, simulant ses performances pendant 40 ans dans les conditions techniques les plus exigeantes. L'expertise de CESI en matière de CCHT est également soulignée par plus de 40 projets de conseil en CCHT dans le monde, couvrant plus de 30 000 km de lignes aériennes, 7 000 km de câbles sous-marins et 50 GW de capacité installée.

« Le chemin vers la décarbonisation, réaffirmé par la COP28, vise non seulement à freiner le changement climatique, mais aussi à promouvoir l'indépendance énergétique. À cet égard, l'expansion des interconnexions CCHT est une étape cruciale pour stabiliser les prix de l'énergie, atténuer les risques géopolitiques et réduire la dépendance aux combustibles fossiles », a déclaré Domenico Villani.

