Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée des droits de l'homme





OTTAWA, ON, le 10 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des droits de l'homme :

« Il y a 75 ans jour pour jour, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, consacrant ainsi notre conviction commune selon laquelle tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. En cette Journée des droits de l'homme, nous réaffirmons l'esprit de la Déclaration pendant que nous continuons de bâtir un monde plus sûr et plus inclusif.

« Le Canada défendra toujours les droits de la personne et la démocratie. Au pays, nous continuons d'agir pour préserver la dignité que tout le monde mérite, notamment les communautés traditionnellement désavantagées. Plus tôt cette année, nous avons fait paraître notre Plan d'action 2023-2028, une feuille de route qui nous permettra d'atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de faire avancer la réconciliation de manière concrète. Nous mettons également en oeuvre le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ pour favoriser l'avancement de droits et de protections égaux pour les communautés 2ELGBTQI+, contribuant ainsi à l'édification d'un pays inclusif et prospère pour tous.

« Le logement est essentiel à la dignité et au bien-être de la population. C'est pourquoi nous avons reconnu le logement à titre de droit de la personne dans la Loi sur la stratégie nationale sur le logement. Depuis le lancement de la Stratégie nationale sur le logement en 2017, nous avons créé ou réparé plus de 150 000 logements afin de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables en matière de logement. Et nous avons mis en place d'autres mesures transformatrices pour combler les lacunes en matière de logement. Au moyen du Fonds pour accélérer la construction de logements, nous augmentons l'offre de nouveaux logements en accélérant la construction de milliers de logements d'un bout à l'autre du pays.

« À l'étranger, nous travaillons de concert avec nos partenaires internationaux pour défendre les droits de la personne. Nous maintenons la pression sur ceux qui vont à l'encontre des droits de la personne, comme en Iran et en Russie, en imposant des sanctions. À l'heure où la Russie poursuit sa guerre d'agression contre l'Ukraine, nous soutenons les Ukrainiens dans leur combat en faveur de la démocratie et de la justice.

« De plus, dans le cadre de l'Engagement de 10 ans du Canada en matière de santé et de droits dans le monde, nous finançons des projets qui aident à faire progresser les droits fondamentaux des femmes et des filles, y compris leur santé sexuelle et reproductive et leurs droits connexes.

« Nous continuons également de défendre les plus vulnérables face aux défis mondiaux, comme la crise qui secoue actuellement Israël, la Cisjordanie et Gaza. Des milliers de familles ont été dévastées en raison des attaques terroristes du Hamas qui se sont déroulées le 7 octobre, et le Canada réclame encore à ce jour la libération immédiate des derniers otages. La crise humanitaire à Gaza demeure critique. Nous continuons de demander la protection des civils, le respect du droit international et un accès rapide, soutenu et sans entrave à l'aide vitale pour les civils, y compris les vivres, l'eau, le carburant et les fournitures médicales d'urgence. La valeur de toutes les vies est la même. Chacun - qu'il soit en Israël, en Cisjordanie, à Gaza ou ailleurs dans le monde - mérite de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité, sans crainte et dans le respect de ses droits fondamentaux.

« Aujourd'hui, tandis que nous soulignons la Journée des droits de l'homme sous le thème "Dignité, liberté et justice pour tous", nous réfléchissons aux progrès que nous avons réalisés et à ceux qu'il reste à accomplir. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus juste et équitable où les droits de la personne sont protégés et respectés. »

10 décembre 2023

