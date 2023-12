La présidence de la COP28 reconnaît ReNew comme un acteur majeur de la transition vers l'énergie propre





ReNew Energy Global Plc (« ReNew ») (Nasdaq : RNW, RNWWW), la principale entreprise d'énergies renouvelables en Inde, a été désignée comme un acteur du changement dans la transition énergétique propre par la présidence de la COP28 pour son travail sur le projet Round-the-Clock Power.

Les Changemakers de la Transition Énergétique sont une nouvelle initiative de la présidence de la COP28 aux Émirats arabes unis visant à promouvoir la collaboration du secteur privé dans l'optique de réaliser des projets de décarbonisation innovants et évolutifs à l'échelle mondiale, et à démontrer des solutions pour faciliter et accélérer la transition énergétique.

Sumant Sinha, fondateur, Président et PDG de ReNew, a déclaré : « Cette reconnaissance témoigne du leadership et de l'innovation de ReNew dans le secteur des énergies renouvelables et de notre rôle en tant que partenaire majeur dans la décarbonisation. »

Le projet Round-the-Clock Power d'environ 1,3 GW est un projet inédit en Inde qui cherche à accélérer une transition énergétique équitable ; et ReNew est la seule entreprise indienne à être mise sous les projecteurs par la présidence de la COP 28 dans le cadre des honneurs de Changemaker. Les projets éoliens et solaires de ReNew soutiennent déjà l'Inde pour se rapprocher de ses objectifs de décarbonisation, représentant actuellement environ 1,9 % de la capacité installée en énergie en Inde.

ReNew est une société leader dans le domaine des solutions de décarbonation, cotée au Nasdaq (Nasdaq : RNW, RNWWW). Le portefeuille d'énergie propre de ReNew, d'une capacité brute d'environ 13,8 GW au 30 septembre 2023, est l'un des plus importants au monde. Outre le fait d'être un important producteur d'électricité indépendant en Inde, nous fournissons des solutions de bout en bout, de manière équitable et inclusive, dans les domaines de l'énergie propre, des offres d'énergie à valeur ajoutée grâce à la numérisation, du stockage et des marchés du carbone qui font de plus en plus partie à part entière de la lutte contre le changement climatique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web renew.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

