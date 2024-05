Hygenco va mettre en place un projet d'hydrogène/ammoniac vert au parc industriel Gopalpur de Tata Steel SEZ





BHUBANESWAR, Inde, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- HHP Five Private Limited (filiale d'Hygenco Green Energies Pvt Ltd), pionnier de la production d'hydrogène vert à faible coût, a officiellement conclu un accord contraignant avec Tata Steel Special Economic Zone Industrial Park (GIP), pour établir unmettre à l'échelle un projet d'ammoniac vert à Gopalpur, en Odisha.

Hygenco vise à produire 1,1 million de tonnes par an (MTPA) d'ammoniac vert à partir de cette usine en plusieurs phases. Hygenco vise à mettre en service la phase initiale du projet d'ici décembre 2026. Cette collaboration s'appuie sur l'approbation du projet reçue en février 2024 de la part de l'autorité d'autorisation de haut niveau de l'estimé cabinet du ministre en chef.

Amit Bansal, fondateur et PDG de Hygenco, a déclaré : « Après avoir déjà fait la démonstration de nos capacités dans le domaine de l'hydrogène vert en commandant le premier projet d'hydrogène vert en Inde plus tôt cette année, nous étendrons l'application de notre technologie supérieure à ce projet, ce qui permettra de produire de l'ammoniac vert au coût le plus bas pour nos clients. Conformément à notre vision stratégique d'être un acteur dominant dans ce secteur à l'échelle mondiale, les produits de cette usine, dans la phase initiale, seront principalement exportés pour laquelle des discussions avancées avec divers acheteurs sont déjà en cours. »

Manikanta Naik, directeur général de Tata Steel Special Economic Zone Limited, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Hygenco soit avec nous au parc industriel. Cela consolide notre parc industriel en tant que plaque tournante potentielle de l'hydrogène et de l'ammoniac verts du pays. »

Hygenco a signé plusieurs accords d'achat contraignants à long terme de Green Hydrogen en Inde, y compris la première usine à l'échelle de mégawatt du pays récemment mise en service pour une société sidérurgique de premier plan à Hisar, en Haryana. Un autre pour STL (Vendanta Group) au Maharashtra est en construction.

À propos d'Hygenco :

Basée à Gurgaon, en Inde, Hygenco développe et déploie des actifs d'hydrogène vert et d'ammoniac verts commercialement attrayants. Hygenco, qui possède de grandes capacités dans la conception, la construction et l'exploitation de projets d'hydrogène vert, a commandé le premier projet indien d'hydrogène vert à Hisar, qui a été inauguré par le ministre de l'Aviation civile et de l'Acier de l'Union au début de l'année. Hygenco envisage d'investir 2,5 milliards de dollars sur 3 ans pour mettre en place des projets d'hydrogène vert en Inde.

