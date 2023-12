HCLTech renforce sa présence en Roumanie en inaugurant un nouveau centre de livraison mondial à Ia?i





HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a annoncé le lancement de son nouveau centre de livraison mondial (GDC) à Ia?i, en Roumanie.

Le nouveau centre ultramoderne de Ia?i proposera des solutions numériques, d'ingénierie, de cloud et d'IA de nouvelle génération. Le centre, qui renforce la présence de HCLTech en Roumanie, souligne l'engagement de la Société en faveur du pays dans le cadre de sa stratégie d'externalisation nearshore visant à servir ses clients mondiaux.

« L'ouverture de notre nouveau centre est une étape importante pour HCLTech en Roumanie, à l'heure où nous poursuivons notre itinéraire de croissance et offrons à nos clients du monde entier de nouvelles capacités basées sur les dernières technologies. Nous engagement à l'égard de nos collaborateurs et de nos communautés locales reste ferme et nous continuerons d'investir dans les talents locaux qui souhaitent poursuivre une carrière dans les technologies », a déclaré Iulian Paduraru, responsable pays ? Roumanie, HCLTech.

« HCLTech est devenu un acteur clé du secteur des services technologiques en Roumanie et le nouveau centre de livraison est une preuve supplémentaire de l'engagement de la Société à développer l'écosystème technologique à Ia?i et dans l'ensemble du pays », a déclaré Mihai Chirica, maire de Ia?i.

La cérémonie d'inauguration du nouveau centre a été honorée par la présence des hauts dirigeants de HCLTech, dont le PDG, C. Vijayakumar, et Rahul Singh, directeur de l'exploitation, ainsi que par des personnalités et partenaires locaux. Pour souligner l'événement, des membres de l'équipe de management de HCLTech se sont joints à des représentants éminents de la société roumaine dans le cadre d'une table ronde sur la manière dont les entreprises participent au nouvel environnement technologique et adoptent la culture de la génération Z pour réinventer la main-d'oeuvre de l'avenir.

HCLTech, qui compte cinq ans d'activité en Roumanie, emploie un millier de personnes à Bucarest, Ia?i et Brasov. La Société est certifiée Top Employer dans 25 pays et classée numéro un en Roumanie. Au travers de ses programmes, HCLTech s'est engagée à servir les communautés locales.

8 décembre 2023 à 14:10

