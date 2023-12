Ionomr Innovations conclut un financement de série A-4 de 20 millions de dollars avec une large participation de l'industrie





VANCOUVER, Colombie-Britannique et ROCHESTER, État de New York, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Ionomr Innovations Inc., concepteur et fabricant de technologies de pointe fondamentales de polymères et de membranes pour les applications d'hydrogène de prochaine génération, a conclu un round de financement de série A-4 d'un montant de 20 millions de dollars américains avec le retour de ses principaux investisseurs, à savoir NGIF Cleantech Ventures et Pallasite Ventures soutenus par Shell Ventures, Chevron Technology Ventures et Finindus, et rejoints par N.V. Bekaert, Asahi Kasei, Samsung Ventures et SAIC Capital.

« Nous sommes ravis de recevoir le soutien financier de ces acteurs de l'industrie, qui représentent l'ensemble de l'écosystème de l'hydrogène », a déclaré Bill Haberlin, PDG d'Ionomr Innovations. « La participation des chefs de file du secteur souligne qu'Ionomr offre des avantages concurrentiels certains à nos clients et à leurs utilisateurs de systèmes. Cela confirme que la technologie Aemion® d'Ionomr est une solution viable pour améliorer l'économie de l'hydrogène, et que sa technologie Pemion® permet un fonctionnement à haute température essentiel pour les piles à combustible dans les transports lourds de prochaine génération, tout en éliminant les « produits chimiques immortels » (« forever chemicals ») toxiques.

La production d'hydrogène vert, les piles à combustible à hydrogène et l'utilisation efficace du carbone sont essentiels pour réduire les émissions dans les industries lourdes difficiles à décarboner comme la sidérurgie, la production chimique, le stockage saisonnier à long terme de l'énergie, le transport lourd, l'aviation et le transport maritime.

Ce financement permettra à Ionomr de poursuivre la mise à l'échelle de ses polymères et membranes échangeuses d'ions, Aemion® et Pemion®, qui sont essentiels pour accélérer l'économie de l'hydrogène - de la production de gaz H 2 et de produits chimiques à l'utilisation efficace de l'hydrogène dans les piles à combustible par électrolyse. Les matériaux de qualité supérieure d'Ionomr peuvent rendre possibles des solutions plus efficaces et plus compétitives, notamment en éliminant les besoins en métaux précieux coûteux pour la production d'hydrogène et l'électrolyse du CO 2 et en soutenant des solutions de piles à combustible à plus haute température.

À propos d'Ionomr Innovations

Ionomr Innovations révolutionne l'électrochimie avec des membranes échangeuses d'ions et des polymères nouvellement développés pour l'énergie propre. Les technologies Pemion® et Aemion® d'Ionomr offrent des avantages en termes de coûts, de performances et de durabilité pour les piles à combustible, la production d'hydrogène et le captage, l'utilisation et la conversion du carbone. Tirant parti de la technologie développée à l'Université Simon Fraser, Ionomr a été fondée en 2018 et emploie 51 professionnels à Vancouver, au Canada et à Rochester, aux États-Unis. Pour en savoir plus sur la façon dont Ionomr contribue à faire progresser l'économie de l'énergie propre, rendez-vous sur www.ionomr.com .

Contact pour les médias : Nancy McHarg | [email protected] | (604) 760.4366 ; personne-ressource pour les entreprises : Andrew Belletti | [email protected] | (604) 628.6098

