Foodmate fait l'acquisition de Barth Industrial Automation

Foodmate B.V. (« Foodmate »), le chef de file mondial de la conception et de la fabrication d'équipements de transformation de volailles et membre de la famille de sociétés d'exploitation Duravant, a acquis Barth Industrial Automation (« BIA ») pour optimiser son offre technologique et en élargir ses services pour des solutions de lignes de production intégrées. Cette acquisition renforce encore les capacités de conception et de développement du portefeuille de produits de base de Foodmate, qui couvre les technologies de pesage, de classement, de coupe et de désossage.

Basé à ?s-Gravendeel, aux Pays-Bas, BIA s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions d'ingénierie, de vision, de robotique et d'automatisation pour les partenaires OEM de l'industrie alimentaire. Spécialisé dans les services d'ingénierie hardware et logicielle, son expertise réside dans sa capacité à déployer des solutions de contrôle pour des lignes de production complètes.

« Foodmate et BIA sont des partenaires stratégiques depuis plus de 15 ans, et nous sommes ravis de réunir l'équipe d'ingénieurs, de techniciens et de spécialistes de l'automatisation de BIA avec les experts en transformation de la volaille de Foodmate », déclare David Wilson, président du groupe Foodmate. « Ensemble, nous serons en mesure d'offrir à nos clients un ensemble encore plus large de solutions intégrées qui garantiront la qualité des produits, l'efficacité de la production et le rendement maximal de leurs lignes de transformation de la volaille. »

L'expertise de BIA en automatisation industrielle complétera les activités de R&D de Foodmate et accélérera les nouvelles initiatives de développement de produits pour l'entreprise. « Foodmate a une culture d'innovation continue et a connu un énorme succès en lançant de nouveaux produits sur le marché », déclare Lisa de Wit-Barth, responsable des opérations de BIA, qui prend maintenant les rênes des ressources humaines de Foodmate. « L'équipe BIA partage la passion de Foodmate pour aider les clients à élaborer des solutions personnalisées qui améliorent leurs capacités de production et garantissent un fonctionnement sécurisé, efficace et rentable. »

Foodmate est un leader mondial des solutions d'équipement de transformation de la volaille et le partenaire des entreprises de transformation de volaille les plus reconnues à l'échelle mondiale. Foodmate apporte une technologie innovante et des solutions rentables à l'automatisation de la transformation de la volaille. Sa machinerie de pointe optimise les rendements, améliore la qualité et réduit les coûts de main-d'oeuvre tout en offrant un faible coût de propriété. Foodmate renouvelle son engagement à être le partenaire incontournable des équipements de transformation de la volaille. La société a une présence stratégique mondiale avec des installations de fabrication, d'ingénierie et de démonstration au Brésil, en Pologne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Rendez-vous sur www.foodmateglobal.com

Basé à Downers Grove, dans l'Illinois, Duravant est une société mondiale d'automatisation et d'équipement d'ingénierie avec des installations de fabrication, de vente et de service en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Fort de son portefeuille de sociétés d'exploitation, Duravant fournit des solutions de process éprouvées à ses clients et partenaires en s'appuyant sur son expertise en ingénierie et intégration, sa gestion de projets et son excellence opérationnelle. Avec des réseaux mondiaux de distribution et de service de vente, Duravant fournit un soutien immédiat et pérenne à tous les marchés qu'il dessert dans les secteurs de la transformation alimentaire, de l'emballage et de la manutention des matériaux. Les marques phares de Duravant sont synonymes d'innovation, de durabilité et de fiabilité. Pour plus d'informations, visitez www.duravant.com.

5 décembre 2023 à 17:15

