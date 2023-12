Le gouvernement du Canada annonce un nouveau financement pour renforcer la sécurité aérienne en Colombie-Britannique





OTTAWA, ON, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La population canadienne compte sur des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et bien entretenus pour assurer des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des communautés, d'ambulance aérienne, de recherche et de sauvetage, et de lutte contre les feux de forêt.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit dans des aéroports sécuritaires et efficaces en Colombie-Britannique.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, un nouveau financement de plus de 12 millions de dollars sera accordé à huit aéroports en Colombie-Britannique pour des projets et l'achat d'équipements qui contribueront à assurer la sécurité des activités aéroportuaires pour les passagers et passagères, les membres d'équipage et le personnel des aéroports. Voici la liste des aéroports qui recevront des fonds :

Aéroport de Bella Bella, à Campbell Island

pour l'amélioration de l'aire de sécurité d'extrémité de la piste 13-31 - 5?527?913 $

Aéroport de Campbell River

pour l'achat d'un camion chasse-neige 4x4 - 558?375 $

Aéroport régional de West Kootenay, à Castlegar

pour la réfection et l'agrandissement de la voie de circulation et de l'aire de trafic 5 - 2?359?820 $

Aéroport de Kamloops

pour la réfection de l'aire de trafic 1 - 2?091?362 $

Aéroport de Nanaimo

pour l'achat d'un chargeur - 346?860 $

Aéroport régional de Quesnel

pour l'achat d'une balayeuse - 491?500 $

Aéroport régional Northwest, à Terrace-Kitimat

pour le remplacement des feux d'approche omnidirectionnels de la piste 15 - 108?599 $

Aéroport de Tofino-Long Beach

pour l'achat d'un chargeur - 533 631 $

Les améliorations apportées à la piste de Bella Bella comprennent le retrait des roches et du terrain qui pénètrent dans l'espace aérien de décollage et d'atterrissage, ce qui est particulièrement important en cas de sortie de piste. Les équipements à Campbell River, à Nanaimo, à Quesnel et à Tofino-Long Beach serviront au maintien des surfaces pour les mouvements d'aéronefs, et à l'enlèvement et au contrôle de la glace et de la neige sur les surfaces côté piste, telles que les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic.

Le projet d'agrandissement de la voie de circulation à Castlegar permettra d'avoir plus d'espace entre les aéronefs, ce qui améliorera l'efficacité et la sécurité lorsque plus d'un aéronef est présent. De multiples activités aériennes peuvent se produire pendant les activités aériennes d'extinction des incendies dirigées par la base provinciale d'avions-citernes forestiers située à Castlegar, ce qui permettra aux pétroliers d'atterrir et de remplir leur réservoir d'eau plus rapidement.

Le remplacement des feux d'approche omnidirectionnels par des DEL à Terrace-Kitimat se traduira par des feux plus lumineux et des économies de coûts. La remise en état de l'aire de trafic 1 à Kamloops permettra de réparer ou de remplacer des panneaux sélectionnés, avec des améliorations souterraines pour les zones en béton, et des travaux d'usinage et de pavage de 100 mm pour les zones en asphalte.

Citation

« Notre gouvernement sait que les aéroports locaux et régionaux offrent des services essentiels à la population canadienne et aux entreprises locales. Nous investissons dans nos aéroports locaux pour bâtir des communautés plus sécuritaires, plus saines et plus fortes partout au Canada. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires ( PAIA ) de Transports Canada fournit un financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations qui contribueront à maintenir la sécurité.

) de Transports Canada fournit un financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations qui contribueront à maintenir la sécurité. Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, les aéroports admissibles peuvent demander un financement pour des projets d'immobilisations liés à la sécurité. Les améliorations comprennent l'achat et le remplacement de l'équipement mobile lourd côté piste, l'installation de clôtures de contrôle de la faune ainsi que la réfection du revêtement des pistes et la remise en état du balisage lumineux et des systèmes électriques des aérodromes.

Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,26 milliard de dollars afin d'appuyer 1?268 projets dans 201 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays.

Lien connexe

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter , de Facebook , de YouTub e et d' Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

5 décembre 2023 à 14:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :