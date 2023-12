Le gouvernement du Canada investit dans la mise à jour des Lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport et d'autres ressources importantes sur les commotions





OTTAWA, ON, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Trop d'enfants et de jeunes subissent des commotions cérébrales lors d'activités sportives et récréatives, parfois avec des conséquences tragiques. Afin de lutter contre cet important problème de santé publique, le gouvernement continue d'investir dans la prévention, la détection et la prise en charge des commotions cérébrales.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi de près de 250 000 $ à l'organisme Parachute Leaders in Injury Prevention (Parachute). Ce financement permettra de mettre à jour les Lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport, ainsi que d'autres ressources importantes sur le sujet. Les versions actualisées tiendront compte des nouvelles recommandations sur les commotions cérébrales dans le sport récemment publiées dans le British Journal of Sports Medicine.

Parachute est un acteur clé de la prévention et de la prise en charge des commotions cérébrales au Canada. Cet organisme national à but non lucratif a élaboré les Lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport et d'autres produits d'information sur les commotions cérébrales à l'intention notamment des professionnels de la santé et des associations sportives.

L'Agence de la santé publique du Canada finance ce projet au moyen du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC). Les activités de programme du FSCC visent notamment à mieux faire connaître les moyens de prévenir les maladies chroniques et les facteurs de risque comportementaux courants.

Par cet investissement, le gouvernement du Canada contribue à la santé et au bien-être de la population canadienne en continuant de promouvoir la prévention, la détection et la prise en charge des commotions cérébrales.

Citations



« Notre gouvernement mène avec les provinces et les territoires des activités de sensibilisation ainsi que de prévention, de détection et de prise en charge des commotions cérébrales à l'échelle du pays afin d'améliorer la sécurité et de réduire le nombre de commotions cérébrales dans le sport et les loisirs. Tout le monde, y compris les athlètes, les entraîneurs et les parents, devraient disposer des outils nécessaires pour profiter des activités désirées tout en réduisant le risque de commotion cérébrale. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« La sensibilisation aux commotions cérébrales est essentielle dans le sport. Comprendre comment prévenir, reconnaître et gérer les traumatismes crâniens tels que les commotions cérébrales permet à toutes les personnes qui pratiquent un sport d'être en sécurité sur le terrain de jeu et ailleurs. La version révisée des Lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport et les ressources que développera Parachute seront utiles pour l'ensemble des athlètes, des entraîneurs, des parents et des organismes sportifs. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Sports et de l'Activité physique

Faits en bref

Les commotions cérébrales sont un type de lésion au cerveau qui peut survenir à la suite d'un coup porté à la tête, au cou, au visage ou au corps.

Les commotions cérébrales peuvent avoir des effets à plus ou moins long terme sur la santé du cerveau.

Chaque année, les services d'urgence des hôpitaux traitent environ 100 000 personnes ayant subi une commotion cérébrale, dont 40 % sont des jeunes de 5 à 19 ans.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

5 décembre 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :