Le gouvernement du Canada lance la table consultative dirigée par les syndicats pour aider les travailleurs à se préparer aux emplois de demain

GATINEAU, QC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Les gouvernements prennent de meilleures décisions économiques lorsqu'ils sont à l'écoute des travailleurs. C'est grâce aux travailleurs que nous pourrons relever tous les grands défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment, comme la pénurie de logements et les changements climatiques, et saisir toutes les occasions qui se présentent, comme la transition vers l'énergie propre. Les travailleurs ne devraient donc pas seulement avoir une place à la table : ils devraient la diriger.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr, et le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-?d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, ont annoncé le lancement de la table consultative dirigée par les syndicats. La table consultative est dirigée par la présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, et 15 dirigeants syndicaux de tout le Canada ayant une expertise dans différents secteurs, y compris ceux touchés par les transitions en cours dans l'économie, y participent. La table conseillera le gouvernement sur les questions qui sont en ce moment les plus pressantes pour les travailleurs, notamment l'automatisation et l'évolution du marché du travail.

La table consultative dirigée par les syndicats fournira des recommandations au gouvernement sur la meilleure façon de soutenir les travailleurs touchés par les changements économiques, en se concentrant sur le soutien aux travailleurs qualifiés à mi-carrière dans les secteurs à risque et occupant des emplois à risque. Elle collaborera avec des intervenants et des spécialistes en la matière pour veiller à ce que ses recommandations s'appuient sur une vaste gamme de points de vue qui représentent la situation de la main-d'oeuvre et des milieux de travail du Canada.

La table consultative achèvera ses travaux plus tard en 2024 et communiquera ses conclusions aux ministres peu de temps après.

«?Puisque la nature du travail évolue rapidement, les travailleurs doivent participer aux efforts visant à trouver la meilleure voie à suivre pour s'assurer que les Canadiens possèdent les compétences nécessaires et sont prêts à saisir les possibilités qui leur seront offertes dans l'avenir. La table consultative dirigée par les syndicats conseillera le gouvernement sur les mesures concrètes à prendre pour créer une main-d'oeuvre agile qui peut trouver et conserver de bons emplois bien rémunérés.?»

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

«?Nos meilleures idées proviennent des travailleurs. Nous avons besoin de leurs conseils pour surmonter les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Nous allons donc faire davantage que simplement leur donner une place autour de la table. Nous allons leur permettre de la diriger.?»

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr

«?Ce sont les travailleurs qui font fonctionner l'économie canadienne. Au pays, ils jouent un rôle essentiel dans les services, les soins de santé, la fabrication et l'acheminement des ressources, entre autres exemples. Il est essentiel que les travailleurs montrent la voie à suivre pour garantir que le Canada dispose des compétences et de la main-d'oeuvre nécessaires pour saisir les possibilités économiques, aujourd'hui et à l'avenir. J'ai hâte de travailler avec les ministres et d'autres dirigeants syndicaux pour aider à tracer la voie d'un avenir prospère.?»

- La présidente de la table consultative dirigée par les syndicats et la présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske

La table consultative est composée de 15 dirigeants du secteur du travail : Bea Bruske , présidente du Congrès du travail du Canada (CTC) (présidente de la table); Mariam Abou-Dib, directrice générale de Teamsters Canada; Rob Ashton , président d'International Longshore & Warehouse Union Canada (ILWU-Canada); Bert Blundon , président du Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP); Patrick Campbell , directeur régional canadien de l'International Union of Operating Engineers (IUOE); David Chartrand , vice-président général canadien de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA); Roxanne Dubois , directrice de la planification stratégique à Unifor; Meg Gingrich , assistante du directeur national chez United Steel Workers (USW); Mark Hancock , président national du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP); Julien Laflamme , conseiller politique du comité exécutif à la Confédération des syndicats nationaux (CSN); Magali Picard , présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ); Linda Silas , présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers (FCSII) Sharleen Stewart , présidente de SEIU Healthcare Sean Strickland , directeur général de Canada's Building Trades Unions (CBTU) Matt Wayland , directeur canadien des relations gouvernementales de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE).

Le gouvernement du Canada mène d'autres initiatives de collaboration sur l'avenir du travail avec des spécialistes en la matière, notamment les employeurs, et cela comprend les tables sectorielles de stratégies économiques et les tables régionales sur l'énergie et les ressources.

